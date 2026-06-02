La Gazzetta dello Sport riporta: "Aquilani piace a Torino, Sassuolo e Verona, tre strade per l'ex viola"

L'ex tecnico della Primavera viola potrebbe andare comunque in A

Il valzer delle panchine in Italia entra nel vivo, delineando un intreccio di trattative che vede la Fiorentina ormai a un passo dall'annunciare la sua nuova guida tecnica. Secondo le ultime indiscrezioni, Fabio Grosso viaggia spedito verso la panchina viola: nelle prossime ore l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ratificherà l’addio del tecnico abruzzese dalla società neroverde, liberandolo ufficialmente per la sua nuova avventura a Firenze. Questa imminente partenza costringe il Sassuolo a muoversi rapidamente alla ricerca di un sostituto. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la dirigenza emiliana sta valutando una rosa di nomi in cui spiccano i profili giovani di Alberto Aquilani e Ignazio Abate, senza escludere la suggestiva pista di un clamoroso "Di Francesco-bis".

I movimenti attorno ad Aquilani, tuttavia, non si limitano all'interesse del Sassuolo. Il tecnico, infatti, è finito con forza anche nei radar del Torino; secondo quanto scrive Tuttosport, l'allenatore è in piena orbita granata ed è già stato pianificato un incontro con il presidente Urbano Cairo per discuterne il futuro. Questo incastro di panchine si allarga ulteriormente fino a coinvolgere l'Hellas Verona, a caccia del profilo giusto per tentare l'assalto all'immediato ritorno in Serie A. La dirigenza scaligera sta concentrando le proprie attenzioni su due profili principali: da un lato l'ex attaccante della Fiorentina, Alberto Gilardino, dall'altro lo stesso Aquilani, che si conferma così l'autentico uomo mercato di questa sessione estiva, conteso contemporaneamente da ben tre club.