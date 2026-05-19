Lisa Grelloni

Polverosi: "Vanoli resterà? Non lo so. Non facile trovare un sostituto molto più bravo"
18 maggio 2026 10:27
Parisi oggi a Villa Stuart. Corriere dello Sport: "Si teme la rottura del crociato. In caso operazione subito"
18 maggio 2026 10:16
L’obbligo di riscatto di Rugani dalla Juve a 2,5 milioni è caduto. È finita con la Fiorentina?
18 maggio 2026 00:09
Gosens parla da leader e non si nasconde: "Una vittoria che non cancella un anno difficile"
17 maggio 2026 20:54
Juve affondata! La Fiorentina vince 2-0 e mette (per ora) i bianconeri fuori dalla Champions
17 maggio 2026 14:10
Nazione: “27 milioni per Brescianini e Fabbian, che mannaia! Ma i due non sono intoccabili”
12 maggio 2026 09:42
Kean da 4,5. Nazione: “Ripartire da lui o no? A queste condizioni no ma deciderà Fiorentina e mercato”
12 maggio 2026 09:40
Vanoli da 6,5. Nazione: “Diamo a Paolo quel che è di Paolo. Ha fatto quello che gli era stato chiesto”
12 maggio 2026 09:38
Riscatto Rugani? Nazione: “Mancano 2 presenze da 45’ minuti per l'obbligo di riscatto da 2 milioni alla Juve”
12 maggio 2026 09:35
Nazione rivela: “Kean farà di tutto per esserci contro la Juve, da domani spera di allenarsi in gruppo”
12 maggio 2026 09:33
Gazzetta su Rugani: “La Fiorentina valuterà la possibilità di trattenerlo anche se non scatta il riscatto”
12 maggio 2026 09:26
Quasi 30 milioni per Brescianini e Fabbian. Gazzetta: “Saranno due punti fermi della prossima stagione”
12 maggio 2026 09:26
Bove: "Ho sentito i calciatori della Fiorentina, contento per la salvezza"
11 maggio 2026 13:42
Sky Sport rivela: "Riprende quota Paratici per il Milan. Contatti indiretti tra le parti"
11 maggio 2026 12:46
Cecchi: "Vanoli straniero incompreso in una terra che pensava sua. Fategli almeno un applauso"
11 maggio 2026 12:38
Nazione sicura: "Pista straniera? La tempistica è un ostacolo per chiudere la casella allenatore"
11 maggio 2026 12:22
Nazione: "De Rossi è un'idea concreta. Grosso? Può finire al centro di una mini-asta"
11 maggio 2026 12:17
Nazione svela: "Mosse ufficiali della Fiorentina? Dopo la Juve Paratici potrebbe lanciare i primi messaggi"
11 maggio 2026 12:15
Nazione: "Da capire la volontà di Kean. Ma chi è disposto ad offrire per lui minimo 50 milioni?"
11 maggio 2026 12:05
Gud via? Nazione: "Se non sarà fondamentale per il nuovo allenatore verrà ceduto"
11 maggio 2026 12:01
Nazione sicura: "Contestazione di ieri solo un 'antipasto'. La vera resa dei conti contro l'Atalanta"
11 maggio 2026 11:54
La Fiorentina (finalmente) è matematicamente salva. Al Franchi finisce 0-0 con il Genoa, a vincere è la noia
10 maggio 2026 17:02
Martinelli rientra alla Fiorentina? Da Genova: "No, può restare in prestito alla Sampdoria"
05 maggio 2026 19:02
Futuro di Nzola in bilico. TMW: "Il Sassuolo sta valutando se riscattarlo a 3,5 milioni"
05 maggio 2026 18:46
Pres. Serie A a gamba tesa: “Franchi? Come si fa a guardare la partita con uno stadio in quelle condizioni?”
