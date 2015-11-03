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Notizie Aquilani Fiorentina

Da Verona riportano: "Aquilani è il nome preferito come nuovo tecnico dell'Hellas l'anno prossimo"

29 aprile 2026 21:24

Il Catanzaro di Aquilani vola in zona playoff, lui si esalta: "La mia è una squadra meravigliosa"

04 marzo 2026 12:19

Aquilani ricorda Commisso: “Un punto di riferimento per la mia vita e la mia carriera”

25 gennaio 2026 15:09

Aquilani vola con il Catanzaro: 7 vittorie nelle ultime 9, ieri la 4° consecutiva. Zona playoff raggiunta

20 dicembre 2025 12:45

Il Corriere dello Sport riporta: "Bianco in uscita, su di lui il Catanzaro di Aquilani"

21 agosto 2025 13:44

Il Corriere dello Sport riporta: "Bianco piace al Catanzaro, ma lui potrebbe rifiutare la B"

10 agosto 2025 15:47

Aquilani: "Barone aveva disegnato un progetto su di me alla Fiorentina, perderlo è stata una mazzata"

16 luglio 2025 11:57

Aquilani riparte dalla Serie B: Ha firmato oggi come nuovo tecnico del Catanzaro per la prossima stagione

18 giugno 2025 21:36

Aquilani verso una nuova avventura in Serie B con il Bari. I galletti pensano al tecnico romano

29 maggio 2025 20:23

Aquilani ricorda Barone: "Ho perso un punto di riferimento. Con lui si era creata davvero una magia"

12 aprile 2025 15:44

Aquilani: "Fagioli è forte, capisce il gioco prima degli altri, finalmente si può affermare"

22 marzo 2025 22:23

Schira: "Prossime partite decisive per Palladino. La Fiorentina pensa a Tudor o Aquilani per sostituirlo"

25 febbraio 2025 11:45

Nazione: “Palladino è in bilico. Sarri, Tudor e Aquilani i nomi accostati alla Fiorentina”

25 febbraio 2025 09:48

Viviano: "Aquilani è stato fortissimo, ha avuto problemi alle caviglie, ma una grande carriera"

09 dicembre 2024 21:22

Comuzzo: "Non mi aspettavo che tutto avvenisse così in fretta, col Milan è stato come un sogno"

18 ottobre 2024 13:48

La Repubblica scrive: "Possibili guai giudiziari per Aquilani risalenti al suo periodo allo Sporting Lisbona"

27 giugno 2024 13:24

Dal possibile arrivo alla Fiorentina al Catanzaro: Aquilani è la prima scelta della società calabrese

22 giugno 2024 15:19

Aquilani scaricato dal Pisa: "Sicuramente non sarà l'allenatore del prossimo anno"

12 giugno 2024 22:59

Pedullà: "Sfumata la Fiorentina, per Aquilani c'è la Reggiana. La trattativa è già in corso"

11 giugno 2024 14:51

Salernitana a caccia di un nuovo allenatore, tra le possibili scelte Aquilani, Sottil e Filippo Inzaghi

06 giugno 2024 20:45

Aquilani non sarà più l'allenatore del Pisa nonostante il mancato arrivo sulla panchina della Fiorentina

04 giugno 2024 16:43

Gazzetta: “Palladino in pole, Aquilani e Cannavaro le alternative. Ma occhio alle sorprese”

02 giugno 2024 09:27

Il Sassuolo scarta Aquilani, ha scelto Grosso come nuovo allenatore per tornare in Serie A

29 maggio 2024 14:45

Corrado (Pres.Pisa): "Nessun contatto per Aquilani, ma con i viola ottimo rapporto"

28 maggio 2024 22:02

TMW, il patron Knaster in arrivo a Pisa. Il futuro di Aquilani sarà deciso la prossima settimana

28 maggio 2024 14:20

Schira rivela: "Il Sassuolo alza il pressing per Alberto Aquilani. Offerto un biennale"

25 maggio 2024 15:27

Di Marzio annuncia: "La Fiorentina ha sondato concretamente Palladino. Aquilani è l'alternativa"

24 maggio 2024 16:14

Corriere dello Sport: “Aquilani o Palladino alla Fiorentina, sempre che Italiano non abbia cambiato idea”

23 maggio 2024 08:20

QS: "Aquilani potrebbe lasciare il Pisa a prescindere dalla Fiorentina, i risultati non hanno convinto"

21 maggio 2024 14:51

L'allarme di Cinquini: "La Fiorentina andrebbe verso il ridimensionamento con Goretti e Aquilani"

21 maggio 2024 13:55

TMW: "A breve incontro tra Aquilani e il Pisa per decidere il futuro". La separazione ipotesi più probabile

20 maggio 2024 10:33

Di Chiara: "Vinciamo questa maledetta coppa e togliamoci ogni pensiero negativo lasciato da Praga"

15 maggio 2024 17:41

Bucchioni contro Aquilani: "La Fiorentina non può tornare indietro di 3 anni e prendere un emergente"

15 maggio 2024 15:39

Corriere Fiorentino: “Palladino in pole per la panchina della Fiorentina, poi Aquilani. Soluzioni anche estere?”

