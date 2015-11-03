Notizie Sassuolo Fiorentina

Carnevali gela la Fiorentina: “Grosso ha richieste importanti, ma vogliamo rinnovargli il contratto”
08 maggio 2026 23:09
Koné esalta Grosso: "Bravissimo allenatore, quando lavori con uno così è tutto più facile"
07 maggio 2026 13:49
Tuttosport: “Carnevali vuole tenere Grosso al Sassuolo. Ma la tentazione Fiorentina è forte”
07 maggio 2026 09:11
Grosso alla Fiorentina? Berardi lo esalta: “Ci tiene tutti sul pezzo. Ogni partita miglioriamo sempre di più”
03 maggio 2026 21:04
Grosso profilo giusto come emergente. Gazzetta: “Paratici lo conosce già e ha idee di calcio interessanti”
30 aprile 2026 09:12
Cm.com annuncia: "La Fiorentina e il Sassuolo si muovono per Camarda, contatti avviati per l'estate"
27 aprile 2026 21:01
Mandragora polemico per la sostituzione. Vanoli: "Dinamiche di campo, Rolando è uno che ci tiene"
26 aprile 2026 16:24
Kean non si vede neanche in tribuna: la versione della Fiorentina non convince tutti
26 aprile 2026 15:58
Braschi ignorato nonostante l’emergenza in attacco: la gestione cambi di Vanoli divide ancora
26 aprile 2026 15:30
Carnevali: "Grosso è un tecnico da grande club, ma vogliamo proseguire il rapporto con lui a lungo"
26 aprile 2026 15:11
+9 sulla Cremonese, ma la notizia è che a 4 giornate dalla fine la Fiorentina non è ancora salva
26 aprile 2026 14:53
Cecchi: "Ci mancava l'attaccante, ma non è che con Piccoli la Fiorentina giocasse alla grande"
26 aprile 2026 14:47
Amoruso: "Senza attaccante la Fiorentina non poteva fare di più, allunghiamo sulla Cremonese e va bene così"
26 aprile 2026 14:35
Fiorentina-Sassuolo non va oltre lo 0-0. Fischi al Franchi a fine partita
26 aprile 2026 14:28
Nazione rivela: “Thorstvedt sarebbe venuto di corsa alla Fiorentina. Mai trovato l’accordo con il Sassuolo”
26 aprile 2026 08:00
Probabile formazione Fiorentina: Gudmundsson tentazione falso nueve per Vanoli, Fiorentina in emergenza dietro
25 aprile 2026 19:09
Grosso: "Le voci sulla Fiorentina mi fanno solo piacere, domani saluterò volentieri il direttore Paratici"
25 aprile 2026 14:44
Franchi pronto a spingere la Fiorentina verso la salvezza contro il Sassuolo: Venduti oltre 20mila biglietti
25 aprile 2026 12:50
CorFio: "Fiorentina, dal fondo con 6 punti a una nuova classifica: riecco il Sassuolo"
25 aprile 2026 10:59
Nazione rivela: “Se Grosso sarà l’allenatore della Fiorentina tornerà il tormentone Berardi”
24 aprile 2026 09:50
Pedullà conferma: “Grosso piace alla Fiorentina. Ma non solo, anche al Bologna in caso di addio di Italiano”
19 aprile 2026 08:31
Nzola trascina il Sassuolo: firma gol e assist contro il Como e si prende la scena
17 aprile 2026 23:32
Ceccarini: "Paratici apprezza Grosso, il Sassuolo si aspetta la prima mossa della Fiorentina"
13 aprile 2026 19:40
Shock al Viola Park: giovane del Sassuolo colpito al volto perde i sensi. Trasportato all'ospedale.
