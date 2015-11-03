Notizie As Roma Fiorentina

Il Corriere dello Sport annuncia: "Niente Roma per Paratici, i giallorossi vanno su Benatia o Sogliano"
14 maggio 2026 14:12
La Fiorentina ha sborsato 27 milioni per Piccoli. Ma la Roma ne ha pagati 25 per Malen che ha segnato 13 gol
14 maggio 2026 10:13
Di Marzio: "La Fiorentina deve smentire le voci di Milan e Roma per Paratici, questa situazione va chiarita"
11 maggio 2026 13:47
Sentite da Roma: "Possibile scambio di prestiti Piccoli-Dovbyk tra viola e giallorossi"
07 maggio 2026 12:36
Polverosi: “Fiorentina debole dentro e brutta fuori, alla fine meno male che c'è la Cremonese”
05 maggio 2026 10:38
Tuttosport: "Il tornado giallorosso si abbatte sulla Fiorentina e la travolge all’Olimpico"
05 maggio 2026 10:26
Corriere Fiorentino: “Fiorentina travolta dalla Roma. Che umiliazione capitale!”
05 maggio 2026 08:54
Notte fonda per la Fiorentina, la Roma vince 4-0. Manca un punto ai viola per la salvezza matematica
04 maggio 2026 22:42
FORMAZIONE FIORENTINA: GOSENS A SINISTRA, BRESCIANINI IN MEDIANA. GUDMUNDSSON ANCORA FALSO NUEVE
04 maggio 2026 19:41
Match point salvezza della Fiorentina: due combinazioni possono regalare la permanenza matematica
04 maggio 2026 18:17
Nazione: “Dodô vs Wesley, sfida brasiliana ad alta velocità in Roma-Fiorentina"
04 maggio 2026 10:46
La figlia di Ranieri scrive: "C'è chi scrive e non sa niente, allora farebbe meglio a tacere"
02 maggio 2026 15:42
Ghini: "Sono per metà fiorentino, alla Fiorentina ruberei Kean e lo porterei alla Roma con Malen"
02 maggio 2026 15:20
TMW rivela: “Fiorentina su Pellegrini ed El Shaarawy, possono lasciare la Roma a zero”
02 maggio 2026 09:32
Il Messaggero riporta: "Tsimikas in dubbio per la Fiorentina, emergenza totale sulle fasce per la Roma"
01 maggio 2026 16:33
Il Corriere dello Sport riporta: "Per la Fiorentina sarà dura reggere il ciclone Malen, 11 gol in 14 gare per lui"
01 maggio 2026 16:24
Nazione: “Gudmundsson? Può lasciare la Fiorentina per 15 milioni. Roma interessata”
01 maggio 2026 09:07
Dodò-Fiorentina rinnovo in stallo. Nazione: “Roma su di lui. Gasperini lo allenerebbe volentieri”
01 maggio 2026 09:05
Gasperini stima moltissimo Fortini. Nazione: “L’allenatore della Roma tornerà a pressare i dirigenti”
01 maggio 2026 09:04
TMW riporta: "La scelta della Roma non ricadrà su Paratici, si aggiungono i nomi di Sogliano e Nani per il post Massara"
30 aprile 2026 21:22
TMW: "Si ferma Zaragoza nella Roma. Per i giallorossi recuperati Dybala, Wesley e Manu Konè"
30 aprile 2026 19:53
La Gazzetta dello Sport annuncia: "Kone pronto al recupero contro la Fiorentina, il giocatore partirà dall'inizio"
29 aprile 2026 14:15
Il Messaggero riporta: "Il sogno della Roma sulle fasce è Dodo, Gasperini spinge per il brasiliano"
28 aprile 2026 14:55
Roma una polveriera. Ranieri risponde agli attacchi: "Scelta unilaterale della società"
24 aprile 2026 23:33
Ranieri lascia la Roma, rottura insanabile, attesa l'ufficialità. Le ragioni di un addio doloroso
23 aprile 2026 22:55
Toni: "A Firenze se sei ultimo, devi accettare i fischi e le polemiche senza ribattere perché vivono di calcio"
22 aprile 2026 14:55
Tra Roma e Atalanta gode la Juve. Spalletti sfida il Bologna per scavare il solco Champions
18 aprile 2026 23:35
TMW titola: "Dopo Fiorentina e Como anche Roma e Juventus ci provano per Kessié in estate"
11 aprile 2026 15:55
Infortunio per Pellegrini: c'è lesione. Il centrocampista è in dubbio per Roma-Fiorentina
11 aprile 2026 15:20
Viviano attacca Ranieri: "Se credeva di gestire Gasperini, non ci ha capito nulla e ha sbagliato"
07 aprile 2026 18:12
Sorteggi Europa League: Sarà derby italiano tra il Bologna e la Roma di Gasperini agli ottavi
27 febbraio 2026 14:14
Batistuta invitato a Trigoria ma pensa alla Fiorentina: “Con Ranieri ho vinto la Supercoppa"
