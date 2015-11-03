Notizie Pisa Fiorentina

La Cremonese batte il Pisa retrocesso per 3-0 e sale a -1 dal Lecce a quota 31, a -7 dai viola
10 maggio 2026 17:01
Corrado: "Meritavamo di più, ma il Pisa non è stato all'altezza di questo campionato tanto inseguito"
02 maggio 2026 15:03
La Roma schianta il Pisa 3-0. Per la retrocessione dei nerazzurri manca solo la matematica
10 aprile 2026 23:37
Adams spinge il Pisa sempre più giù: colpo esterno del Torino che sale a 36 punti e si salva
05 aprile 2026 20:00
Il Pisa batte un colpo! In 10 per oltre un tempo fa 3 gol al Cagliari e si porta a -7 dalla Fiorentina
15 marzo 2026 17:11
Juve-Pisa 4-0: i nerazzurri corrono verso la B. Cuadrado predica amore ma raccoglie fischi
07 marzo 2026 22:59
Juve-Pisa, Cuadrado emozionato: "La Juve mi ha fatto crescere anche come uomo, sarà speciale"
05 marzo 2026 22:46
Buone notizie per la Fiorentina. Il Bologna vince a Pisa e tiene i nerazzuri a 15 punti.
02 marzo 2026 20:45
Sentite Canestrelli: "Il Pisa si può ancora salvare, vogliamo rimanere in Serie A"
28 febbraio 2026 16:44
Fedez su Masini: "Si scalda la voce con un forza viola, è più teso per le partite che per Sanremo"
27 febbraio 2026 13:39
Ferrara: "A Vanoli bisogna voler bene, dopo la salvezza la società deciderà il suo futuro"
25 febbraio 2026 13:46
Da Pisa non ci stanno: “Era rigore su Meister”, sotto accusa Mariani e la scivolata di Ranieri
24 febbraio 2026 22:30
Bucchioni: "La Fiorentina gioca meglio senza Gudmundsson, al momento non è un titolare di questa squadra"
24 febbraio 2026 13:27
Volata salvezza: sei squadre in cinque punti, calendario e scontri diretti decisivi
23 febbraio 2026 22:04
Ndour soddisfatto: "Ora giochiamo da squadra, esultiamo tutti insieme. Kean elemento fondamentale per noi".
23 febbraio 2026 22:01
Bucchioni: "Tre punti fondamentali, la Fiorentina rivede la luce; la salvezza sarà sofferta ma arriverà"
23 febbraio 2026 21:45
Cecchi: "Certe critiche a Vanoli vanno oltre, ha fatto 18 punti in 11 partite; stasera contava vincere"
23 febbraio 2026 21:32
Vanoli: "Tolgo Solomon per farlo tornare a regime, adesso sappiamo soffrire. Parisi mi ha sorpreso"
23 febbraio 2026 21:28
"Fiero di voi, la strada è quella giusta": il Presidente Commisso applaude la Fiorentina
23 febbraio 2026 21:23
Fiorentina, vittoria salvezza: agganciate Cremonese e Lecce, Genoa e Toro ora a soli tre punti
23 febbraio 2026 21:00
La Fiorentina soffre ma vince 1-0 contro il Pisa. Tre punti d'oro che portano la firma di Kean
23 febbraio 2026 20:28
PAGELLE FIORENTINA: KEAN FA IL BOMBER, FAGIOLI QUASI PERFETTO. HARRISON INCONCLUDENTE
