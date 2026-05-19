Labaro Viola

Lisa Grelloni

Lisa Grelloni

Polverosi: "Vanoli resterà? Non lo so. Non facile trovare un sostituto molto più bravo"

18 maggio 2026 10:27

Parisi oggi a Villa Stuart. Corriere dello Sport: "Si teme la rottura del crociato. In caso operazione subito"

18 maggio 2026 10:16

L’obbligo di riscatto di Rugani dalla Juve a 2,5 milioni è caduto. È finita con la Fiorentina?

18 maggio 2026 00:09

Gosens parla da leader e non si nasconde: "Una vittoria che non cancella un anno difficile"

17 maggio 2026 20:54

Juve affondata! La Fiorentina vince 2-0 e mette (per ora) i bianconeri fuori dalla Champions

17 maggio 2026 14:10

Nazione: “27 milioni per Brescianini e Fabbian, che mannaia! Ma i due non sono intoccabili”

12 maggio 2026 09:42

Kean da 4,5. Nazione: “Ripartire da lui o no? A queste condizioni no ma deciderà Fiorentina e mercato”

12 maggio 2026 09:40

Vanoli da 6,5. Nazione: “Diamo a Paolo quel che è di Paolo. Ha fatto quello che gli era stato chiesto”

12 maggio 2026 09:38

Riscatto Rugani? Nazione: “Mancano 2 presenze da 45’ minuti per l'obbligo di riscatto da 2 milioni alla Juve”

12 maggio 2026 09:35

Nazione rivela: “Kean farà di tutto per esserci contro la Juve, da domani spera di allenarsi in gruppo”

12 maggio 2026 09:33

Gazzetta su Rugani: “La Fiorentina valuterà la possibilità di trattenerlo anche se non scatta il riscatto”

12 maggio 2026 09:26

Quasi 30 milioni per Brescianini e Fabbian. Gazzetta: “Saranno due punti fermi della prossima stagione”

12 maggio 2026 09:26

Bove: "Ho sentito i calciatori della Fiorentina, contento per la salvezza"

11 maggio 2026 13:42

Sky Sport rivela: "Riprende quota Paratici per il Milan. Contatti indiretti tra le parti"

11 maggio 2026 12:46

Cecchi: "Vanoli straniero incompreso in una terra che pensava sua. Fategli almeno un applauso"

11 maggio 2026 12:38

Nazione sicura: "Pista straniera? La tempistica è un ostacolo per chiudere la casella allenatore"

11 maggio 2026 12:22

Nazione: "De Rossi è un'idea concreta. Grosso? Può finire al centro di una mini-asta"

11 maggio 2026 12:17

Nazione svela: "Mosse ufficiali della Fiorentina? Dopo la Juve Paratici potrebbe lanciare i primi messaggi"

11 maggio 2026 12:15

Nazione: "Da capire la volontà di Kean. Ma chi è disposto ad offrire per lui minimo 50 milioni?"

11 maggio 2026 12:05

Gud via? Nazione: "Se non sarà fondamentale per il nuovo allenatore verrà ceduto"

11 maggio 2026 12:01

Nazione sicura: "Contestazione di ieri solo un 'antipasto'. La vera resa dei conti contro l'Atalanta"

11 maggio 2026 11:54

La Fiorentina (finalmente) è matematicamente salva. Al Franchi finisce 0-0 con il Genoa, a vincere è la noia

10 maggio 2026 17:02

Martinelli rientra alla Fiorentina? Da Genova: "No, può restare in prestito alla Sampdoria"

05 maggio 2026 19:02

Futuro di Nzola in bilico. TMW: "Il Sassuolo sta valutando se riscattarlo a 3,5 milioni"

05 maggio 2026 18:46

Pres. Serie A a gamba tesa: “Franchi? Come si fa a guardare la partita con uno stadio in quelle condizioni?”