05 maggio 2026 18:42
Sarri alla Fiorentina? Pedullà: "È il primo nome del Napoli, arrivano conferme di ogni tipo"
05 maggio 2026 17:34
Notte fonda per la Fiorentina, la Roma vince 4-0. Manca un punto ai viola per la salvezza matematica
04 maggio 2026 22:42
FORMAZIONE FIORENTINA: GOSENS A SINISTRA, BRESCIANINI IN MEDIANA. GUDMUNDSSON ANCORA FALSO NUEVE
04 maggio 2026 19:41
Corriere Fiorentino su Commisso: “Tanti soldi spesi ma pochissimi obiettivi raggiunti. I tifosi criticano”
04 maggio 2026 08:51
Poesio: “Voci Paratici-Roma? Non sarebbe stata sgradita una precisazione della Fiorentina”
04 maggio 2026 08:49
Piccoli ancora out. Corriere Fiorentino: “Si attende il rientro in gruppo nei prossimi giorni”
04 maggio 2026 08:48
Corriere Fiorentino rivela: “Vanoli? Chance di conferma da definire. In settimana incontro con Paratici?”
04 maggio 2026 08:47
Farioli trionfa in Portogallo. A giugno si era proposto alla Fiorentina ma Pradè lo ignorò per prendere Pioli
03 maggio 2026 11:36
Tiago Gabriel risponde alla perla di Harrison, Lecce-Fiorentina finisce 1-1. I Viola salgono a 36 punti
20 aprile 2026 22:47
FORMAZIONE FIORENTINA: PONGRACIC IN DIFESA, GIOCA HARRISON DAL 1'. SOLOMON DALLA PANCHINA
20 aprile 2026 19:45
Fiorentina fuori dalla Conference, non basta il 2-1 al Crystal Palace. In gol Gudmundsson e Ndour
16 aprile 2026 22:59
Presidenza FIGC? Malagò: "Una sfida che mi affascina ma devo riflettere"
14 aprile 2026 18:57
Gosens regala tre punti pesantissimi alla Fiorentina che vince 1-0 contro la Lazio. Viola a +8 dalla zona rossa
13 aprile 2026 22:48
Aveva ragione Allegri “nel calcio ci sono le categorie”, Crystal Palace-Fiorentina l’emblema di ciò
10 aprile 2026 10:41
La Fiorentina affonda ed è ad un passo dal salutare la Conference, il Crystal Palace vince 3-0
09 aprile 2026 23:03
De Gea protagonista a Verona. Ma il suo futuro alla Fiorentina resta in bilico
09 aprile 2026 13:59
Colpo per la salvezza della Fiorentina a Verona! Fagioli la decide all'82' con un gran gol
04 aprile 2026 19:57
Ndour risponde a Pio Esposito, Fiorentina-Inter finisce 1-1. Viola a +2 su Cremonese e Lecce
22 marzo 2026 22:41
Fiorentina ai quarti di Conference! Pongracic segna il gol del 2-1, la Viola la ribalta
19 marzo 2026 20:43
Scatto salvezza della Fiorentina, Cremonese ko. Parisi, Piccoli, Dodò e Gud firmano il 4-1 Viola
16 marzo 2026 22:38
La Fiorentina ribalta il Rakow, vince 2-1 al Franchi. Glaciale Gudmundsson dal dischetto al 93'
12 marzo 2026 22:55
Fiorentina-Parma finisce 0-0 al Franchi. Viola al quart'ultimo posto a +1 sulla Cremonese
08 marzo 2026 17:00
Notte fonda per la Fiorentina, l'Udinese vince 3-0. Rugani disastroso alla prima in maglia viola
02 marzo 2026 22:40
La Fiorentina soffre ma vince 1-0 contro il Pisa. Tre punti d'oro che portano la firma di Kean
23 febbraio 2026 20:28
La Fiorentina cala il tris allo Jagiellonia. Perla di Mandragora su punizione. In gol anche Ranieri e Piccoli
19 febbraio 2026 22:54