12 aprile 2026 16:30
Scatto salvezza del Genoa che va a +9 sulla zona retrocessione e a +4 momentaneamente sulla Fiorentina
12 aprile 2026 14:39
Rissa tra Berardi ed Ellertsson in Genoa Sassuolo: il capitano dei neroverdi potrebbe saltare Firenze per squalifica
12 aprile 2026 14:23
Delusione Spalletti, Juve bloccata in casa sull'1-1 dal Sassuolo. Pesa il rigore fallito nel finale
21 marzo 2026 22:51
Report medico del Sassuolo: "Un caso di pertosse e 5 con sintomi, calciatori in isolamento"
20 marzo 2026 12:33
Berardi trascina il Sassuolo, Verona travolto 3-0: scaligeri ultimi col Pisa a -6 dalla Fiorentina
20 febbraio 2026 22:41
Nzola: "Mi sento come Naruto, la gente lo insultava, ma come me non ha mai mollato"
19 febbraio 2026 00:12
Caputo: “La Fiorentina è ancora in tempo per rimediare la situazione. Kean sabato mi è piaciuto”
09 febbraio 2026 15:36
Carnevali: "Non abbiamo avuto offerte dalla Fiorentina per Thorstvedt, il giocatore resta qua con noi"
03 febbraio 2026 13:36
Di Marzio: "Nzola sarà un nuovo giocatore del Sassuolo. Prestito dalla Fiorentina con diritto di riscatto"
29 gennaio 2026 19:13
Pedullà: "Arrivato il via libera della Fiorentina, accordo totale con il Sassuolo per Nzola"
28 gennaio 2026 21:54
Nazione: “Nzola va al Sassuolo. Un ritorno a Firenze non è mai stato preso in considerazione”
27 gennaio 2026 09:46
Di Marzio: "Nzola sempre più vicino al Sassuolo, ma manca ancora il via libera della Fiorentina"
27 gennaio 2026 00:27
Di Marzio rivela: "Nzola vicinissimo al Sassuolo, manca solo l'ok finale della Fiorentina"
26 gennaio 2026 15:50
Il Sassuolo batte la Cremonese e sale a 26 punti. La squadra di Nicola in caduta libera.
25 gennaio 2026 14:39
Sky Sport: "Sassuolo attratto dagli attaccanti della Fiorentina: interessano Nzola e Kouame"
23 gennaio 2026 22:04
TMW: Scaricato dal Pisa ma piace a mezza Serie A: anche il Sassuolo osserva M'bala Nzola
21 gennaio 2026 22:44
Corriere dello Sport: "Thorstvedt spinge per la cessione. Il Sassuolo dice no ai 15 milioni della Fiorentina"
19 gennaio 2026 09:45
Nazione: “Fiorentina su Thorstvedt, vuole lasciare il Sassuolo. idea prestito con obbligo a 12 milioni”
19 gennaio 2026 09:07
De Rossi rivela: "La Fiorentina di Montella mi cercò, ma io non volevo giocare contro la Roma"
26 dicembre 2025 17:01
Scugnizzo Viola: "Fiorentina, il vero disastro è dentro lo spogliatoio. Negarlo è da ipocriti!"