05 maggio 2026 18:42

Sarri alla Fiorentina? Pedullà: "È il primo nome del Napoli, arrivano conferme di ogni tipo"

05 maggio 2026 17:34

Notte fonda per la Fiorentina, la Roma vince 4-0. Manca un punto ai viola per la salvezza matematica

04 maggio 2026 22:42

FORMAZIONE FIORENTINA: GOSENS A SINISTRA, BRESCIANINI IN MEDIANA. GUDMUNDSSON ANCORA FALSO NUEVE

04 maggio 2026 19:41

Corriere Fiorentino su Commisso: “Tanti soldi spesi ma pochissimi obiettivi raggiunti. I tifosi criticano”

04 maggio 2026 08:51

Poesio: “Voci Paratici-Roma? Non sarebbe stata sgradita una precisazione della Fiorentina”

04 maggio 2026 08:49

Piccoli ancora out. Corriere Fiorentino: “Si attende il rientro in gruppo nei prossimi giorni”

04 maggio 2026 08:48

Corriere Fiorentino rivela: “Vanoli? Chance di conferma da definire. In settimana incontro con Paratici?”

04 maggio 2026 08:47

Farioli trionfa in Portogallo. A giugno si era proposto alla Fiorentina ma Pradè lo ignorò per prendere Pioli

03 maggio 2026 11:36

Tiago Gabriel risponde alla perla di Harrison, Lecce-Fiorentina finisce 1-1. I Viola salgono a 36 punti

20 aprile 2026 22:47

FORMAZIONE FIORENTINA: PONGRACIC IN DIFESA, GIOCA HARRISON DAL 1'. SOLOMON DALLA PANCHINA

20 aprile 2026 19:45

Fiorentina fuori dalla Conference, non basta il 2-1 al Crystal Palace. In gol Gudmundsson e Ndour

16 aprile 2026 22:59

Presidenza FIGC? Malagò: "Una sfida che mi affascina ma devo riflettere"

14 aprile 2026 18:57

Gosens regala tre punti pesantissimi alla Fiorentina che vince 1-0 contro la Lazio. Viola a +8 dalla zona rossa

13 aprile 2026 22:48

Aveva ragione Allegri “nel calcio ci sono le categorie”, Crystal Palace-Fiorentina l’emblema di ciò

10 aprile 2026 10:41

La Fiorentina affonda ed è ad un passo dal salutare la Conference, il Crystal Palace vince 3-0

09 aprile 2026 23:03

De Gea protagonista a Verona. Ma il suo futuro alla Fiorentina resta in bilico

09 aprile 2026 13:59

Colpo per la salvezza della Fiorentina a Verona! Fagioli la decide all'82' con un gran gol

04 aprile 2026 19:57

Ndour risponde a Pio Esposito, Fiorentina-Inter finisce 1-1. Viola a +2 su Cremonese e Lecce

22 marzo 2026 22:41

Fiorentina ai quarti di Conference! Pongracic segna il gol del 2-1, la Viola la ribalta

19 marzo 2026 20:43

Scatto salvezza della Fiorentina, Cremonese ko. Parisi, Piccoli, Dodò e Gud firmano il 4-1 Viola

16 marzo 2026 22:38

La Fiorentina ribalta il Rakow, vince 2-1 al Franchi. Glaciale Gudmundsson dal dischetto al 93'

12 marzo 2026 22:55

Fiorentina-Parma finisce 0-0 al Franchi. Viola al quart'ultimo posto a +1 sulla Cremonese

08 marzo 2026 17:00

Notte fonda per la Fiorentina, l'Udinese vince 3-0. Rugani disastroso alla prima in maglia viola

02 marzo 2026 22:40

La Fiorentina soffre ma vince 1-0 contro il Pisa. Tre punti d'oro che portano la firma di Kean

23 febbraio 2026 20:28

La Fiorentina cala il tris allo Jagiellonia. Perla di Mandragora su punizione. In gol anche Ranieri e Piccoli

19 febbraio 2026 22:54

La Fiorentina (finalmente) non sbaglia! Fagioli+Kean, 2-1 Viola contro il Como. Autogol di Parisi

14 febbraio 2026 16:58

Kean illude la Viola, Maripan gela il Franchi al 94', finisce 2-2. La Fiorentina resta in zona retrocessione

07 febbraio 2026 22:47

La Fiorentina esce con una sconfitta dal Maradona, il Napoli vince 2-1. Primo gol in maglia viola per Solomon

