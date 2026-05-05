Nuovo allenatore Fiorentina? Corriere Fiorentino: “Sondaggi su profili di altissimo livello, in ascesa e poi giovani italiani”

Il prossimo mister deve avere idee moderne e propositive e pronto ad un confronto costruttivo

Il giro d’orizzonti pensando al futuro è iniziato da tempo. Partito con i sondaggi per capire i pensieri di profili di altissimo livello (Maresca, Farioli), proseguito con le valutazioni su allenatori in grande ascesa (Iraola) e arrivato poi ai giovani italiani come Grosso e De Rossi.

Candidati sui quali Paratici sta ragionando, con alcuni parametri ben precisi: il prossimo allenatore dovrà avere idee moderne e propositive, dovrà esser pronto a un confronto costruttivo con la dirigenza e deciso a prendersi qualche rischio nel lavorare con i giovani.

È questo, il punto di partenza del percorso immaginato dal ds. Uno che, non a caso, ha preteso un contratto di quattro e anni e mezzo e che, ora come ora, non pensa ad altro. «Fa sempre piacere essere accostati a grandi club — ha risposto per esempio ieri sull’interesse della Roma — ma sono arrivato a Firenze da poco e sono concentratissimo su questo club». Lo scrive il Corriere Fiorentino.