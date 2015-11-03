Labaro Viola

Notizie Sassuolo Fiorentina

Carnevali gela la Fiorentina: “Grosso ha richieste importanti, ma vogliamo rinnovargli il contratto”

08 maggio 2026 23:09

Koné esalta Grosso: "Bravissimo allenatore, quando lavori con uno così è tutto più facile"

07 maggio 2026 13:49

Tuttosport: “Carnevali vuole tenere Grosso al Sassuolo. Ma la tentazione Fiorentina è forte”

07 maggio 2026 09:11

Grosso alla Fiorentina? Berardi lo esalta: “Ci tiene tutti sul pezzo. Ogni partita miglioriamo sempre di più”

03 maggio 2026 21:04

Grosso profilo giusto come emergente. Gazzetta: “Paratici lo conosce già e ha idee di calcio interessanti”

30 aprile 2026 09:12

Cm.com annuncia: "La Fiorentina e il Sassuolo si muovono per Camarda, contatti avviati per l'estate"

27 aprile 2026 21:01

Mandragora polemico per la sostituzione. Vanoli: "Dinamiche di campo, Rolando è uno che ci tiene"

26 aprile 2026 16:24

Kean non si vede neanche in tribuna: la versione della Fiorentina non convince tutti

26 aprile 2026 15:58

Braschi ignorato nonostante l’emergenza in attacco: la gestione cambi di Vanoli divide ancora

26 aprile 2026 15:30

Carnevali: "Grosso è un tecnico da grande club, ma vogliamo proseguire il rapporto con lui a lungo"

26 aprile 2026 15:11

+9 sulla Cremonese, ma la notizia è che a 4 giornate dalla fine la Fiorentina non è ancora salva

26 aprile 2026 14:53

Cecchi: "Ci mancava l'attaccante, ma non è che con Piccoli la Fiorentina giocasse alla grande"

26 aprile 2026 14:47

Amoruso: "Senza attaccante la Fiorentina non poteva fare di più, allunghiamo sulla Cremonese e va bene così"

26 aprile 2026 14:35

Fiorentina-Sassuolo non va oltre lo 0-0. Fischi al Franchi a fine partita

26 aprile 2026 14:28

Nazione rivela: “Thorstvedt sarebbe venuto di corsa alla Fiorentina. Mai trovato l’accordo con il Sassuolo”

26 aprile 2026 08:00

Probabile formazione Fiorentina: Gudmundsson tentazione falso nueve per Vanoli, Fiorentina in emergenza dietro

25 aprile 2026 19:09

Grosso: "Le voci sulla Fiorentina mi fanno solo piacere, domani saluterò volentieri il direttore Paratici"

25 aprile 2026 14:44

Franchi pronto a spingere la Fiorentina verso la salvezza contro il Sassuolo: Venduti oltre 20mila biglietti

25 aprile 2026 12:50

CorFio: "Fiorentina, dal fondo con 6 punti a una nuova classifica: riecco il Sassuolo"

25 aprile 2026 10:59

Nazione rivela: “Se Grosso sarà l’allenatore della Fiorentina tornerà il tormentone Berardi”

24 aprile 2026 09:50

Pedullà conferma: “Grosso piace alla Fiorentina. Ma non solo, anche al Bologna in caso di addio di Italiano”

19 aprile 2026 08:31

Nzola trascina il Sassuolo: firma gol e assist contro il Como e si prende la scena

17 aprile 2026 23:32

Ceccarini: "Paratici apprezza Grosso, il Sassuolo si aspetta la prima mossa della Fiorentina"

13 aprile 2026 19:40

Shock al Viola Park: giovane del Sassuolo colpito al volto perde i sensi. Trasportato all'ospedale.

