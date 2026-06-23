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Di Marzio: "Contatti in giornata tra Paratici e l'agente di Thorstvedt, incontro nei prossimi giorni"

Summit tra Fiorentina e Sassuolo previsto a breve per definire la fattibilità dell'operazione

A cura di Andrea Gemignani
23 giugno 2026 22:31
Di Marzio: "Contatti in giornata tra Paratici e l'agente di Thorstvedt, incontro nei prossimi giorni" -
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Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Fiorentina continua a muoversi con decisione sul mercato e ha individuato in Kristian Thorstvedt uno degli obiettivi principali per rinforzare il centrocampo. Nella giornata odierna ci sono stati nuovi contatti tra Fabio Paratici e l'agente del giocatore, segnale della volontà del club viola di accelerare i tempi.

Nei prossimi giorni è inoltre atteso un incontro con il Sassuolo, proprietario del cartellino del norvegese, per discutere i dettagli dell'operazione. La Fiorentina vuole anticipare la concorrenza e provare a regalare a Fabio Grosso un rinforzo di qualità e sostanza in vista della prossima stagione.

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