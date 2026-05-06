Vanoli verso l'addio, Iraola piace molto a Paratici ma il tecnico prende tempo. Sarri per ora snobbato

La Fiorentina programma la prossima stagione. Paratici studia i possibili profili per il ruolo di nuovo allenatore

La Fiorentina studia e programma il futuro. Il direttore sportivo viola Fabio Paratici, oltre alla ristrutturazione di tanti comparti interni alla società: dalla area comunicazione fino allo scouting ma non solo, a rischio il team manager Ottaviani e lo staff medico guidato dal dottor Pengue. Ma il tassello più importante è quello della scelta del nuovo allenatore, a salvezza acquisita ci sarà il faccia a faccia con Paolo Vanoli e l'intenzione della società è quella di chiudere il rapporto alla fine del campionato.

Chi al suo posto? Il nome di Andoni Iraola, classe 1982, quest'anno al Bournemouth, piace tantissimo a Paratici che lo considera un profilo di altissimo livello. Ci sono stati i primi sondaggi ma per adesso il tecnico prende tempo in attesa di possibilità migliori. Il nome di Sarri invece sarebbe molto più raggiungibile ma in questo momento non è nelle prime preferenze del nuovo dirigente viola perchè non c'è un grande feeling tra i due (i rapporti negli ultimi mesi alla Juventus sono stati tesi).

Grosso sarebbe il nome più facile a cui arrivare perchè accoglierebbe di corsa la proposta della Fiorentina e il Sassuolo non farebbe le barricate per trattenerlo. Tutt'altro. L'allenatore neroverde è il nome possibile se dovessero continuare ad arrivare altri rifiuti come sta accadendo fino ad ora perchè ci sono stati tanti sondaggi ma nessuno è andato a buon fine dei nomi che Paratici ha in mente. La ricerca continua...