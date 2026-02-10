Nazione: “Gudmundsson può rientrare con il Pisa. Da capire in quanto tempo la caviglia si sgonfierà”

Nonostante un inizio settimana complicato, reso tale da un weekend che ha complicato la corsa dei viola verso la salvezza, il lunedì ha portato in dote se non altro una buona notizia per Vanoli. L’infortunio in cui è incappato Albert Gudmundsson è meno grave del previsto e, se tutto andrà per il meglio, il numero 10 potrà essere di nuovo a disposizione per la sfida di lunedì 23 contro il Pisa. A certificarlo è stato il report medico emanato dal club: «Gli esami diagnostici svolti sul giocatore hanno escluso lesioni capsulo-ligamentose acute a carico della caviglia sinistra. Gudmundsson ha già iniziato il percorso terapeutico e riabilitativo previsto e sarà rivalutato nei prossimi giorni».

In estrema sintesi, una grande paura – specie dopo le espressioni di dolore sul volto dell’islandese dopo il contrasto di gioco con il Torino che lo ha messo ko – che si è tramutata in un infortunio lieve. Due, adesso, saranno gli aspetti che l’ex Genoa dovrà valutare prima di tornare in campo: in quanto tempo il gonfiore alla caviglia passerà e, successivamente, fino a che punto il numero 10 sopporterà il fastidio alla zona infortunata.

Ovvio che lo staff medico viola, sempre scrupoloso, farà di tutto perché Gud recuperi al meglio e non corra rischi di sorta però molto dipenderà anche dal giocatore, che tuttavia ha una soglia del dolore molto alta. Ecco perché la fiducia di rivedere nel derby il fantasista non è poca. Lo scrive La Nazione.