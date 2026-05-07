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Kean-Fiorentina all’addio. Gazzetta: “Per 40 milioni verrà ceduto. Piace in Premier ma anche al Paris Fc”

Il feeling tra Kean e la città si è stropicciato. Ora il suo stipendio è alto

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 maggio 2026 09:06
Kean-Fiorentina all’addio. Gazzetta: “Per 40 milioni verrà ceduto. Piace in Premier ma anche al Paris Fc” - Firenze, Stadio Franchi, 24.02.2026, Fiorentina-Pisa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 24.02.2026, Fiorentina-Pisa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
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Il feeling tra la città e Moise Kean si è stropicciato. Lo stipendio è alto (4,5 milioni) e per un'offerta importante può diventare una buona plusvalenza: pagato 18 milioni, ha una clausola da 62 attiva dal primo al 15 luglio ma per una quarantina di milioni può partire. Piace in Premier (dove è già stato, all'Everton) e al Paris Fc, che si era fatto avanti a gennaio e in estate potrebbe tornare alla carica. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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