31 gennaio 2026 19:58

Fiorentina fuori dalla Coppa Italia, Piccoli illude i Viola poi il Como la ribalta e vince 3-1 al Franchi

27 gennaio 2026 22:57

Dodò viaggia ad alta velocità, la Fiorentina sorride: 103 tocchi, 1 assist e 4 passaggi chiave con il Cagliari

26 gennaio 2026 21:07

Fiorentina ko al Franchi, il Cagliari vince 2-1. Nei viola in gol Brescianini

24 gennaio 2026 20:03

Harrison l'altro colpo di Paratici per la Fiorentina. Supporto al centravanti ma anche copertura

19 gennaio 2026 10:05

La Fiorentina trionfa per Rocco! Vince 2-1 contro il Bologna al Dall'Ara. In gol Mandragora e Piccoli

18 gennaio 2026 17:06

A Comuzzo risponde Nkunku, Fiorentina-Milan finisce 1-1. Traversa al 97’ di Brescianini

11 gennaio 2026 17:09

Gudmundsson is coming back: fantasia e qualità del "10" per salvare la Fiorentina

10 gennaio 2026 20:44

Gudmundsson illude la Fiorentina, poi la Lazio acciuffa il 2-2 con Pedro. Ingenuità di Comuzzo

07 gennaio 2026 22:45

Kean all'ultimo respiro! La Fiorentina batte 1-0 la Cremonese al 92'. Inizia bene il 2026

04 gennaio 2026 17:03

Solomon primo rinforzo targato Paratici per la Fiorentina. Gli infortuni la maggiore incognita

01 gennaio 2026 22:00

Anno nuovo, vita nuova (dicevano). Ecco il proverbio che la Fiorentina deve seguire alla lettera per salvarsi

01 gennaio 2026 12:38

La Fiorentina affonda al Tardini, il Parma vince 1-0. Decimo ko stagionale per i viola in Serie A

27 dicembre 2025 14:29

La Fiorentina travolge l'Udinese, finisce 5-1 al Franchi. Prima vittoria in campionato per i viola

21 dicembre 2025 12:46

Notte fonda anche a Losanna! Gli svizzeri vincono 1-0. Fiorentina ai playoff di Conference

18 dicembre 2025 22:56

Fiorentina, che incubo! La doppietta di Orban mette al tappeto i viola, il Verona vince 2-1

14 dicembre 2025 17:04

Fiducia a Fortini, un altro figlio d'arte entrato nel cuore di Firenze. Sveglia Italia, largo ai giovani

09 dicembre 2025 21:27

Che disfatta per la Fiorentina! Mandragora illude i viola, poi il Sassuolo la ribalta e vince 3-1

06 dicembre 2025 16:55

Palladino il primo a credere nei giocatori della Fiorentina: quegli abbracci ne sono la dimostrazione

06 dicembre 2025 11:41

Vanoli: “Difesa a 4? Non lo dico. Gosens e Fazzini fuori. Commisso soffre sia per noi che la sua salute”

05 dicembre 2025 16:12

Notte fonda per la Fiorentina, l’Atalanta vince 2-0. Viola a -4 dal Pisa terzultimo

30 novembre 2025 19:51

La Fiorentina affonda anche in Europa, secondo ko consecutivo, l’AEK vince 1-0

27 novembre 2025 23:01

Dodò è stato sostituito a fine primo tempo per un problema al flessore

22 novembre 2025 20:30

Mandragora, che sassata! L'8 viola risponde al gol di Kostic. Fiorentina-Juve finisce 1-1

22 novembre 2025 20:05

Ranieri è il capitano della Fiorentina, questione chiusa. Ma per Vanoli deve capire il perché delle critiche

20 novembre 2025 14:20

Vanoli ha ragione in toto: Gudmundsson deve capirlo velocemente (e non solo per gol e assist)

20 novembre 2025 00:00

Genoa-Fiorentina finisce 2-2! Piccoli illude i viola, ma poco dopo Colombo sigla il pareggio

09 novembre 2025 16:54

Fiorentina disastrosa, arriva un ko anche contro il Lecce. Esplode di fischi il Franchi al 96'

02 novembre 2025 16:58

Notte fonda per la Fiorentina, l'Inter vince 3-0. La Viola scivola al 19° posto in classifica

29 ottobre 2025 22:39

La Fiorentina affonda il Rapid Vienna! Rapid battuto 3-0. Ndour apre, Gud chiude, nel mezzo in gol Dzeko

23 ottobre 2025 20:37

PAGELLE FIORENTINA: FAGIOLI E NICOLUSSI IN CATTEDRA, MALE PICCOLI. FINALMENTE GUD!