13 febbraio 2026 16:23
Scontri sulla A1, scatta la linea dura: stop alle trasferte per Roma e Fiorentina fino a fine stagione
20 gennaio 2026 19:47
TMW: "Dopo gli incidenti in A1 Fiorentina e Roma rischiano il divieto di trasferte fino a fine stagione"
19 gennaio 2026 18:59
Cm.com riporta: "Niente Gudmundsson per la Roma, Gasperini punta forte su Raspadori dell'Atletico"
26 dicembre 2025 17:13
Vittoria del Cagliari che blocca la corsa della Roma, il Lecce crolla a Cremona, viola a -5 dalla salvezza
07 dicembre 2025 17:10
Totti: "Batistuta era il simbolo della Fiorentina, mai mi sarei immaginato potesse venire a Roma"
17 ottobre 2025 14:09
Il Messaggero riporta: "La Fiorentina ha cercato Cristante, ma il centrocampista ha rifiutato subito"
09 ottobre 2025 15:02
Viviano: "Pioli ha delle responsabilità, ma non è l'unico colpevole quindi non va esonerato"
07 ottobre 2025 13:33
Di Gennaro preoccupato: "La Fiorentina ha potenziale ma deve stare attenta perché le stagioni diventano strane"
06 ottobre 2025 22:30
Polverosi tuona: "Gudmundsson è un giocatore perso, esiste solo nelle note dell'arbitro poi sparisce"
06 ottobre 2025 21:33
Monti durissimo: "Gudmundsson è un fantasma, non mi spiego l'atteggiamento che ha in campo"
06 ottobre 2025 20:56
Gasperini ammette: "Ci è andata bene nell'occasione di Gosens ma potevamo chiudere prima la gara"
05 ottobre 2025 17:44
Fiorentina-Roma è il derby di Bove: in attesa dell'ok dei medici e di una nuova sfida all'estero
05 ottobre 2025 11:53
Fiorentina quasi al completo contro la Roma: Sohm unica defezione nel centrocampo di Pioli
04 ottobre 2025 19:42
Gasperini ritrova la Fiorentina: una storia fatta di veleno e polemiche a non finire
04 ottobre 2025 16:00
Amoruso: "La Fiorentina ha i soliti problemi di costruzione gioco, salvo solo il risultato di giovedì"
04 ottobre 2025 15:29
Ndour favorito su Gud e Fazzini dietro a Moise Kean: Pioli cerca conferme contro la Roma
03 ottobre 2025 22:36
Biasin minaccia: "La Fiorentina deve dare una risposta dal punto di vista dell'atteggiamento"
03 ottobre 2025 22:14
Bucchioni duro su Gudmundsson: "Non ha personalità, è un anno che non rende con la Fiorentina"
03 ottobre 2025 14:53
De Rossi rescinde con la Roma, nuova avventura in vista?
01 ottobre 2025 22:10
Sarri striglia la Lazio: "Siamo troppo superficiali, abbiamo tanti limiti e non va bene"
21 settembre 2025 15:53
Da Roma riportano: "Anche i giallorossi si interessano a Dodo, il terzino è l'alternativa a Wesley del Flamengo"
25 giugno 2025 14:03
Niente Roma per Pradè che resterà alla Fiorentina, sarà Massara il nuovo ds dei giallorossi
18 giugno 2025 11:04
Ranieri: "Non riuscivamo a pressare la Fiorentina, così ho scelto di aspettarli. Mi hanno impressionato"
04 maggio 2025 21:05
Immagini da brividi all'Olimpico: Bove in lacrime fa il giro del campo prendendosi gli applausi di tutti
04 maggio 2025 20:35
L'ultima sconfitta della Roma all'Olimpico porta la firma di Zaniolo, era il 2 Dicembre 2024
04 maggio 2025 12:08
La Nazione scrive: "La Fiorentina non può riscattare Bove, a stagione finita tornerà alla Roma"
04 maggio 2025 11:44
Gasperini pronto a lasciare l'Atalanta: Ranieri lo vuole portare sulla panchina della Roma a Giugno
23 febbraio 2025 12:44
Corriere dello Sport: "Bernardeschi avvistato a Roma, può essere un idea per sostituire Dybala"
19 dicembre 2024 12:57
I tifosi della Roma insultano e minacciano la fidanzata ed il figlio di Zaniolo dopo il goal e l'esultanza
04 dicembre 2024 11:05
L'esultanza di Zaniolo fa impazzire la Roma, a fine partita i giocatori della Roma sono andati a cercarlo
03 dicembre 2024 11:16
Pedro minacciato ed insultato dai tifosi giallorossi per aver mandato una frecciata alla Roma
24 novembre 2024 11:45
Montella in pole per diventare il nuovo allenatore della Roma, c'è una penale per prenderlo dalla Turchia
12 novembre 2024 12:56
Pellegrini: "Abbiamo fatto schifo dal primo all'ultimo. Non ci sono scuse, a Juric diamo tutto"