12 aprile 2026 16:30

Scatto salvezza del Genoa che va a +9 sulla zona retrocessione e a +4 momentaneamente sulla Fiorentina

12 aprile 2026 14:39

Rissa tra Berardi ed Ellertsson in Genoa Sassuolo: il capitano dei neroverdi potrebbe saltare Firenze per squalifica

12 aprile 2026 14:23

Delusione Spalletti, Juve bloccata in casa sull'1-1 dal Sassuolo. Pesa il rigore fallito nel finale

21 marzo 2026 22:51

Report medico del Sassuolo: "Un caso di pertosse e 5 con sintomi, calciatori in isolamento"

20 marzo 2026 12:33

Berardi trascina il Sassuolo, Verona travolto 3-0: scaligeri ultimi col Pisa a -6 dalla Fiorentina

20 febbraio 2026 22:41

Nzola: "Mi sento come Naruto, la gente lo insultava, ma come me non ha mai mollato"

19 febbraio 2026 00:12

Caputo: “La Fiorentina è ancora in tempo per rimediare la situazione. Kean sabato mi è piaciuto”

09 febbraio 2026 15:36

Carnevali: "Non abbiamo avuto offerte dalla Fiorentina per Thorstvedt, il giocatore resta qua con noi"

03 febbraio 2026 13:36

Di Marzio: "Nzola sarà un nuovo giocatore del Sassuolo. Prestito dalla Fiorentina con diritto di riscatto"

29 gennaio 2026 19:13

Pedullà: "Arrivato il via libera della Fiorentina, accordo totale con il Sassuolo per Nzola"

28 gennaio 2026 21:54

Nazione: “Nzola va al Sassuolo. Un ritorno a Firenze non è mai stato preso in considerazione”

27 gennaio 2026 09:46

Di Marzio: "Nzola sempre più vicino al Sassuolo, ma manca ancora il via libera della Fiorentina"

27 gennaio 2026 00:27

Di Marzio rivela: "Nzola vicinissimo al Sassuolo, manca solo l'ok finale della Fiorentina"

26 gennaio 2026 15:50

Il Sassuolo batte la Cremonese e sale a 26 punti. La squadra di Nicola in caduta libera.

25 gennaio 2026 14:39

Sky Sport: "Sassuolo attratto dagli attaccanti della Fiorentina: interessano Nzola e Kouame"

23 gennaio 2026 22:04

TMW: Scaricato dal Pisa ma piace a mezza Serie A: anche il Sassuolo osserva M'bala Nzola

21 gennaio 2026 22:44

Corriere dello Sport: "Thorstvedt spinge per la cessione. Il Sassuolo dice no ai 15 milioni della Fiorentina"

19 gennaio 2026 09:45

Nazione: “Fiorentina su Thorstvedt, vuole lasciare il Sassuolo. idea prestito con obbligo a 12 milioni”

19 gennaio 2026 09:07

De Rossi rivela: "La Fiorentina di Montella mi cercò, ma io non volevo giocare contro la Roma"

26 dicembre 2025 17:01

Scugnizzo Viola: "Fiorentina, il vero disastro è dentro lo spogliatoio. Negarlo è da ipocriti!"

09 dicembre 2025 15:02

Bucchioni: "Vanoli ha scelto di non decidere, non è una figura capace di trainare lo spogliatoio"

09 dicembre 2025 13:21

Zazzaroni: "La Fiorentina a Sassuolo è stata terrificante: ci sono giocatori che non ci mettono il cuore"

08 dicembre 2025 22:05

Speciale duro: "Vanoli è un Pioli che urla, la squadra gioca nello stesso modo di prima"

08 dicembre 2025 14:03

Litigio tra Kean, Mandragora e Ranieri sul rigore. Fagioli cerca di calmarlo. Vanoli in silenzio

06 dicembre 2025 17:43

Disastro della Fiorentina col Sassuolo, a fine partita la curva intona: "Fate ridere" e "vergogna"

06 dicembre 2025 17:19

Che disfatta per la Fiorentina! Mandragora illude i viola, poi il Sassuolo la ribalta e vince 3-1

