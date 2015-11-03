Labaro Viola

Notizie Pisa Fiorentina

La Cremonese batte il Pisa retrocesso per 3-0 e sale a -1 dal Lecce a quota 31, a -7 dai viola

10 maggio 2026 17:01

Corrado: "Meritavamo di più, ma il Pisa non è stato all'altezza di questo campionato tanto inseguito"

02 maggio 2026 15:03

La Roma schianta il Pisa 3-0. Per la retrocessione dei nerazzurri manca solo la matematica

10 aprile 2026 23:37

Adams spinge il Pisa sempre più giù: colpo esterno del Torino che sale a 36 punti e si salva

05 aprile 2026 20:00

Il Pisa batte un colpo! In 10 per oltre un tempo fa 3 gol al Cagliari e si porta a -7 dalla Fiorentina

15 marzo 2026 17:11

Juve-Pisa 4-0: i nerazzurri corrono verso la B. Cuadrado predica amore ma raccoglie fischi

07 marzo 2026 22:59

Juve-Pisa, Cuadrado emozionato: "La Juve mi ha fatto crescere anche come uomo, sarà speciale"

05 marzo 2026 22:46

Buone notizie per la Fiorentina. Il Bologna vince a Pisa e tiene i nerazzuri a 15 punti.

02 marzo 2026 20:45

Sentite Canestrelli: "Il Pisa si può ancora salvare, vogliamo rimanere in Serie A"

28 febbraio 2026 16:44

Fedez su Masini: "Si scalda la voce con un forza viola, è più teso per le partite che per Sanremo"

27 febbraio 2026 13:39

Ferrara: "A Vanoli bisogna voler bene, dopo la salvezza la società deciderà il suo futuro"

25 febbraio 2026 13:46

Da Pisa non ci stanno: “Era rigore su Meister”, sotto accusa Mariani e la scivolata di Ranieri

24 febbraio 2026 22:30

Bucchioni: "La Fiorentina gioca meglio senza Gudmundsson, al momento non è un titolare di questa squadra"

24 febbraio 2026 13:27

Volata salvezza: sei squadre in cinque punti, calendario e scontri diretti decisivi

23 febbraio 2026 22:04

Ndour soddisfatto: "Ora giochiamo da squadra, esultiamo tutti insieme. Kean elemento fondamentale per noi".

23 febbraio 2026 22:01

Bucchioni: "Tre punti fondamentali, la Fiorentina rivede la luce; la salvezza sarà sofferta ma arriverà"

23 febbraio 2026 21:45

Cecchi: "Certe critiche a Vanoli vanno oltre, ha fatto 18 punti in 11 partite; stasera contava vincere"

23 febbraio 2026 21:32

Vanoli: "Tolgo Solomon per farlo tornare a regime, adesso sappiamo soffrire. Parisi mi ha sorpreso"

23 febbraio 2026 21:28

"Fiero di voi, la strada è quella giusta": il Presidente Commisso applaude la Fiorentina

23 febbraio 2026 21:23

Fiorentina, vittoria salvezza: agganciate Cremonese e Lecce, Genoa e Toro ora a soli tre punti

23 febbraio 2026 21:00

La Fiorentina soffre ma vince 1-0 contro il Pisa. Tre punti d'oro che portano la firma di Kean

23 febbraio 2026 20:28

PAGELLE FIORENTINA: KEAN FA IL BOMBER, FAGIOLI QUASI PERFETTO. HARRISON INCONCLUDENTE

23 febbraio 2026 20:27

Cecchi: "A Firenze Palladino è stato troppo colpevolizzato, anche la Curva a fine anno non lo voleva"

23 febbraio 2026 14:11

Valcareggi: "Non mi spiego la gelosia dei pisani verso di noi, c'è un odio esagerato verso Firenze"

23 febbraio 2026 13:32

Gazzetta: “Fiorentina non ancora guarita. Derby con il Pisa? Occasione per buttare giù i cugini”