15 maggio 2024 08:34

Aquilani il post Italiano? “Devo capire sono sono io quello che è giusto per il Pisa”

11 maggio 2024 08:54

Pedullà: "Nessun ripensamento per Italiano. Aquilani resta in pole per la panchina della Fiorentina"

10 maggio 2024 14:40

Flop Pisa, fuori dai playoff con il settimo monte ingaggi, Aquilani si difende: "Non so se resterò"

09 maggio 2024 14:30

Barzagli: "Fiorentina punti su Sarri o Aquilani. Mi auguro resti Italiano, altrimenti lo vedo a Napoli"

08 maggio 2024 08:05

Sentite Corrado: "Su Aquilani per ora solo gossip, ma se ci sono vuol dire che ha fatto bene a Pisa"

07 maggio 2024 13:02

De Santis: "Le voci per una cessione imminente della Fiorentina si rincorrono, maggio mese cruciale"

06 maggio 2024 13:07

Il Pisa di Aquilani pareggia in casa con il Sudtirol ed è matematicamente fuori dalla zona play-off

05 maggio 2024 20:10

Idee simili, numeri diversi: Italiano quinta miglior difesa in A, Aquilani quart'ultima in B

04 maggio 2024 23:30

Aquilani: "Ultima partita in casa con il Pisa? Questo discorso non mi tocca e non mi interessa"

04 maggio 2024 19:06

Borghi: "Aquilani e Farioli potrebbero dare continuità al lavoro di Italiano, Palladino farebbe meglio al Torino"

01 maggio 2024 17:08

Aquilani non sa più vincere: la Cremonese batte il Pisa 2 a 1, si complica la corsa ai playoff dei nerazzurri

01 maggio 2024 15:02

Sportmediaset titola: "Aquilani sarà il prossimo allenatore della Fiorentina, è in pole per il post Italiano"

01 maggio 2024 13:46

Nazione: “Commisso a Firenze tra oggi e domani. Tra Aquilani, stadio e la squadra mercato” 

30 aprile 2024 08:52

Pedullà scrive: "Aquilani è il favorito per la panchina della Fiorentina. È davanti a Gilardino e Palladino"

28 aprile 2024 13:00

Corriere Fiorentino: "Aquilani favorito per la panchina della Fiorentina. C'è il retroscena di Verona"

27 aprile 2024 10:09

Solo un difensore e tutti davanti: il Pisa di Aquilani prende gol con difesa altissima, contropiede e rete

26 aprile 2024 22:27

TMW: "Aquilani candidato numero 1 per la panchina della Fiorentina, in calo Gilardino, Juric outsider"

25 aprile 2024 17:44

Cecchi: "Perché il Napoli deve prendere Conte e la Fiorentina Aquilani? Non siamo mica l'Amerigo Vespucci"

22 aprile 2024 17:12

Aquilani: "L'anno prossimo? Ho un contratto di due anni, ma ora bisogna pensare al finale di stagione"

20 aprile 2024 18:05

Palladino non è convinto della Fiorentina, ha paura sia lasciato solo. Scontri tra ACF e Beppe Riso

16 aprile 2024 18:40

Nazione, Aquilani e Palladino le piste più semplici per la panchina. Gilardino e Sarri si complicano

16 aprile 2024 08:17

Corriere Fiorentino scrive: "Al posto di Italiano si cercherà un profilo giovane ed ambizioso come Aquilani""

15 aprile 2024 13:43

Nazione: “Con Aquilani nuovo punto zero per la Fiorentina. Con Sarri obiettivo trofeo e Champions”

15 aprile 2024 09:04

Aquilani non pensa al futuro: "Voglio onorare il Pisa facendo queste ultime gare nel migliore dei modi"

12 aprile 2024 19:47

Giorgietti sul futuro viola: "Aquilani, Gilardino o Palladino inseriti nel contesto giusto, sono dei bei nomi"

11 aprile 2024 16:34

Nazione: “Chi nel post Italiano? In pole c’è Aquilani, il predestinato che si ispira a De Zerbi”

10 aprile 2024 08:17

Aquilani: “Barone? La sua stima mi imbarazzava. Futuro alla Fiorentina? A Pisa c’è un progetto biennale da finire”

05 aprile 2024 08:37

Serie B: Aquilani porta il Pisa in zona play off grazie alla rimonta sul Palermo, pari per il Bari di Iachini

01 aprile 2024 17:53

Aquilani ricorda Barone: "Ho perso un familiare, è stato un duro colpo. L'ho stimato in modo illimitato"

29 marzo 2024 14:45

Chi al posto di Italiano? Gazzetta: “Commisso spinge per Aquilani ma c’è da convincere il Pisa”

28 marzo 2024 08:17

Amatucci lascia la Fiorentina? La serie B punta gli occhi su di lui, Aquilani lo vorrebbe con sé a Pisa

24 gennaio 2024 13:10

Il Tirreno, Amatucci nome caldo per il Pisa. Aquilani lo vuole di nuovo nel suo centrocampo