06 dicembre 2025 16:55

PAGELLE FIORENTINA: DE GEA PAPERA, PARISI IMBARAZZANTE, FAGIOLI SENZA PERSONALITÀ

06 dicembre 2025 16:54

FORMAZIONE FIORENTINA: SOLITO 3-5-2, COMUZZO IN DIFESA, DAVANTI GUDMUNDSSON E KEAN

06 dicembre 2025 14:00

La probabile formazione della Fiorentina secondo Sky: 3-4-1-2 con Ndour alle spalle di Piccoli e Kean

06 dicembre 2025 12:11

Corriere dello Sport: "Non solo Berardi, la Fiorentina offrì 7 milioni per Thorstvedt nel 2024"

06 dicembre 2025 10:02

Vanoli: “Difesa a 4? Non lo dico. Gosens e Fazzini fuori. Commisso soffre sia per noi che la sua salute”

05 dicembre 2025 16:12

Grosso: "La Fiorentina è superiore alla classifica che ha, verrà qui per batterci e risollevarsi"

05 dicembre 2025 13:56

La Fiesole guida l'esodo viola a Sassuolo: venduti già 3.000 biglietti ai tifosi della Fiorentina

05 dicembre 2025 12:25

Nazione: “Berardi incubo ed obiettivo di mercato, Pradè provò a prenderlo per 15 milioni”

05 dicembre 2025 09:32

Cecchi: "La Fiorentina si gioca la stagione, queste 5 gare sono decisive per la nostra salvezza"

04 dicembre 2025 14:27

Borja Valero: "Fagioli sta giocando sotto livello, a Firenze ci vuole personalità per chiedere la palla"

04 dicembre 2025 13:50

Corriere dello Sport convinto: "Fazzini spera di scendere in campo con più continuità"

04 dicembre 2025 08:47

Firenze con la Fiorentina: il richiamo potente della Curva Fiesole in un momento decisivo

03 dicembre 2025 22:40

Nazione: “Biglietti troppo cari ma Firenze a Reggio ci sarà: attesi oltre mille tifosi”

03 dicembre 2025 09:31

Tegola Sassuolo! Lesione flessore per Berardi che sarà indisponibile per il match contro la Fiorentina

01 dicembre 2025 17:31

Problema muscolare per Berardi durante Como-Sassuolo, l'attaccante neroverde lascia il campo dopo 50 minuti

28 novembre 2025 22:05

Sentite Berardi: "Sono pronto al grande salto, mi dispiace non aver giocato per obiettivi più alti"

14 novembre 2025 11:25

Colpo del Genoa a Sassuolo: Ostigard regala la prima vittoria al Grifone e lascia la Fiorentina ultima in classifica

03 novembre 2025 20:39

Como show: Sassuolo annichilito 3-0 e altra sfida con la Fiorentina negli ottavi di Coppa Italia

24 settembre 2025 22:57

L’Inter rialza la testa: vittoria sofferta, 2-1 al Sassuolo, ma quanti brividi nel finale

21 settembre 2025 23:14

Sarri scappa dopo la sconfitta e non si presenta. La Lazio inventa una scusa, la verità è la rabbia?

14 settembre 2025 21:47

Il Sassuolo batte la Lazio e fa un favore alla Fiorentina. Finisce 1-0. Il racconto della partita

14 settembre 2025 20:02

Anticipi di Serie A: Cremonese a punteggio pieno, il Milan di Allegri sbanca Lecce nel finale

29 agosto 2025 23:04

Le informazioni per i tifosi viola per assistere al ritorno dei play off di Conference League a Reggio Emilia

27 agosto 2025 18:18

Il Napoli inizia alla grande, segnano McTominay e De Bruyne, Sassuolo battuto. Il racconto della gara

23 agosto 2025 20:43

Coppa Italia: il Como fatica ma passa, sarà sfida al Sassuolo. Fiorentina spettatrice interessata