23 febbraio 2026 20:27
Cecchi: "A Firenze Palladino è stato troppo colpevolizzato, anche la Curva a fine anno non lo voleva"
23 febbraio 2026 14:11
Valcareggi: "Non mi spiego la gelosia dei pisani verso di noi, c'è un odio esagerato verso Firenze"
23 febbraio 2026 13:32
Gazzetta: “Fiorentina non ancora guarita. Derby con il Pisa? Occasione per buttare giù i cugini”
23 febbraio 2026 09:29
Repubblica rivela: “Gudmundsson? La sua convocazione resta in forte dubbio”
23 febbraio 2026 09:24
La Fiesole annuncia: “Domani scenografia per Fiorentina-Pisa. Coinvolgerà la curva Ferrovia”
22 febbraio 2026 21:16
La carica del Pisa in vista della Fiorentina. Striscione appeso in FI-PI-LI: "Carica senza paura"
22 febbraio 2026 19:08
La Repubblica: "Da Pisa al Pisa Vanoli per cancellare la pessima prova dell'andata senza neanche un tiro"
22 febbraio 2026 15:05
Precedenti Fiorentina Pisa: L'ultima volta i pisani festeggiarono per il fallimento viola al Franchi
22 febbraio 2026 14:49
Cecchi esalta Vanoli: "Prima la Fiorentina non era nulla, adesso finalmente sta facendo vedere il suo valore"
22 febbraio 2026 14:26
Vitale scalda il derby: "Se il Pisa perde a Firenze, ha praticamente perso ogni speranza di salvezza"
22 febbraio 2026 14:06
Nazione sicura: “Il lunedì non spaventa i tifosi della Fiorentina: Franchi sold out”
22 febbraio 2026 09:39
Nazione: “La Fiorentina vuole vincere per chiamarsi fuori per la prima volta dal pacchetto retrocessione”
22 febbraio 2026 09:38
Fiorentina-Pisa, Nazione: “Sembra passato un secolo. Pioli e Gilardino colpevoli di un disastro”
22 febbraio 2026 09:37
Hiljemark: "Non guardo la classifica, a Firenze voglio solo la vittoria. Il Pisa è pronto a combattere"
21 febbraio 2026 14:59
Caressa e Zazzaroni senza nessun dubbio. Il derby toscano Fiorentina-Pisa lo vincerà la Viola
21 febbraio 2026 13:11
Corriere Fiorentino: “Per Fiorentina-Pisa biglietti sold out. Esauriti i 300 tagliandi per il Franchi”
21 febbraio 2026 13:00
"Pisa? non parlate di rivalità, l'unica è l'Arno, prima di settembre non ci si vedeva da 23 anni"
20 febbraio 2026 23:18
Vitale: "La Fiorentina se vince col Pisa da un segnale a se stessa e può arrivare in fondo alla Conference"
20 febbraio 2026 23:12
Berardi trascina il Sassuolo, Verona travolto 3-0: scaligeri ultimi col Pisa a -6 dalla Fiorentina
20 febbraio 2026 22:41
"La Fiorentina è una squadra inaffidabile, lo ha sempre dimostrato. Ho paura per il derby"
20 febbraio 2026 22:12
Bucciantini: "Mandragora possono criticarlo quanto vogliono ma intanto segna. Migliore in campo".
20 febbraio 2026 21:08
Bucchioni: "La Fiorentina era al buio e bendata, ora si è aperta la luce. L'arrivo di Paratici ha cambiato tutto".