29 dicembre 2023 12:36

Vanno male le cose per Aquilani al Pisa, non vince da un mese e mezzo, seconda sconfitta consecutiva

16 dicembre 2023 22:14

Bianco: "Alla Reggiana sento più responsabilità rispetto alla Fiorentina. A Firenze potevo sbagliare"

27 settembre 2023 19:04

Aquilani rivela: "Tutti i giocatori della Fiorentina Primavera mi vogliono seguire a Pisa, fa molto piacere"

10 luglio 2023 14:13

La Fiorentina comunica separazione con Aquilani: "Attaccamento e dedizione per far crescere i giovani"

29 giugno 2023 13:18

La lettera di addio di Aquilani: "È ora di salutarsi, guardo immagini che saranno sempre con me"

28 giugno 2023 20:14

De Zerbi si gode Firenze con Aquilani, cena nel pieno centro della città con vista Duomo

27 giugno 2023 23:17

TMW, Galloppa sarà il nuovo allenatore della Fiorentina Primavera dopo l'addio di Aquilani

27 giugno 2023 19:42

TMW, Tante richieste per Bianco: in Serie A piace al Verona ma occhio al Pisa di Aquilani

20 giugno 2023 18:10

Pres. Pisa annuncia: "Aquilani sarà il nostro allenatore. Possiamo dirlo, fumata bianca a giorni"

18 giugno 2023 22:15

Sky Sport annuncia: "Aquilani sarà il nuovo allenatore del Pisa. Raggiunto accordo biennale"

17 giugno 2023 18:00

Corvino risponde ad Aquilani: "Solo stranieri nel Lecce Primavera? In Italia c’è aridità, non è che mi piacciono"

17 giugno 2023 15:23

Corriere Fiorentino, Aquilani saluta la Primavera per iniziare la carriera tra i grandi

16 giugno 2023 09:31

La Fiorentina non riscatta Berti per 350 mila euro, torna a Cesena e addio a Firenze dopo la Primavera

15 giugno 2023 18:08

Aquilani ha comunicato alla Fiorentina di voler andare via. Potrebbe essere il nuovo allenatore del Pisa

14 giugno 2023 12:12

TMW, Aquilani potrebbe diventare il nuovo allenatore della Reggina se Inzaghi dicesse addio

13 giugno 2023 17:44

Scugnizzo viola: "Con un pizzico di fortuna, sarebbe stata un'annata da incorniciare. Facciamo la squadra ad Italiano"

12 giugno 2023 14:57

Solo stranieri nel Lecce Primavera, Aquilani: "Non è giusto per il settore giovanile e non la condivido"

10 giugno 2023 14:38

Aquilani annuncia: "Devo parlare prima con Barone ma il mio percorso alla Fiorentina è finito"

10 giugno 2023 00:26

Gazzetta: "Firenze si divide su Italiano, ed Aquilani si avvicina. Deciderà tutto Commisso"

09 giugno 2023 09:09

Tuttosport scrive: "Fiorentina tranquilla su Italiano, ha un contratto lungo e nel caso è pronto Aquilani"

31 maggio 2023 13:48

Gazzetta di Modena, Aquilani nel mirino del Sassuolo: neroverdi vogliono affidargli la Squadra B

22 maggio 2023 16:30

Bucchioni: "Aquilani alla Fiorentina non sarebbe buono per lui, deve andare in serie B o ad un Sassuolo"

26 aprile 2023 13:45

Aquilani: "Ho visto mani volare alla fine. Vado a casa più orgoglioso di quando abbiamo vinto"

25 aprile 2023 23:45

Aquilani: "Le parole di De Zerbi mi riempiono d'orgoglio. Mi ha dato tante idee per la squadra"

25 aprile 2023 21:52

De Zerbi: "Aquilani farà una grandissima carriera anche se adesso è un pò indietro come livello"

22 aprile 2023 14:44

La Fiorentina di Italiano come quella di Aquilani. Inter battuta e anche Chivu adesso rischia la panchina

10 aprile 2023 22:08

Aquilani: "La finale del 2014 contro il Napoli partita maledetta, non sapevamo se dovevamo giocare"

06 aprile 2023 20:06

Kayode: "Scartato dalla Juventus. Italiano mi chiede cose diverse da Aquilani, mi spiega tante cose"

28 marzo 2023 12:30

Sissoko sicuro: "Aquilani allenerà la prima squadra viola. Vlahovic? La Juventus non è la Fiorentina"

25 marzo 2023 22:11

Aquilani dopo la vittoria contro l'Udinese: "Abbiamo grande qualità in rosa e mentalità"

12 febbraio 2023 15:20

Sconfitta in casa per la Primavera di Aquilani: vince la Sampdoria 1 a 0

29 gennaio 2023 16:40

Pierozzi racconta Aquilani: "La qualità maggiore è come si pone. Studia tanto, sa gestire i momenti"

26 gennaio 2023 12:48

Aquilani esulta: "Non è normale che vinciamo sempre, qualcuno dia un premio a questi ragazzi"

25 gennaio 2023 22:51

Aquilani: "Vincere fa sempre bene ma non è stata una bella partita, potevamo fare meglio"

20 gennaio 2023 22:44

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