16 agosto 2025 23:40

Corriere dello Sport: “Volpato sarebbe contento di giocare nella Fiorentina, per ora chieste info”

28 luglio 2025 08:50

TuttoSport riporta: "Adli in uscita dal Milan potrebbe andare al Sassuolo o al Torino"

26 luglio 2025 19:05

Da Sassuolo, Sondaggio del Sassuolo per Sottil, Beltran ancora nel mirino. Fiorentina segue Volpato

25 luglio 2025 18:43

Corriere dello Sport: "Da capire se verrà intavolata una trattativa per Volpato con il Sassuolo"

24 luglio 2025 09:40

Corriere dello Sport svela: “La Fiorentina ha incontrato gli agenti di Volpato al Viola Park. Primo contatto”

22 luglio 2025 08:59

Nazione: “Sondaggio per Volpato da parte della Fiorentina. Il Sassuolo spara, chiede  minimo 15 milioni”

21 luglio 2025 09:03

Da Sassuolo, C'è anche la Fiorentina su Volpato: richiesta di 15 milioni e tanta concorrenza

20 luglio 2025 16:19

Sassuolo, occhi su Adli: Carnevali conferma l'interesse per l'ex centrocampista della Fiorentina

19 luglio 2025 00:02

TMW: "Il Napoli ha fatto un sondaggio per Adli, nelle ultime ore si è mosso anche il Sassuolo"

15 luglio 2025 11:29

Corriere dello Sport: “Sondaggio del Sassuolo per Beltran. La Fiorentina chiede almeno 10 milioni”

15 luglio 2025 08:30

TMW: "Primi sondaggi del Sassuolo per Beltran. La sua cessione sbloccherebbe Sebastiano Esposito"

14 luglio 2025 19:04

Tuttosport spiega: "Adli fuori dai piani di Allegri, interessa molto al Sassuolo neo promosso"

05 luglio 2025 16:32

TMW riporta: "Colpani piace a Cremonese, Sassuolo e Genoa, l'ex viola può restare in A l'anno prossimo"

02 luglio 2025 15:19

Tuttosport: “La Fiorentina ha chiesto al Sassuolo di giocare il playoff di Conference al Mapei per velocizzare i lavori”

29 giugno 2025 09:02

Nazione svela: “La Fiorentina vuole Pinamonti. Idea Nzola come contropartita per il Sassuolo”

25 giugno 2025 08:44

La Repubblica (Genova): Mercato del Genoa legato a Gudmunsson, in entrata interessa Colpani

22 giugno 2025 18:04

Finale Scudetto Primavera: Inter-Fiorentina, venerdì sarà sfida tra giganti al Viola Park

27 maggio 2025 22:59

Accomando (DAZN): "La Fiorentina ha sondato Pessina del Monza". Altro 'fedelissimo' in arrivo?

16 maggio 2025 23:15

Torneo di Viareggio: la Fiorentina U18 supera il Sassuolo e vola in finale (VIDEO)

29 marzo 2025 22:35

TMW scrive: "Improbabile un trasferimento di Berardi a Gennaio, vuole riportare il Sassuolo in A"

03 gennaio 2025 11:57

Carnevali: "Berardi fu vicino all'addio, lo volevano anche Juve e Atalanta. Il suo futuro? Valuteremo"

23 dicembre 2024 16:27

Corriere dello Sport: “Commisso non convinto da Berardi, il Sassuolo chiede 15 milioni. Idea Ruben Vargas”

23 novembre 2024 08:20

Nazione: “La Fiorentina ha cercato Maldini dopo Colpani. Rispunta la pista Berardi”

14 novembre 2024 10:10

Retroscena Berardi, TMW: “L’Atalanta lo voleva nel 2022 ma lui rifiutò perché non giocava le coppe europee”

11 ottobre 2024 09:41

Berardi rivela: “Se a Gennaio sarò al 100% e arriverà l’offerta giusta andrò via dal Sassuolo”

10 ottobre 2024 11:17

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