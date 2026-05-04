Notte fonda per la Fiorentina, la Roma vince 4-0. Manca un punto ai viola per la salvezza matematica

Fiorentina inguardabile oggi all’Olimpico, Braschi l’unico a provarci, il palo gli nega la gioia del gol

La Fiorentina di Paolo Vanoli oggi alle ore 20:45 è ospite allo stadio Olimpico della Roma di Gian Piero Gasperini. Viola che sono ad un passo dalla salvezza, si attende solo la matematica. Giallorossi invece che vogliono conquistare punti importanti per continuare a lottare fino alla fine per un posto in Champions League.

PRIMO TEMPO- Al 12’ Malen punta la difesa della Fiorentina, Ranieri devia il suo tiro che si stampa sulla traversa. Al 13’ corner battuto dentro da Pisilli, Ranieri si fa anticipare da Mancini che trafigge De Gea, Roma avanti all’Olimpico. Al 17’ contropiede della Roma, Wesley calcia in trafigge De Gea, giallorossi che vanno sul 2-0. Al 25’ ammonito Pongracic. Al 27’ Malen prova il sinistro, Pongracic si oppone con il corpo. Al 34’ la Roma cala il tris, Koné supera Fagioli con una finta e mette il pallone dentro, sul secondo palo arriva Hermoso che anticipa Harrison e firma il 3-0. Al 36’ Malen calcia, De Gea si stende ed evita il 4-0.

SECONDO TEMPO- Nella secondo frazione dentro Comuzzo, Parisi e Braschi, fuori Pongracic, Gudmundsson e Harrison. Al 47’ Braschi calcia subito, solo il palo gli nega la gioia del gol. Poi ci prova Solomon, ma conclusione troppo debole e centrale. Al 48’ giallo per Hermoso. Al 51’ Malen si gira e calcia con la deviazione di Comuzzo, ottimo riflesso di De Gea che la allunga sulla traversa. Roma ad un passo dal 4-0. Al 58’ Malen mette palla dentro, Pisilli si inserisce, Comuzzo non arriva sul pallone, 4-0 Roma. Al 63’ doppio cambio Roma, fuori Koné e dentro El Shaarawy. Al 71’ fuori Soulé e Mancini, al loro posto Ghilardi e Dybala. Al 75’ Dodò mette dentro, Ndicka devia palla in angolo. Nei viola fuori Fagioli e Brescianini, dentro Fabbian e Fazzini. All’83’ fuori Malen e Hermoso, dentro Ziolkowski e Vaz.