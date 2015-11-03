Notizie Aquilani Fiorentina

Da Verona riportano: "Aquilani è il nome preferito come nuovo tecnico dell'Hellas l'anno prossimo"
29 aprile 2026 21:24
Il Catanzaro di Aquilani vola in zona playoff, lui si esalta: "La mia è una squadra meravigliosa"
04 marzo 2026 12:19
Aquilani ricorda Commisso: “Un punto di riferimento per la mia vita e la mia carriera”
25 gennaio 2026 15:09
Aquilani vola con il Catanzaro: 7 vittorie nelle ultime 9, ieri la 4° consecutiva. Zona playoff raggiunta
20 dicembre 2025 12:45
Il Corriere dello Sport riporta: "Bianco in uscita, su di lui il Catanzaro di Aquilani"
21 agosto 2025 13:44
Il Corriere dello Sport riporta: "Bianco piace al Catanzaro, ma lui potrebbe rifiutare la B"
10 agosto 2025 15:47
Aquilani: "Barone aveva disegnato un progetto su di me alla Fiorentina, perderlo è stata una mazzata"
16 luglio 2025 11:57
Aquilani riparte dalla Serie B: Ha firmato oggi come nuovo tecnico del Catanzaro per la prossima stagione
18 giugno 2025 21:36
Aquilani verso una nuova avventura in Serie B con il Bari. I galletti pensano al tecnico romano
29 maggio 2025 20:23
Aquilani ricorda Barone: "Ho perso un punto di riferimento. Con lui si era creata davvero una magia"
12 aprile 2025 15:44
Aquilani: "Fagioli è forte, capisce il gioco prima degli altri, finalmente si può affermare"
22 marzo 2025 22:23
Schira: "Prossime partite decisive per Palladino. La Fiorentina pensa a Tudor o Aquilani per sostituirlo"
25 febbraio 2025 11:45
Nazione: “Palladino è in bilico. Sarri, Tudor e Aquilani i nomi accostati alla Fiorentina”
25 febbraio 2025 09:48
Viviano: "Aquilani è stato fortissimo, ha avuto problemi alle caviglie, ma una grande carriera"
09 dicembre 2024 21:22
Comuzzo: "Non mi aspettavo che tutto avvenisse così in fretta, col Milan è stato come un sogno"
18 ottobre 2024 13:48
La Repubblica scrive: "Possibili guai giudiziari per Aquilani risalenti al suo periodo allo Sporting Lisbona"
27 giugno 2024 13:24
Dal possibile arrivo alla Fiorentina al Catanzaro: Aquilani è la prima scelta della società calabrese
22 giugno 2024 15:19
Aquilani scaricato dal Pisa: "Sicuramente non sarà l'allenatore del prossimo anno"
12 giugno 2024 22:59
Pedullà: "Sfumata la Fiorentina, per Aquilani c'è la Reggiana. La trattativa è già in corso"
11 giugno 2024 14:51
Salernitana a caccia di un nuovo allenatore, tra le possibili scelte Aquilani, Sottil e Filippo Inzaghi
06 giugno 2024 20:45
Aquilani non sarà più l'allenatore del Pisa nonostante il mancato arrivo sulla panchina della Fiorentina
04 giugno 2024 16:43
Gazzetta: “Palladino in pole, Aquilani e Cannavaro le alternative. Ma occhio alle sorprese”
02 giugno 2024 09:27
Il Sassuolo scarta Aquilani, ha scelto Grosso come nuovo allenatore per tornare in Serie A
29 maggio 2024 14:45
Corrado (Pres.Pisa): "Nessun contatto per Aquilani, ma con i viola ottimo rapporto"
28 maggio 2024 22:02
TMW, il patron Knaster in arrivo a Pisa. Il futuro di Aquilani sarà deciso la prossima settimana
28 maggio 2024 14:20
Schira rivela: "Il Sassuolo alza il pressing per Alberto Aquilani. Offerto un biennale"
25 maggio 2024 15:27
Di Marzio annuncia: "La Fiorentina ha sondato concretamente Palladino. Aquilani è l'alternativa"
24 maggio 2024 16:14
Corriere dello Sport: “Aquilani o Palladino alla Fiorentina, sempre che Italiano non abbia cambiato idea”
23 maggio 2024 08:20
QS: "Aquilani potrebbe lasciare il Pisa a prescindere dalla Fiorentina, i risultati non hanno convinto"
21 maggio 2024 14:51
L'allarme di Cinquini: "La Fiorentina andrebbe verso il ridimensionamento con Goretti e Aquilani"
21 maggio 2024 13:55
TMW: "A breve incontro tra Aquilani e il Pisa per decidere il futuro". La separazione ipotesi più probabile
20 maggio 2024 10:33
Di Chiara: "Vinciamo questa maledetta coppa e togliamoci ogni pensiero negativo lasciato da Praga"
15 maggio 2024 17:41
Bucchioni contro Aquilani: "La Fiorentina non può tornare indietro di 3 anni e prendere un emergente"
15 maggio 2024 15:39
Corriere Fiorentino: “Palladino in pole per la panchina della Fiorentina, poi Aquilani. Soluzioni anche estere?”
