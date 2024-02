Tuttosport riporta: “Falcone del Lecce nel mirino di Roma e Fiorentina per il prossimo mercato estivo”

Secondo quanto viene riportato oggi da Tuttosport, la Fiorentina e la Roma si sarebbero interessate al portiere del Lecce Wladimiro Falcone come potenziale titolare per la prossima stagione. Il mercato estivo è, ancora, lontano, ma già si intensificano le voci attorno a possibili entrate in casa viola, dopo una sessione invernale complicata, che ha deluso i tifosi e l’allenatore. Da vedere il futuro di Terracciano qualora si concretizzasse l’arrivo di un nuovo numero uno.