La Fiorentina (finalmente) non sbaglia! Fagioli+Kean, 2-1 Viola contro il Como. Autogol di Parisi
14 febbraio 2026 16:58
Kean illude la Viola, Maripan gela il Franchi al 94', finisce 2-2. La Fiorentina resta in zona retrocessione
07 febbraio 2026 22:47
La Fiorentina esce con una sconfitta dal Maradona, il Napoli vince 2-1. Primo gol in maglia viola per Solomon
31 gennaio 2026 19:58
Fiorentina fuori dalla Coppa Italia, Piccoli illude i Viola poi il Como la ribalta e vince 3-1 al Franchi
27 gennaio 2026 22:57
Dodò viaggia ad alta velocità, la Fiorentina sorride: 103 tocchi, 1 assist e 4 passaggi chiave con il Cagliari
26 gennaio 2026 21:07
Fiorentina ko al Franchi, il Cagliari vince 2-1. Nei viola in gol Brescianini
24 gennaio 2026 20:03
Harrison l'altro colpo di Paratici per la Fiorentina. Supporto al centravanti ma anche copertura
19 gennaio 2026 10:05
La Fiorentina trionfa per Rocco! Vince 2-1 contro il Bologna al Dall'Ara. In gol Mandragora e Piccoli
18 gennaio 2026 17:06
A Comuzzo risponde Nkunku, Fiorentina-Milan finisce 1-1. Traversa al 97’ di Brescianini
11 gennaio 2026 17:09
Gudmundsson is coming back: fantasia e qualità del "10" per salvare la Fiorentina
10 gennaio 2026 20:44
Gudmundsson illude la Fiorentina, poi la Lazio acciuffa il 2-2 con Pedro. Ingenuità di Comuzzo
07 gennaio 2026 22:45
Kean all'ultimo respiro! La Fiorentina batte 1-0 la Cremonese al 92'. Inizia bene il 2026
04 gennaio 2026 17:03
Solomon primo rinforzo targato Paratici per la Fiorentina. Gli infortuni la maggiore incognita
01 gennaio 2026 22:00
Anno nuovo, vita nuova (dicevano). Ecco il proverbio che la Fiorentina deve seguire alla lettera per salvarsi
01 gennaio 2026 12:38
La Fiorentina affonda al Tardini, il Parma vince 1-0. Decimo ko stagionale per i viola in Serie A
27 dicembre 2025 14:29
La Fiorentina travolge l'Udinese, finisce 5-1 al Franchi. Prima vittoria in campionato per i viola
21 dicembre 2025 12:46
Notte fonda anche a Losanna! Gli svizzeri vincono 1-0. Fiorentina ai playoff di Conference
18 dicembre 2025 22:56
Fiorentina, che incubo! La doppietta di Orban mette al tappeto i viola, il Verona vince 2-1
14 dicembre 2025 17:04
Fiducia a Fortini, un altro figlio d'arte entrato nel cuore di Firenze. Sveglia Italia, largo ai giovani
09 dicembre 2025 21:27
Che disfatta per la Fiorentina! Mandragora illude i viola, poi il Sassuolo la ribalta e vince 3-1
06 dicembre 2025 16:55
Palladino il primo a credere nei giocatori della Fiorentina: quegli abbracci ne sono la dimostrazione
06 dicembre 2025 11:41
Vanoli: “Difesa a 4? Non lo dico. Gosens e Fazzini fuori. Commisso soffre sia per noi che la sua salute”
05 dicembre 2025 16:12
Notte fonda per la Fiorentina, l’Atalanta vince 2-0. Viola a -4 dal Pisa terzultimo
30 novembre 2025 19:51
La Fiorentina affonda anche in Europa, secondo ko consecutivo, l’AEK vince 1-0
27 novembre 2025 23:01
Dodò è stato sostituito a fine primo tempo per un problema al flessore
22 novembre 2025 20:30
Mandragora, che sassata! L'8 viola risponde al gol di Kostic. Fiorentina-Juve finisce 1-1