15 maggio 2024 08:34
Aquilani il post Italiano? “Devo capire sono sono io quello che è giusto per il Pisa”
11 maggio 2024 08:54
Pedullà: "Nessun ripensamento per Italiano. Aquilani resta in pole per la panchina della Fiorentina"
10 maggio 2024 14:40
Flop Pisa, fuori dai playoff con il settimo monte ingaggi, Aquilani si difende: "Non so se resterò"
09 maggio 2024 14:30
Barzagli: "Fiorentina punti su Sarri o Aquilani. Mi auguro resti Italiano, altrimenti lo vedo a Napoli"
08 maggio 2024 08:05
Sentite Corrado: "Su Aquilani per ora solo gossip, ma se ci sono vuol dire che ha fatto bene a Pisa"
07 maggio 2024 13:02
De Santis: "Le voci per una cessione imminente della Fiorentina si rincorrono, maggio mese cruciale"
06 maggio 2024 13:07
Il Pisa di Aquilani pareggia in casa con il Sudtirol ed è matematicamente fuori dalla zona play-off
05 maggio 2024 20:10
Idee simili, numeri diversi: Italiano quinta miglior difesa in A, Aquilani quart'ultima in B
04 maggio 2024 23:30
Aquilani: "Ultima partita in casa con il Pisa? Questo discorso non mi tocca e non mi interessa"
04 maggio 2024 19:06
Borghi: "Aquilani e Farioli potrebbero dare continuità al lavoro di Italiano, Palladino farebbe meglio al Torino"
01 maggio 2024 17:08
Aquilani non sa più vincere: la Cremonese batte il Pisa 2 a 1, si complica la corsa ai playoff dei nerazzurri
01 maggio 2024 15:02
Sportmediaset titola: "Aquilani sarà il prossimo allenatore della Fiorentina, è in pole per il post Italiano"
01 maggio 2024 13:46
Nazione: “Commisso a Firenze tra oggi e domani. Tra Aquilani, stadio e la squadra mercato”
30 aprile 2024 08:52
Pedullà scrive: "Aquilani è il favorito per la panchina della Fiorentina. È davanti a Gilardino e Palladino"
28 aprile 2024 13:00
Corriere Fiorentino: "Aquilani favorito per la panchina della Fiorentina. C'è il retroscena di Verona"
27 aprile 2024 10:09
Solo un difensore e tutti davanti: il Pisa di Aquilani prende gol con difesa altissima, contropiede e rete
26 aprile 2024 22:27
TMW: "Aquilani candidato numero 1 per la panchina della Fiorentina, in calo Gilardino, Juric outsider"
25 aprile 2024 17:44
Cecchi: "Perché il Napoli deve prendere Conte e la Fiorentina Aquilani? Non siamo mica l'Amerigo Vespucci"
22 aprile 2024 17:12
Aquilani: "L'anno prossimo? Ho un contratto di due anni, ma ora bisogna pensare al finale di stagione"
20 aprile 2024 18:05
Palladino non è convinto della Fiorentina, ha paura sia lasciato solo. Scontri tra ACF e Beppe Riso
16 aprile 2024 18:40
Nazione, Aquilani e Palladino le piste più semplici per la panchina. Gilardino e Sarri si complicano
16 aprile 2024 08:17
Corriere Fiorentino scrive: "Al posto di Italiano si cercherà un profilo giovane ed ambizioso come Aquilani""
15 aprile 2024 13:43
Nazione: “Con Aquilani nuovo punto zero per la Fiorentina. Con Sarri obiettivo trofeo e Champions”
15 aprile 2024 09:04
Aquilani non pensa al futuro: "Voglio onorare il Pisa facendo queste ultime gare nel migliore dei modi"
12 aprile 2024 19:47
Giorgietti sul futuro viola: "Aquilani, Gilardino o Palladino inseriti nel contesto giusto, sono dei bei nomi"
11 aprile 2024 16:34
Nazione: “Chi nel post Italiano? In pole c’è Aquilani, il predestinato che si ispira a De Zerbi”
10 aprile 2024 08:17
Aquilani: “Barone? La sua stima mi imbarazzava. Futuro alla Fiorentina? A Pisa c’è un progetto biennale da finire”
05 aprile 2024 08:37
Serie B: Aquilani porta il Pisa in zona play off grazie alla rimonta sul Palermo, pari per il Bari di Iachini
01 aprile 2024 17:53
Aquilani ricorda Barone: "Ho perso un familiare, è stato un duro colpo. L'ho stimato in modo illimitato"
29 marzo 2024 14:45
Chi al posto di Italiano? Gazzetta: “Commisso spinge per Aquilani ma c’è da convincere il Pisa”
28 marzo 2024 08:17
Amatucci lascia la Fiorentina? La serie B punta gli occhi su di lui, Aquilani lo vorrebbe con sé a Pisa
24 gennaio 2024 13:10
Il Tirreno, Amatucci nome caldo per il Pisa. Aquilani lo vuole di nuovo nel suo centrocampo
29 dicembre 2023 12:36