23 febbraio 2026 09:29

Repubblica rivela: “Gudmundsson? La sua convocazione resta in forte dubbio”

23 febbraio 2026 09:24

La Fiesole annuncia: “Domani scenografia per Fiorentina-Pisa. Coinvolgerà la curva Ferrovia”

22 febbraio 2026 21:16

La carica del Pisa in vista della Fiorentina. Striscione appeso in FI-PI-LI: "Carica senza paura"

22 febbraio 2026 19:08

La Repubblica: "Da Pisa al Pisa Vanoli per cancellare la pessima prova dell'andata senza neanche un tiro"

22 febbraio 2026 15:05

Precedenti Fiorentina Pisa: L'ultima volta i pisani festeggiarono per il fallimento viola al Franchi

22 febbraio 2026 14:49

Cecchi esalta Vanoli: "Prima la Fiorentina non era nulla, adesso finalmente sta facendo vedere il suo valore"

22 febbraio 2026 14:26

Vitale scalda il derby: "Se il Pisa perde a Firenze, ha praticamente perso ogni speranza di salvezza"

22 febbraio 2026 14:06

Nazione sicura: “Il lunedì non spaventa i tifosi della Fiorentina: Franchi sold out”

22 febbraio 2026 09:39

Nazione: “La Fiorentina vuole vincere per chiamarsi fuori per la prima volta dal pacchetto retrocessione”

22 febbraio 2026 09:38

Fiorentina-Pisa, Nazione: “Sembra passato un secolo. Pioli e Gilardino colpevoli di un disastro”

22 febbraio 2026 09:37

Hiljemark: "Non guardo la classifica, a Firenze voglio solo la vittoria. Il Pisa è pronto a combattere"

21 febbraio 2026 14:59

Caressa e Zazzaroni senza nessun dubbio. Il derby toscano Fiorentina-Pisa lo vincerà la Viola

21 febbraio 2026 13:11

Corriere Fiorentino: “Per Fiorentina-Pisa biglietti sold out. Esauriti i 300 tagliandi per il Franchi”

21 febbraio 2026 13:00

"Pisa? non parlate di rivalità, l'unica è l'Arno, prima di settembre non ci si vedeva da 23 anni"

20 febbraio 2026 23:18

Vitale: "La Fiorentina se vince col Pisa da un segnale a se stessa e può arrivare in fondo alla Conference"

20 febbraio 2026 23:12

Berardi trascina il Sassuolo, Verona travolto 3-0: scaligeri ultimi col Pisa a -6 dalla Fiorentina

20 febbraio 2026 22:41

"La Fiorentina è una squadra inaffidabile, lo ha sempre dimostrato. Ho paura per il derby"

20 febbraio 2026 22:12

Bucciantini: "Mandragora possono criticarlo quanto vogliono ma intanto segna. Migliore in campo".

20 febbraio 2026 21:08

Bucchioni: "La Fiorentina era al buio e bendata, ora si è aperta la luce. L'arrivo di Paratici ha cambiato tutto".

20 febbraio 2026 18:45

Longhi: "Questa Fiorentina è indecifrabile, ci vorrebbe una palla di cristallo per capire cosa succederà in futuro"

20 febbraio 2026 13:58

Valcareggi punge Fazzini: "Cominci a stare più in campo, non può stare fuori per un piccolo dolorino tutte le volte"

20 febbraio 2026 13:27

Nazione evidenzia: “Oltre 20mila tifosi per Fiorentina-Pisa, solo out vicino. Mancano 2mila biglietti”

20 febbraio 2026 09:11

Nazione non ha dubbi: “Lunedì contro il Pisa la partita dell’anno. Vanoli l’ha cerchiata di rosso”

20 febbraio 2026 09:09

Bucchioni: "Stasera è stata la serata perfetta, playoff archiviato e hai risparmiato titolari per il Pisa"

20 febbraio 2026 00:10

Fiorentina-Pisa sarà arbitrata da Mariani: in 18 precedenti 10 vittorie Viola, imbattuti nelle ultime 4

