Kean-Fiorentina all’addio. Gazzetta: “Per 40 milioni verrà ceduto. Piace in Premier ma anche al Paris Fc”

Il feeling tra Kean e la città si è stropicciato. Ora il suo stipendio è alto

Il feeling tra la città e Moise Kean si è stropicciato. Lo stipendio è alto (4,5 milioni) e per un'offerta importante può diventare una buona plusvalenza: pagato 18 milioni, ha una clausola da 62 attiva dal primo al 15 luglio ma per una quarantina di milioni può partire. Piace in Premier (dove è già stato, all'Everton) e al Paris Fc, che si era fatto avanti a gennaio e in estate potrebbe tornare alla carica. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.