20 febbraio 2026 18:45
Longhi: "Questa Fiorentina è indecifrabile, ci vorrebbe una palla di cristallo per capire cosa succederà in futuro"
20 febbraio 2026 13:58
Valcareggi punge Fazzini: "Cominci a stare più in campo, non può stare fuori per un piccolo dolorino tutte le volte"
20 febbraio 2026 13:27
Nazione evidenzia: “Oltre 20mila tifosi per Fiorentina-Pisa, solo out vicino. Mancano 2mila biglietti”
20 febbraio 2026 09:11
Nazione non ha dubbi: “Lunedì contro il Pisa la partita dell’anno. Vanoli l’ha cerchiata di rosso”
20 febbraio 2026 09:09
Bucchioni: "Stasera è stata la serata perfetta, playoff archiviato e hai risparmiato titolari per il Pisa"
20 febbraio 2026 00:10
Fiorentina-Pisa sarà arbitrata da Mariani: in 18 precedenti 10 vittorie Viola, imbattuti nelle ultime 4
19 febbraio 2026 12:21
Corriere Fiorentino: “Niente Polonia, Gud potrebbe restare al Viola Park. Obiettivo Pisa”
18 febbraio 2026 08:51
Bozhinov (Pisa): "Con la Fiorentina gara speciale per i tifosi, vogliamo vincere ad ogni costo"
17 febbraio 2026 22:41
Fiorentina-Pisa: il derby salvezza è a 4400 posti dal sold out, 17.600 i biglietti già acquistati
17 febbraio 2026 20:05
Un gol di Modric nel finale lascia il Pisa in fondo alla classifica: lunedì prossimo il derby con la Fiorentina
13 febbraio 2026 22:45
Corriere Fiorentino: “Pisa sarà decisiva per Vanoli. A Paratici non è piaciuta la gestione con il Torino”
12 febbraio 2026 09:16
Nazione: “Rugani? Fiorentina consapevole della situazione. Recupero completo vicino”
12 febbraio 2026 09:06
Fiorentina, sarà lotta senza respiro: 14 battaglie per scacciare l'incubo retrocessione
11 febbraio 2026 22:57
Nazione: “Rugani prosegue il percorso di recupero. Debutto con la Fiorentina? Il 23 con il Pisa”
11 febbraio 2026 08:37
Nazione: “Gudmundsson può rientrare con il Pisa. Da capire in quanto tempo la caviglia si sgonfierà”
10 febbraio 2026 09:36
Verona-Pisa 0-0 nello scontro diretto del Bentegodi, un pari che serve solo alla Fiorentina
06 febbraio 2026 22:49
Salta la panchina del Pisa, Gilardino esonerato dopo il ko col Sassuolo: Giampaolo favorito
01 febbraio 2026 17:47
Pisa e Verona ultime senza gioco né risultati. Gilardino e Zanetti vicini all'esonero
31 gennaio 2026 23:49
La Fiorentina giocherà il 14 febbraio alle 15 a Como, in casa con il Pisa di lunedì 23 alle 18.30
31 gennaio 2026 15:47
Pisa, illusione di gloria: avanti 2-0 sogna l’impresa a S.Siro, poi l’Inter lo travolge
23 gennaio 2026 22:53
Il Pisa pareggia con l'Atalanta di Palladino grazie a Durosinmi e raggiunge la Fiorentina a 14 punti
16 gennaio 2026 22:41
Il Pisa aggancia la Fiorentina a quota 13, a Udine finisce 2-2. Il racconto
10 gennaio 2026 17:18
Finisce l’avventura di Nzola con il Pisa, il centravanti di proprietà della Fiorentina in cerca di una nuova squadra
06 gennaio 2026 23:57
Il Como dilaga a Pisa e raggiunge la zona Champions, Nzola fallisce il rigore nel finale: Pisa ultimo
06 gennaio 2026 17:05
Il miglior risultato possibile per la Fiorentina, Genoa e Pisa pareggiano 1-1. Il racconto della gara
03 gennaio 2026 17:03
La Juve vince a Pisa e dalla curva bianconera si alza il coro di sfottò: "Con i Viola in B"
28 dicembre 2025 22:36
La Juve soffre ma vince a Pisa e lascia la squadra di Gila al penultimo posto a +2 sulla Fiorentina
27 dicembre 2025 22:49
Il Pisa agguanta il Cagliari nel finale e sale a +5 sulla Fiorentina: finisce 2-2 all'Unipol Domus
21 dicembre 2025 14:44
