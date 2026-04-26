Kean non si vede neanche in tribuna: la versione della Fiorentina non convince tutti

L’attaccante viola salta anche la presenza sugli spalti, per la società oggi aveva doppia seduta di terapia al Viola Park

Anche in occasione della sfida contro il Sassuolo, Moise Kean non era presente allo stadio per seguire la Fiorentina. Un’assenza che non è passata inosservata e che continua a far discutere, soprattutto alla luce delle precedenti situazioni simili.

Già nella gara di Conference League contro il Crystal Palace, l’attaccante non aveva potuto assistere al match a causa di un attacco influenzale. Stavolta, secondo quanto comunicato dal club, Kean sarebbe stato impegnato in una doppia sessione di terapie, necessarie per alleviare il dolore alla tibia che lo tiene fuori dal campo da diverse settimane.

Una spiegazione ufficiale che però non spegne del tutto le perplessità, considerando la ripetuta assenza del giocatore anche lontano dal terreno di gioco. Nel frattempo, la Fiorentina continua a fare i conti con la sua indisponibilità, mentre non sono ancora certi i tempi di recupero.