28 ottobre 2024 00:16
Juric: "Oggi abbiamo sbagliato tutto, forse siamo crollati emotivamente per troppa frustrazione"
27 ottobre 2024 23:50
Convocati Fiorentina: Kean recupera ed è convocato, assente Moreno oltre a Gud, Pongracic e Mandragora
27 ottobre 2024 13:10
Pedullà rivela: "Juric vicino a diventare il nuovo allenatore della Roma, il suo agente è a Trigoria"
18 settembre 2024 13:08
La Roma riceve una multa di 2 milioni di euro dalla Uefa per aver violato il fair play finanziario
07 settembre 2024 12:53
La dipendente licenziata dalla Roma: "Su quanto fatto dal ragazzo la Roma non ha detto una parola"
16 marzo 2024 12:29
Roma-Brighton si potrebbe rigiocare? Il goal di Mancini era in fuorigioco e arriva il ricorso del Brighton
10 marzo 2024 12:49
La Roma ha vinto 6 partite delle ultime 7 in Serie A, è reduce da tre vittorie in trasferta consecutive
10 marzo 2024 12:22
La cura De Rossi ha funzionato, adesso la Roma gioca a calcio e batte 4-0 il Brighton di De Zerbi
08 marzo 2024 11:31
Cm.it: "Burdisso uno dei candidati per il ruolo di DS della Roma, è un grande amico di De Rossi"
02 marzo 2024 11:39
Tuttosport riporta: "Falcone del Lecce nel mirino di Roma e Fiorentina per il prossimo mercato estivo"
21 febbraio 2024 11:24
Repubblica afferma: "La Fiorentina piomba su Zalewski, pallino di Pradé, richiesti tra i 15 ed i 18 milioni"
20 febbraio 2024 11:38
Dybala e Lukaku verso l'addio a fine anno, guadagnano troppo per una squadra come la Roma
12 febbraio 2024 13:19
Designazione arbitrale, Roma-Fiorentina assegnata all'arbitro Pairetto. Al Var c'è Mazzoleni
19 agosto 2021 15:16
Ribery sarà squalificato nella prossima partita di domenica contro il Parma
03 marzo 2021 22:59
Cassano, retroscena su Batistuta: "Un giorno al bar litigammo, lo presi in giro"
01 febbraio 2021 13:02
Classifica Serie A, Pellegrini segna nel recupero e ferma lo Spezia
23 gennaio 2021 17:51
Italiano: "Sono contento che Saponara abbia avuto una tenuta di 120 minuti. Dobbiamo sfruttarlo al meglio"
22 gennaio 2021 19:21
Corsport: Venuti nella lista della Roma. Giallorossi alla ricerca di un terzino per gennaio
23 dicembre 2020 21:44
Iachini: "Andava tutto bene, poi c'è stato quel lancio lungo. Ecco perchè Ribery e Callejon attaccanti"
01 novembre 2020 20:44
Fonseca: "Abbiamo giocato con grande sicurezza, uscendo veloci e..."
01 novembre 2020 20:32
Pizarro: "Le proprietà straniere vanno e vengono, ora ci sono..."
01 novembre 2020 11:11
Esclusiva Garbo, Mediaset: "Iachini sarà il primo tecnico esonerato dell'anno. Fiorentina in Europa League.."
01 novembre 2020 09:46
Orsato sarà l'arbitro della partita Roma-Fiorentina allo stadio Olimpico
29 ottobre 2020 13:06
Antognoni: "Potevo andare alla Juventus ma scelsi di restare a Firenze"
16 ottobre 2020 10:19
Pjaca della Juventus e Zappacosta del Chelsea vanno al Genoa. I dettagli
18 settembre 2020 10:35
Milik-Roma e Dzeko-Juventus è quasi fatta. I dettagli dello scambio
17 settembre 2020 20:59
Izzo è vicino alla Roma. Non ci sarà contro la Fiorentina in campionato
13 settembre 2020 19:23
Cm.com, Castrovilli al centro del progetto viola: pronto rinnovo a 1,5 milioni annui e la n°10 sulle spalle
01 settembre 2020 15:30
Agente Veretout: "Sta bene alla Roma. E' sempre piaciuto al Napoli"
18 agosto 2020 19:43
Bufera Zaniolo ripreso in una locale a Roma mentre fumava una sigaretta
28 luglio 2020 17:17
Sabatini: "Da Chiffi errore grave, il Var doveva intervenire"
27 luglio 2020 18:38
Commisso: "I miei ragazzi e i nostri tifosi non possono stare in silenzio"
27 luglio 2020 00:33
Basile ironizza: "Con gli arbitri non siamo fortunati ma con i pali sì"
26 luglio 2020 22:54
Diawara: "La viola è una squadra forte e sapevamo che non era una facile"
26 luglio 2020 22:06
ACF, Pietro para tutto ma contro di lui fischiato un rigore improbabile
26 luglio 2020 21:36
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