19 febbraio 2026 12:21

Corriere Fiorentino: “Niente Polonia, Gud potrebbe restare al Viola Park. Obiettivo Pisa”

18 febbraio 2026 08:51

Bozhinov (Pisa): "Con la Fiorentina gara speciale per i tifosi, vogliamo vincere ad ogni costo"

17 febbraio 2026 22:41

Fiorentina-Pisa: il derby salvezza è a 4400 posti dal sold out, 17.600 i biglietti già acquistati

17 febbraio 2026 20:05

Un gol di Modric nel finale lascia il Pisa in fondo alla classifica: lunedì prossimo il derby con la Fiorentina

13 febbraio 2026 22:45

Corriere Fiorentino: “Pisa sarà decisiva per Vanoli. A Paratici non è piaciuta la gestione con il Torino”

12 febbraio 2026 09:16

Nazione: “Rugani? Fiorentina consapevole della situazione. Recupero completo vicino”

12 febbraio 2026 09:06

Fiorentina, sarà lotta senza respiro: 14 battaglie per scacciare l'incubo retrocessione

11 febbraio 2026 22:57

Nazione: “Rugani prosegue il percorso di recupero. Debutto con la Fiorentina? Il 23 con il Pisa”

11 febbraio 2026 08:37

Nazione: “Gudmundsson può rientrare con il Pisa. Da capire in quanto tempo la caviglia si sgonfierà”

10 febbraio 2026 09:36

Verona-Pisa 0-0 nello scontro diretto del Bentegodi, un pari che serve solo alla Fiorentina

06 febbraio 2026 22:49

Salta la panchina del Pisa, Gilardino esonerato dopo il ko col Sassuolo: Giampaolo favorito

01 febbraio 2026 17:47

Pisa e Verona ultime senza gioco né risultati. Gilardino e Zanetti vicini all'esonero

31 gennaio 2026 23:49

La Fiorentina giocherà il 14 febbraio alle 15 a Como, in casa con il Pisa di lunedì 23 alle 18.30

31 gennaio 2026 15:47

Pisa, illusione di gloria: avanti 2-0 sogna l’impresa a S.Siro, poi l’Inter lo travolge

23 gennaio 2026 22:53

Il Pisa pareggia con l'Atalanta di Palladino grazie a Durosinmi e raggiunge la Fiorentina a 14 punti

16 gennaio 2026 22:41

Il Pisa aggancia la Fiorentina a quota 13, a Udine finisce 2-2. Il racconto

10 gennaio 2026 17:18

Finisce l’avventura di Nzola con il Pisa, il centravanti di proprietà della Fiorentina in cerca di una nuova squadra

06 gennaio 2026 23:57

Il Como dilaga a Pisa e raggiunge la zona Champions, Nzola fallisce il rigore nel finale: Pisa ultimo

06 gennaio 2026 17:05

Il miglior risultato possibile per la Fiorentina, Genoa e Pisa pareggiano 1-1. Il racconto della gara

03 gennaio 2026 17:03

La Juve vince a Pisa e dalla curva bianconera si alza il coro di sfottò: "Con i Viola in B"

28 dicembre 2025 22:36

La Juve soffre ma vince a Pisa e lascia la squadra di Gila al penultimo posto a +2 sulla Fiorentina

27 dicembre 2025 22:49

Il Pisa agguanta il Cagliari nel finale e sale a +5 sulla Fiorentina: finisce 2-2 all'Unipol Domus

21 dicembre 2025 14:44

Il Lecce batte il Pisa con il primo gol di Stulic e sale a 16 punti, Fiorentina a -8 dalla salvezza

12 dicembre 2025 22:42

Disastro Pisa, perde con il Parma che va a +8 dalla Fiorentina. Nzola si mangia 3 gol e viene espulso

08 dicembre 2025 17:32

Lautaro si riprende l'Inter e manda il Pisa al tappeto con una doppietta: toscani fermi a +4 dalla Fiorentina