Il Lecce batte il Pisa con il primo gol di Stulic e sale a 16 punti, Fiorentina a -8 dalla salvezza
12 dicembre 2025 22:42
Disastro Pisa, perde con il Parma che va a +8 dalla Fiorentina. Nzola si mangia 3 gol e viene espulso
08 dicembre 2025 17:32
Lautaro si riprende l'Inter e manda il Pisa al tappeto con una doppietta: toscani fermi a +4 dalla Fiorentina
30 novembre 2025 16:52
Thorstvedt riacciuffa il Pisa al 95°: un lampo nel finale tiene i nerazzurri a +4 sulla Fiorentina
24 novembre 2025 23:00
Criscitiello non include la Fiorentina nella lotta salvezza: "Lotta tra Cagliari, Verona, Pisa e Genoa"
13 novembre 2025 16:37
Il presidente del Pisa è sicuro: "La Fiorentina non è nostra rivale per la lotta salvezza, arriverà in alto"
10 novembre 2025 22:00
Anche il Pisa vince una partita: con la Fiorentina, ultima, solo il Verona resta ancora a secco
07 novembre 2025 22:43
La Lazio non passa all'Arena Garibaldi: altro pareggio del Pisa che supera la Fiorentina in classifica
30 ottobre 2025 22:44
Nzola segna e il Pisa pareggia a San Siro contro il Milan. Fiorentina sempre più ultima in classifica
24 ottobre 2025 22:49
Pugno duro del Governo dopo gli scontri di Pisa, 3 mesi senza trasferte per i tifosi di Hellas e Pisa
22 ottobre 2025 21:39
Pisa e Verona fanno 0-0 e la Fiorentina diventa penultima in classifica. Solo il Genoa messo peggio
18 ottobre 2025 17:57
Viviano su Farioli: "Solo Pisa e Cremonese lo hanno cercato, di cosa parliamo? In Italia non c'è coraggio"
03 ottobre 2025 17:14
Ricordate Bergamo? l’ex designatore di Calciopoli difende il Pisa ed accusa Rocchi e gli arbitri
01 ottobre 2025 23:05
Sabatini non ci sta: "A Pisa il Var e l'arbitro sono stati uno scandalo"
01 ottobre 2025 21:32
Il Pisa furioso attacca l’AIA dopo il mancato rigore contro la Fiorentina: “Altre volte lo avete dato”
01 ottobre 2025 18:41
Scontri tra Ultrà di Fiorentina e Pisa: In Arrivo Decine di Daspo per i tifosi viola
30 settembre 2025 22:44
Galbiati: "La Fiorentina meritava di perdere a Pisa, mi sorprende che Pioli non abbia trovato la chiave"
30 settembre 2025 14:04
Bucchioni: "Sbagliato mandare via ora Pioli, l'esonero non risolve la situazione"
30 settembre 2025 13:26
Radio Sieve: "A Pisa pioggia di bulloni sui tifosi della Fiorentina: usate le fionde verso il settore"
30 settembre 2025 00:41
Corrado non ci sta: "La Fiorentina non ci ha mai messo sotto, sugli episodi arbitrali interpretazioni totalmente diverse"
29 settembre 2025 16:24
Moviola Gazzetta: "Manganiello da 5,5. Discutibile il braccio di Pongracic sul tiro di Tramoni"
29 settembre 2025 12:38
Scugnizzo Viola: “Numeri da retrocessione, squadra senza anima: Firenze non merita questo scempio”
29 settembre 2025 11:39
Corriere dello Sport: “Recrimina il Pisa, non può essere contenta la Fiorentina. Due legni per i ‘Gila Boys’”
29 settembre 2025 09:40
Fiorentina, partenza disastrosa: con Pioli scritta la pagina più nera nell’era dei tre punti
28 settembre 2025 18:16
Gilardino: "Ci manca un rigore evidente per il braccio di Pongracic, il pareggio ci va molto stretto"
28 settembre 2025 18:07
"Fiorentina in crisi? A Firenze vuoto di potere, il Presidente. Non basta un messaggino"
28 settembre 2025 17:59
Bucchioni: "Delusissimo da Pioli, la Fiorentina non ha personalità ed è stata messa sotto dal Pisa"
28 settembre 2025 17:51
Pioli: "Vedo dei segnali positivi anche se volevamo la vittoria. Dobbiamo diventare più squadra"
28 settembre 2025 17:44
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