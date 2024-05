Il Pisa di Aquilani pareggia in casa con il Sudtirol ed è matematicamente fuori dalla zona play-off

Finisce 2-2 all’Arena Garibaldi tra Pisa e Sudtirol. I ragazzi di mister Alberto Aquilani vedono sfumare il sogno play-off, dopo un inizio di stagione poco brillante.

I toscani erano passati in vantaggio allo scadere del primo tempo con Bonfanti, ma nel secondo tempo la squadra di Bolzano ha ribaltato il punteggio con i gol di Molina e Odogwu (su rigore). Ad un quarto d’ora dalla fine il Pisa ha trovato il pareggio con Moreo, risultato però inutile, perché adesso i neroazzurri si trovano al dodicesimo posto in classifica con 46 punti, a cinque lunghezze dall’ottava posizione (ultimo posto utile per i play-off), con una sola partita da giocare. Quindi è matematicamente impossibile adesso per Aquilani raggiungere i tanto ambiti play-off per la promozione in Serie A. Il Pisa giocherà l’ultimo match di campionato venerdì 10 maggio ad Ascoli, con i marchigiani che si giocheranno la permanenza in Serie B proprio all’ultima giornata.

