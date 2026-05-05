"Fiorentina senza idee, non si capisce poi perché De Gea rinviasse lungo senza un centravanti"

Marco Nappi boccia la Fiorentina vista contro la Roma e salva solo l’esordio del giovane Braschi

Intervistato dai microfoni di Radio Firenzeviola, Marco Nappi ha parlato della sconfitta della Fiorentina contro la Roma: "Ieri è stata una partita brutta per l'atteggiamento messo in campo dalla Fiorentina. L'unica nota positiva è l'esordio di Braschi. L'ho seguito anche in primavera e dico che può avere tante possibilità e doti per poter fare una buona carriera. La Roma, poi è una grande squadra, gioca bene, vanno a duemila all'ora, però vedere una Fiorentina che non sapeva neanche come affrontare la partita è stato brutto"

"La Roma marcava ad uomo e i viola non riuscivano mai ad iniziare il gioco da dietro. De Gea parecchie volte buttava su il pallone ma davanti non c'erano gocatori che potessero tenere la palla. Gudmundsson non è un centravanti. Non essendoci nè Kean nè Piccoli perchè la Fiorentina lanciava lungo? La palla la prendeva sempre la Roma perchè Gud non ha le caratteristiche adatte per fare questo".

Lo riporta tuttomercatoweb.com