22 novembre 2025 20:05
Ranieri è il capitano della Fiorentina, questione chiusa. Ma per Vanoli deve capire il perché delle critiche
20 novembre 2025 14:20
Vanoli ha ragione in toto: Gudmundsson deve capirlo velocemente (e non solo per gol e assist)
20 novembre 2025 00:00
Genoa-Fiorentina finisce 2-2! Piccoli illude i viola, ma poco dopo Colombo sigla il pareggio
09 novembre 2025 16:54
Fiorentina disastrosa, arriva un ko anche contro il Lecce. Esplode di fischi il Franchi al 96'
02 novembre 2025 16:58
Notte fonda per la Fiorentina, l'Inter vince 3-0. La Viola scivola al 19° posto in classifica
29 ottobre 2025 22:39
La Fiorentina affonda il Rapid Vienna! Rapid battuto 3-0. Ndour apre, Gud chiude, nel mezzo in gol Dzeko
23 ottobre 2025 20:37
PAGELLE FIORENTINA: FAGIOLI E NICOLUSSI IN CATTEDRA, MALE PICCOLI. FINALMENTE GUD!
23 ottobre 2025 20:35
Altro ko per la Fiorentina! Gosens illude i viola, Leao la ribalta, il Milan vince 2-1
19 ottobre 2025 22:45
Gudmundsson, che preoccupante involuzione! In 45' contro la Roma: 0 tiri, 1 tocco in area avversaria e 0 1vs 1 vinti
06 ottobre 2025 18:25
Kean-Piccoli come Kean-Retegui? No, ma i due centravanti viola possono coesistere
04 ottobre 2025 17:08
Piccoli+Ndour mettono ko il Sigma. Al Franchi la Fiorentina vince 2-0
02 ottobre 2025 22:56
Fiorentina ancora senza vittoria! Viola troppo molle e senza identità, con il Pisa finisce 0-0
28 settembre 2025 16:57
Fazzini merita una chance dal 1’ contro il Como. Serve freschezza alla Fiorentina per svoltare
19 settembre 2025 16:20
Torino-Fiorentina da poche emozioni, ancora un pareggio per i viola! De Gea protagonista con due parate super
31 agosto 2025 20:22
Nicolussi Caviglia è il regista giusto per la Fiorentina di Pioli? Può giocare nel 3-5-2 o nel 3-4-2-1
30 agosto 2025 16:51
Piccoli alla Fiorentina: i viola ora sono da Champions League? In carriera 1 gol ogni 255 minuti
25 agosto 2025 12:07
Non basta Mandragora alla Fiorentina, Kean si divora il 2-0 ed il Cagliari fa 1-1
24 agosto 2025 20:26
La Fiorentina cala il tris al Polissya e avvicina i gironi di Conference. Espulso Kean al 44'
21 agosto 2025 21:50
Centrocampo a due o… a tre? Serve equilibrio alla Fiorentina, la scelta di Pioli è giusta?
17 agosto 2025 18:20
Beltran fuori dal progetto Fiorentina: è l'ora dell'addio. Generosità e sacrificio non bastano più
13 agosto 2025 10:04
Ranieri Salvini, dalla Fiorentina alle baraccopoli in Sudafrica: “Sogno di costruire un campo da calcio”
08 agosto 2025 17:22
Gosens leader e "psicologo in campo" per la Fiorentina: ottima spinta in fase offensiva e recuperi in quella difensiva
06 agosto 2025 09:33
Pedullà: "Arriverà un attaccante, Nicolussi Caviglia costa 8 milioni. Mandragora chiede 2 milioni"
05 agosto 2025 15:40
Sohm: "Vorrei arrivare in Champions, domani andrò in Inghilterra. Alla Fiorentina per crescere e fare un altro step"
04 agosto 2025 21:48
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