23 ottobre 2025 20:35

Altro ko per la Fiorentina! Gosens illude i viola, Leao la ribalta, il Milan vince 2-1

19 ottobre 2025 22:45

Gudmundsson, che preoccupante involuzione! In 45' contro la Roma: 0 tiri, 1 tocco in area avversaria e 0 1vs 1 vinti

06 ottobre 2025 18:25

Kean-Piccoli come Kean-Retegui? No, ma i due centravanti viola possono coesistere

04 ottobre 2025 17:08

Piccoli+Ndour mettono ko il Sigma. Al Franchi la Fiorentina vince 2-0

02 ottobre 2025 22:56

Fiorentina ancora senza vittoria! Viola troppo molle e senza identità, con il Pisa finisce 0-0

28 settembre 2025 16:57

Fazzini merita una chance dal 1’ contro il Como. Serve freschezza alla Fiorentina per svoltare

19 settembre 2025 16:20

Torino-Fiorentina da poche emozioni, ancora un pareggio per i viola! De Gea protagonista con due parate super

31 agosto 2025 20:22

Nicolussi Caviglia è il regista giusto per la Fiorentina di Pioli? Può giocare nel 3-5-2 o nel 3-4-2-1

30 agosto 2025 16:51

Piccoli alla Fiorentina: i viola ora sono da Champions League? In carriera 1 gol ogni 255 minuti

25 agosto 2025 12:07

Non basta Mandragora alla Fiorentina, Kean si divora il 2-0 ed il Cagliari fa 1-1

24 agosto 2025 20:26

La Fiorentina cala il tris al Polissya e avvicina i gironi di Conference. Espulso Kean al 44'

21 agosto 2025 21:50

Centrocampo a due o… a tre? Serve equilibrio alla Fiorentina, la scelta di Pioli è giusta?

17 agosto 2025 18:20

Beltran fuori dal progetto Fiorentina: è l'ora dell'addio. Generosità e sacrificio non bastano più

13 agosto 2025 10:04

Ranieri Salvini, dalla Fiorentina alle baraccopoli in Sudafrica: “Sogno di costruire un campo da calcio”

08 agosto 2025 17:22

Gosens leader e "psicologo in campo" per la Fiorentina: ottima spinta in fase offensiva e recuperi in quella difensiva

06 agosto 2025 09:33

Pedullà: "Arriverà un attaccante, Nicolussi Caviglia costa 8 milioni. Mandragora chiede 2 milioni"

05 agosto 2025 15:40

Sohm: "Vorrei arrivare in Champions, domani andrò in Inghilterra. Alla Fiorentina per crescere e fare un altro step"

04 agosto 2025 21:48

Archivio

Esplora l'archivio di Lisa Grelloni

Sett. 21 Sett. 20 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 12 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 3 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 50 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 35 Sett. 34 Sett. 33 Sett. 32 Sett. 31 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 21 Sett. 20 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 5
Sett. 39 Sett. 30
Sett. 18 Sett. 16 Sett. 14 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 7 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 3 Sett. 1
Sett. 45 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 35 Sett. 34 Sett. 33 Sett. 32 Sett. 31 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 20 Sett. 19 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 14 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 3 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 51 Sett. 50 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 35 Sett. 34 Sett. 33 Sett. 32 Sett. 31 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 22 Sett. 21 Sett. 20 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 12 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 3 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 52 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 42 Sett. 38 Sett. 29 Sett. 28 Sett. 22 Sett. 21 Sett. 19 Sett. 16 Sett. 12 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 3 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 52 Sett. 51