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Gasperini ammette: "Ci è andata bene nell'occasione di Gosens ma potevamo chiudere prima la gara"

Gian Piero Gasperini ha risposto alle domande dei giornalisti dalla sala stampa dello stadio Franchi dopo la vittoria giallorossa

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 ottobre 2025 17:44
Gasperini ammette: "Ci è andata bene nell'occasione di Gosens ma potevamo chiudere prima la gara" -
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Il tecnico della Roma Giampiero Gasperini ha parlato in conferenza stampa dopo la partita con i viola: "Abbiamo fatto una bella prestazione contro una bella squadra. Siamo stati bravi a rimontare per la prima volta in stagione, pareggiando con un bel gol. In fase difensiva siamo sempre stati lucidi. "

Su Soulé: "Ha un ottimo piede e se riesce ad arrivare più vicino alla porta può diventare ancor più pericoloso. Giocando con Baldanzi e Dovbyk abbiamo dato più profondità. Soulé sta facendo bene ed è in crescita."

Prosegue: "Abbiamo un modo di giocare efficace quando la partita è più aperta, mentre facciamo più fatica con difese più chiuse. Dobbiamo migliorare in questo ma la squadra dimostra di avere una buona personalità e potevamo chiuderla perché la Fiorentina ha avuto un'occasione grossa con Gosens dove potevano anche pareggiarla. Dobbiamo essere più bravi a sfruttare le nostre occasioni senza esitare, ma oggi ci prendiamo la vittoria." 

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