09 dicembre 2025 15:02
Bucchioni: "Vanoli ha scelto di non decidere, non è una figura capace di trainare lo spogliatoio"
09 dicembre 2025 13:21
Zazzaroni: "La Fiorentina a Sassuolo è stata terrificante: ci sono giocatori che non ci mettono il cuore"
08 dicembre 2025 22:05
Speciale duro: "Vanoli è un Pioli che urla, la squadra gioca nello stesso modo di prima"
08 dicembre 2025 14:03
Litigio tra Kean, Mandragora e Ranieri sul rigore. Fagioli cerca di calmarlo. Vanoli in silenzio
06 dicembre 2025 17:43
Disastro della Fiorentina col Sassuolo, a fine partita la curva intona: "Fate ridere" e "vergogna"
06 dicembre 2025 17:19
Che disfatta per la Fiorentina! Mandragora illude i viola, poi il Sassuolo la ribalta e vince 3-1
06 dicembre 2025 16:55
PAGELLE FIORENTINA: DE GEA PAPERA, PARISI IMBARAZZANTE, FAGIOLI SENZA PERSONALITÀ
06 dicembre 2025 16:54
FORMAZIONE FIORENTINA: SOLITO 3-5-2, COMUZZO IN DIFESA, DAVANTI GUDMUNDSSON E KEAN
06 dicembre 2025 14:00
La probabile formazione della Fiorentina secondo Sky: 3-4-1-2 con Ndour alle spalle di Piccoli e Kean
06 dicembre 2025 12:11
Corriere dello Sport: "Non solo Berardi, la Fiorentina offrì 7 milioni per Thorstvedt nel 2024"
06 dicembre 2025 10:02
Vanoli: “Difesa a 4? Non lo dico. Gosens e Fazzini fuori. Commisso soffre sia per noi che la sua salute”
05 dicembre 2025 16:12
Grosso: "La Fiorentina è superiore alla classifica che ha, verrà qui per batterci e risollevarsi"
05 dicembre 2025 13:56
La Fiesole guida l'esodo viola a Sassuolo: venduti già 3.000 biglietti ai tifosi della Fiorentina
05 dicembre 2025 12:25
Nazione: “Berardi incubo ed obiettivo di mercato, Pradè provò a prenderlo per 15 milioni”
05 dicembre 2025 09:32
Cecchi: "La Fiorentina si gioca la stagione, queste 5 gare sono decisive per la nostra salvezza"
04 dicembre 2025 14:27
Borja Valero: "Fagioli sta giocando sotto livello, a Firenze ci vuole personalità per chiedere la palla"
04 dicembre 2025 13:50
Corriere dello Sport convinto: "Fazzini spera di scendere in campo con più continuità"
04 dicembre 2025 08:47
Firenze con la Fiorentina: il richiamo potente della Curva Fiesole in un momento decisivo
03 dicembre 2025 22:40
Nazione: “Biglietti troppo cari ma Firenze a Reggio ci sarà: attesi oltre mille tifosi”
03 dicembre 2025 09:31
Tegola Sassuolo! Lesione flessore per Berardi che sarà indisponibile per il match contro la Fiorentina
01 dicembre 2025 17:31
Problema muscolare per Berardi durante Como-Sassuolo, l'attaccante neroverde lascia il campo dopo 50 minuti
28 novembre 2025 22:05
Sentite Berardi: "Sono pronto al grande salto, mi dispiace non aver giocato per obiettivi più alti"
14 novembre 2025 11:25
Colpo del Genoa a Sassuolo: Ostigard regala la prima vittoria al Grifone e lascia la Fiorentina ultima in classifica
03 novembre 2025 20:39
Como show: Sassuolo annichilito 3-0 e altra sfida con la Fiorentina negli ottavi di Coppa Italia
24 settembre 2025 22:57
L’Inter rialza la testa: vittoria sofferta, 2-1 al Sassuolo, ma quanti brividi nel finale
21 settembre 2025 23:14
Sarri scappa dopo la sconfitta e non si presenta. La Lazio inventa una scusa, la verità è la rabbia?