Vanno male le cose per Aquilani al Pisa, non vince da un mese e mezzo, seconda sconfitta consecutiva
16 dicembre 2023 22:14
Bianco: "Alla Reggiana sento più responsabilità rispetto alla Fiorentina. A Firenze potevo sbagliare"
27 settembre 2023 19:04
Aquilani rivela: "Tutti i giocatori della Fiorentina Primavera mi vogliono seguire a Pisa, fa molto piacere"
10 luglio 2023 14:13
La Fiorentina comunica separazione con Aquilani: "Attaccamento e dedizione per far crescere i giovani"
29 giugno 2023 13:18
La lettera di addio di Aquilani: "È ora di salutarsi, guardo immagini che saranno sempre con me"
28 giugno 2023 20:14
De Zerbi si gode Firenze con Aquilani, cena nel pieno centro della città con vista Duomo
27 giugno 2023 23:17
TMW, Galloppa sarà il nuovo allenatore della Fiorentina Primavera dopo l'addio di Aquilani
27 giugno 2023 19:42
TMW, Tante richieste per Bianco: in Serie A piace al Verona ma occhio al Pisa di Aquilani
20 giugno 2023 18:10
Pres. Pisa annuncia: "Aquilani sarà il nostro allenatore. Possiamo dirlo, fumata bianca a giorni"
18 giugno 2023 22:15
Sky Sport annuncia: "Aquilani sarà il nuovo allenatore del Pisa. Raggiunto accordo biennale"
17 giugno 2023 18:00
Corvino risponde ad Aquilani: "Solo stranieri nel Lecce Primavera? In Italia c’è aridità, non è che mi piacciono"
17 giugno 2023 15:23
Corriere Fiorentino, Aquilani saluta la Primavera per iniziare la carriera tra i grandi
16 giugno 2023 09:31
La Fiorentina non riscatta Berti per 350 mila euro, torna a Cesena e addio a Firenze dopo la Primavera
15 giugno 2023 18:08
Aquilani ha comunicato alla Fiorentina di voler andare via. Potrebbe essere il nuovo allenatore del Pisa
14 giugno 2023 12:12
TMW, Aquilani potrebbe diventare il nuovo allenatore della Reggina se Inzaghi dicesse addio
13 giugno 2023 17:44
Scugnizzo viola: "Con un pizzico di fortuna, sarebbe stata un'annata da incorniciare. Facciamo la squadra ad Italiano"
12 giugno 2023 14:57
Solo stranieri nel Lecce Primavera, Aquilani: "Non è giusto per il settore giovanile e non la condivido"
10 giugno 2023 14:38
Aquilani annuncia: "Devo parlare prima con Barone ma il mio percorso alla Fiorentina è finito"
10 giugno 2023 00:26
Gazzetta: "Firenze si divide su Italiano, ed Aquilani si avvicina. Deciderà tutto Commisso"
09 giugno 2023 09:09
Tuttosport scrive: "Fiorentina tranquilla su Italiano, ha un contratto lungo e nel caso è pronto Aquilani"
31 maggio 2023 13:48
Gazzetta di Modena, Aquilani nel mirino del Sassuolo: neroverdi vogliono affidargli la Squadra B
22 maggio 2023 16:30
Bucchioni: "Aquilani alla Fiorentina non sarebbe buono per lui, deve andare in serie B o ad un Sassuolo"
26 aprile 2023 13:45
Aquilani: "Ho visto mani volare alla fine. Vado a casa più orgoglioso di quando abbiamo vinto"
25 aprile 2023 23:45
Aquilani: "Le parole di De Zerbi mi riempiono d'orgoglio. Mi ha dato tante idee per la squadra"
25 aprile 2023 21:52
De Zerbi: "Aquilani farà una grandissima carriera anche se adesso è un pò indietro come livello"
22 aprile 2023 14:44
La Fiorentina di Italiano come quella di Aquilani. Inter battuta e anche Chivu adesso rischia la panchina
10 aprile 2023 22:08
Aquilani: "La finale del 2014 contro il Napoli partita maledetta, non sapevamo se dovevamo giocare"
06 aprile 2023 20:06
Kayode: "Scartato dalla Juventus. Italiano mi chiede cose diverse da Aquilani, mi spiega tante cose"
28 marzo 2023 12:30
Sissoko sicuro: "Aquilani allenerà la prima squadra viola. Vlahovic? La Juventus non è la Fiorentina"
25 marzo 2023 22:11
Aquilani dopo la vittoria contro l'Udinese: "Abbiamo grande qualità in rosa e mentalità"
12 febbraio 2023 15:20
Sconfitta in casa per la Primavera di Aquilani: vince la Sampdoria 1 a 0
29 gennaio 2023 16:40
Pierozzi racconta Aquilani: "La qualità maggiore è come si pone. Studia tanto, sa gestire i momenti"
26 gennaio 2023 12:48
Aquilani esulta: "Non è normale che vinciamo sempre, qualcuno dia un premio a questi ragazzi"
25 gennaio 2023 22:51
Aquilani: "Vincere fa sempre bene ma non è stata una bella partita, potevamo fare meglio"
20 gennaio 2023 22:44
Archivio