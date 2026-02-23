La Fiorentina soffre ma vince 1-0 contro il Pisa. Tre punti d'oro che portano la firma di Kean

Il derby toscano è Viola!

La Fiorentina di Paolo Vanoli oggi alle ore 18.30 ospita il Pisa di Oscar Hiljemark all'Artemio Franchi di Firenze. Derby toscano sì, ma non solo. In palio ci sono tre punti fondamentali in ottica salvezza. I viola arrivano dopo il 2-1 al Como in trasferta. Gigliati che attualmente si trovano a -3 da Cremonese e Lecce, ghiotta occasione dunque per agganciare il quartultimo posto.

PRIMO TEMPO- Primi 6' di studio tra le due squadre. Al 7' Kean ci prova di sinistro dalla distanza, palla che finisce alta sopra la traversa. All'8' tra occasione per la Fiorentina sui piedi di Ndour che calcia, Nicolas si salva. All'11' Fagioli per Brescianini che conclude di sinistro dalla distanza, deviazione decisiva di Caracciolo. Al 13' Fiorentina avanti! Errore di Canestrelli che prova a liberare il pallone, Kean trafigge Nicolas mettendo palla all'angolino. Al 24' doppia conclusione della Fiorentina prima con Fagioli, ribatte Caracciolo, il pallone poi finisce sui piedi di Dodò che calcia ma la palla si spegne sul fondo. Al 37' giallo per Caracciolo dopo il fallo su Kean. Al 43' cross dentro di Brescianini, Kean arriva sbilanciato e non riesce a colpire di testa il pallone nel modo giusto, palla sopra la traversa. Dopo 1' di recupero Mariani manda tutti negli spogliatoi.

SECONDO TEMPO- Nella seconda frazione triplo cambio per Hljemark, nel Pisa entrano Meister, Aebischer e Durosinmi, escono Loyola, Stojilkovic e Iling Jr. Al 47' giallo a Dodò per simulazione. Il brasiliano era diffidato, salterà la prossima partita di campionato. Al 52' punizione battuta da Fagioli che impegna Nicolas sul suo palo. Al 54' errore da matita rossa di Fagioli, Meister scappa verso la porta, intervento perfetto di Ranieri a sventare la minaccia. Poco dopo ancora una volta chiusura di Parisi. Al 62' ammonito Marin. Al 64' che brivido per la Fiorentina! Pallone messo dentro da Moreo, salva tutto Dodò. Al 66' ottima ripartenza sull'asse Dodò-Kean, il bomber della nazionale italiana si allunga troppo il pallone e non riesce a calciare verso la porta. Al 67' entra Cuadrado, esce Touré. Al 73' calcia Kean da fuori area, Nicolas si allunga e mette alla in angolo. Al 75' dentro Piccinini, fuori Moreo. Nella Fiorentina doppio cambio, Comuzzo e Fazzini in, Dodò e Solomon out. Al 79' giallo per Cuadrado. All'85' fuori Kean, al suo posto Piccoli. All'86' Ndour si gira e calcia, gran botta da fuori area, vola Nicolas per spedire palla in corner. Fiorentina vicina al raddoppio. All'88' fuori Fagioli, al suo posto Fabbian. Al 92' giallo per Fabbian. Al 92' ammonito Fazzini. Al 95' Fazzini si divora il gol del 2-0 dopo aver smarcato il portiere del Pisa. Al 95' chance per il Pisa di Canestrelli.