14 settembre 2025 21:47
Il Sassuolo batte la Lazio e fa un favore alla Fiorentina. Finisce 1-0. Il racconto della partita
14 settembre 2025 20:02
Anticipi di Serie A: Cremonese a punteggio pieno, il Milan di Allegri sbanca Lecce nel finale
29 agosto 2025 23:04
Le informazioni per i tifosi viola per assistere al ritorno dei play off di Conference League a Reggio Emilia
27 agosto 2025 18:18
Il Napoli inizia alla grande, segnano McTominay e De Bruyne, Sassuolo battuto. Il racconto della gara
23 agosto 2025 20:43
Coppa Italia: il Como fatica ma passa, sarà sfida al Sassuolo. Fiorentina spettatrice interessata
16 agosto 2025 23:40
Corriere dello Sport: “Volpato sarebbe contento di giocare nella Fiorentina, per ora chieste info”
28 luglio 2025 08:50
TuttoSport riporta: "Adli in uscita dal Milan potrebbe andare al Sassuolo o al Torino"
26 luglio 2025 19:05
Da Sassuolo, Sondaggio del Sassuolo per Sottil, Beltran ancora nel mirino. Fiorentina segue Volpato
25 luglio 2025 18:43
Corriere dello Sport: "Da capire se verrà intavolata una trattativa per Volpato con il Sassuolo"
24 luglio 2025 09:40
Corriere dello Sport svela: “La Fiorentina ha incontrato gli agenti di Volpato al Viola Park. Primo contatto”
22 luglio 2025 08:59
Nazione: “Sondaggio per Volpato da parte della Fiorentina. Il Sassuolo spara, chiede minimo 15 milioni”
21 luglio 2025 09:03
Da Sassuolo, C'è anche la Fiorentina su Volpato: richiesta di 15 milioni e tanta concorrenza
20 luglio 2025 16:19
Sassuolo, occhi su Adli: Carnevali conferma l'interesse per l'ex centrocampista della Fiorentina
19 luglio 2025 00:02
TMW: "Il Napoli ha fatto un sondaggio per Adli, nelle ultime ore si è mosso anche il Sassuolo"
15 luglio 2025 11:29
Corriere dello Sport: “Sondaggio del Sassuolo per Beltran. La Fiorentina chiede almeno 10 milioni”
15 luglio 2025 08:30
TMW: "Primi sondaggi del Sassuolo per Beltran. La sua cessione sbloccherebbe Sebastiano Esposito"
14 luglio 2025 19:04
Tuttosport spiega: "Adli fuori dai piani di Allegri, interessa molto al Sassuolo neo promosso"
05 luglio 2025 16:32
TMW riporta: "Colpani piace a Cremonese, Sassuolo e Genoa, l'ex viola può restare in A l'anno prossimo"
02 luglio 2025 15:19
Tuttosport: “La Fiorentina ha chiesto al Sassuolo di giocare il playoff di Conference al Mapei per velocizzare i lavori”
29 giugno 2025 09:02
Nazione svela: “La Fiorentina vuole Pinamonti. Idea Nzola come contropartita per il Sassuolo”
25 giugno 2025 08:44
La Repubblica (Genova): Mercato del Genoa legato a Gudmunsson, in entrata interessa Colpani
22 giugno 2025 18:04
Finale Scudetto Primavera: Inter-Fiorentina, venerdì sarà sfida tra giganti al Viola Park
27 maggio 2025 22:59
Accomando (DAZN): "La Fiorentina ha sondato Pessina del Monza". Altro 'fedelissimo' in arrivo?
16 maggio 2025 23:15
Torneo di Viareggio: la Fiorentina U18 supera il Sassuolo e vola in finale (VIDEO)
29 marzo 2025 22:35
TMW scrive: "Improbabile un trasferimento di Berardi a Gennaio, vuole riportare il Sassuolo in A"
03 gennaio 2025 11:57
Carnevali: "Berardi fu vicino all'addio, lo volevano anche Juve e Atalanta. Il suo futuro? Valuteremo"
23 dicembre 2024 16:27
Corriere dello Sport: “Commisso non convinto da Berardi, il Sassuolo chiede 15 milioni. Idea Ruben Vargas”
23 novembre 2024 08:20
Nazione: “La Fiorentina ha cercato Maldini dopo Colpani. Rispunta la pista Berardi”
14 novembre 2024 10:10
Retroscena Berardi, TMW: “L’Atalanta lo voleva nel 2022 ma lui rifiutò perché non giocava le coppe europee”
11 ottobre 2024 09:41
Berardi rivela: “Se a Gennaio sarò al 100% e arriverà l’offerta giusta andrò via dal Sassuolo”
10 ottobre 2024 11:17
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