30 novembre 2025 16:52

Thorstvedt riacciuffa il Pisa al 95°: un lampo nel finale tiene i nerazzurri a +4 sulla Fiorentina

24 novembre 2025 23:00

Criscitiello non include la Fiorentina nella lotta salvezza: "Lotta tra Cagliari, Verona, Pisa e Genoa"

13 novembre 2025 16:37

Il presidente del Pisa è sicuro: "La Fiorentina non è nostra rivale per la lotta salvezza, arriverà in alto"

10 novembre 2025 22:00

Anche il Pisa vince una partita: con la Fiorentina, ultima, solo il Verona resta ancora a secco

07 novembre 2025 22:43

La Lazio non passa all'Arena Garibaldi: altro pareggio del Pisa che supera la Fiorentina in classifica

30 ottobre 2025 22:44

Nzola segna e il Pisa pareggia a San Siro contro il Milan. Fiorentina sempre più ultima in classifica

24 ottobre 2025 22:49

Pugno duro del Governo dopo gli scontri di Pisa, 3 mesi senza trasferte per i tifosi di Hellas e Pisa

22 ottobre 2025 21:39

Pisa e Verona fanno 0-0 e la Fiorentina diventa penultima in classifica. Solo il Genoa messo peggio

18 ottobre 2025 17:57

Viviano su Farioli: "Solo Pisa e Cremonese lo hanno cercato, di cosa parliamo? In Italia non c'è coraggio"

03 ottobre 2025 17:14

Ricordate Bergamo? l’ex designatore di Calciopoli difende il Pisa ed accusa Rocchi e gli arbitri

01 ottobre 2025 23:05

Sabatini non ci sta: "A Pisa il Var e l'arbitro sono stati uno scandalo"

01 ottobre 2025 21:32

Il Pisa furioso attacca l’AIA dopo il mancato rigore contro la Fiorentina: “Altre volte lo avete dato”

01 ottobre 2025 18:41

Scontri tra Ultrà di Fiorentina e Pisa: In Arrivo Decine di Daspo per i tifosi viola

30 settembre 2025 22:44

Galbiati: "La Fiorentina meritava di perdere a Pisa, mi sorprende che Pioli non abbia trovato la chiave"

30 settembre 2025 14:04

Bucchioni: "Sbagliato mandare via ora Pioli, l'esonero non risolve la situazione"

30 settembre 2025 13:26

Radio Sieve: "A Pisa pioggia di bulloni sui tifosi della Fiorentina: usate le fionde verso il settore"

30 settembre 2025 00:41

Corrado non ci sta: "La Fiorentina non ci ha mai messo sotto, sugli episodi arbitrali interpretazioni totalmente diverse"

29 settembre 2025 16:24

Moviola Gazzetta: "Manganiello da 5,5. Discutibile il braccio di Pongracic sul tiro di Tramoni"

29 settembre 2025 12:38

Scugnizzo Viola: “Numeri da retrocessione, squadra senza anima: Firenze non merita questo scempio”

29 settembre 2025 11:39

Corriere dello Sport: “Recrimina il Pisa, non può essere contenta la Fiorentina. Due legni per i ‘Gila Boys’”

29 settembre 2025 09:40

Fiorentina, partenza disastrosa: con Pioli scritta la pagina più nera nell’era dei tre punti

28 settembre 2025 18:16

Gilardino: "Ci manca un rigore evidente per il braccio di Pongracic, il pareggio ci va molto stretto"

28 settembre 2025 18:07

"Fiorentina in crisi? A Firenze vuoto di potere, il Presidente. Non basta un messaggino"

28 settembre 2025 17:59

Bucchioni: "Delusissimo da Pioli, la Fiorentina non ha personalità ed è stata messa sotto dal Pisa"

28 settembre 2025 17:51

Pioli: "Vedo dei segnali positivi anche se volevamo la vittoria. Dobbiamo diventare più squadra"

28 settembre 2025 17:44

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