Farioli trionfa in Portogallo. A giugno si era proposto alla Fiorentina ma Pradè lo ignorò per prendere Pioli

Farioli è molto legato alla città di Firenze

Questa stagione da dimenticare per la Fiorentina si sta sempre più avviando verso le sue battute finali. Manca solo l'aritmetica salvezza a Paolo Vanoli per certificare l'impresa compiuta, nonostante il valore della rosa fosse tutt'altro che da retrocessione. Il tecnico originario di Varese infatti ha raccolto una Fiorentina che a novembre aveva solamente 4 punti in classifica dopo 10 giornate di Serie A con Stefano Pioli alla guida.

A giugno dell'anno scorso, Francesco Farioli, oggi allenatore del Porto campione di Portogallo, si era offerto alla Fiorentina, era pronto ad essere il nuovo tecnico poiché molto legato alla città di Firenze. Ma l'allora ds viola Daniele Pradè scartò questa opzione e prese Stefano Pioli, che poi si è rivelato un flop. Nonostante l'esperienza acquisita nei suoi anni da allenatore non è riuscito a dare una sua impronta e mentalità vincente alla squadra, che ben presto si è ritrovata a lottare per un obiettivo per cui non è abituata a giocare, ovvero la salvezza.