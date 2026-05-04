Match point salvezza della Fiorentina: due combinazioni possono regalare la permanenza matematica

La Fiorentina potrebbe festeggiare già contro la Roma la salvezza, ma per farlo serviranno due combinazioni favorevoli:

L'attenzione sarà riportata sulla sfida tra Cremonese e Lazio delle 18:30, se i grigiorossi andranno Ko, alla Fiorentina basterà un pareggio e volare a +10 punti sui lombardi.

In caso di pareggio della Cremonese, la Fiorentina dovrebbe a quel punto vincere contro la Roma per festeggiare.

La domanda a questo punto però, pare ovvia, perché i 9 punti di distanza non bastano per la salvezza?

Ricordiamo che la Fiorentina contro la Cremonese ha vinto sia all'andata che al ritorno, totalizzando un risultato di 5 reti a 1, ma come abbiamo visto negli anni precedenti, al termine della stagione, entra in gioco la classifica avulsa, cioè, nel caso in cui le due squadre arrivassero con gli stessi punti, ci sarebbe lo spareggio salvezza (come già visto in precedenza tra Spezia e Verona, che decretò la retrocessione dello Spezia).

Ricapitolando: Cremonese-Lazio: 2 Roma-Fiorentina: x (salvezza matematica)

Cremonese-Lazio: x Roma-Fiorentina: 2 (salvezza matematica)

Questi sono i due scenari che vedrebbero il raggiungimento della salvezza della Fiorentina già da stasera, altrimenti, tutto sarà rimandato alla prossima giornata.