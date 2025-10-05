Gasperini ammette: "Ci è andata bene nell'occasione di Gosens ma potevamo chiudere prima la gara"

Gian Piero Gasperini ha risposto alle domande dei giornalisti dalla sala stampa dello stadio Franchi dopo la vittoria giallorossa

Il tecnico della Roma Giampiero Gasperini ha parlato in conferenza stampa dopo la partita con i viola: "Abbiamo fatto una bella prestazione contro una bella squadra. Siamo stati bravi a rimontare per la prima volta in stagione, pareggiando con un bel gol. In fase difensiva siamo sempre stati lucidi. "

Su Soulé: "Ha un ottimo piede e se riesce ad arrivare più vicino alla porta può diventare ancor più pericoloso. Giocando con Baldanzi e Dovbyk abbiamo dato più profondità. Soulé sta facendo bene ed è in crescita."

Prosegue: "Abbiamo un modo di giocare efficace quando la partita è più aperta, mentre facciamo più fatica con difese più chiuse. Dobbiamo migliorare in questo ma la squadra dimostra di avere una buona personalità e potevamo chiuderla perché la Fiorentina ha avuto un'occasione grossa con Gosens dove potevano anche pareggiarla. Dobbiamo essere più bravi a sfruttare le nostre occasioni senza esitare, ma oggi ci prendiamo la vittoria."