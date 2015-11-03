Labaro Viola

Notizie Farioli Fiorentina

Galli: "De Gea sbaglia sul terzo gol della Roma, ma poi non ha altre colpe a differenza di tutta la difesa"

05 maggio 2026 14:37

Farioli trionfa in Portogallo. A giugno si era proposto alla Fiorentina ma Pradè lo ignorò per prendere Pioli

03 maggio 2026 11:36

Panchina Fiorentina? Nazione: “Sarri? Troppi nodi. Maresca e Farioli? Impossibili. Tedesco forse più facile”

23 aprile 2026 09:04

Corriere Fiorentino: "Iraola in pole nei pensieri della Fiorentina. Sondaggi per Maresca e Farioli"

22 aprile 2026 10:50

Il presidente del Porto allontana Farioli dalla Fiorentina: "Voglio che resti qua, ci porterà lontano con la sua bravura"

19 aprile 2026 15:08

Panchina Fiorentina? Nazione: "Grosso in pole, ma deve liberarsi. C'è anche Farioli. Sarri sullo sfondo"

18 aprile 2026 10:35

Baldini: "Per crescere serve un allenatore migliore di Vanoli, io punterei forte su Farioli"

04 aprile 2026 14:33

Farioli a giugno sperava nella chiamata della Fiorentina: adesso sogna il triplete con il Porto

24 marzo 2026 12:45

Farioli show al Porto: 15 vittorie e 1 pareggio, solo 4 reti subite. Nessuno aveva mai fatto così bene

30 dicembre 2025 12:41

Farioli è sempre più un rimpianto: 16 vittorie e una sola sconfitta con il Porto, è primo in classifica

01 dicembre 2025 12:17

Inizio clamoroso di Farioli al Porto: 10 vittorie e 1 pareggio con 26 goal fatti e soli 2 subiti

21 ottobre 2025 13:26

Viviano su Farioli: "Solo Pisa e Cremonese lo hanno cercato, di cosa parliamo? In Italia non c'è coraggio"

03 ottobre 2025 17:14

Show di Farioli al Porto: 8 vittorie in 8 partite e 1° posto in campionato. Rimpianto per la Fiorentina?

29 settembre 2025 18:34

Farioli è il nuovo allenatore del Porto, era la prima alternativa a Pioli per la Fiorentina

04 luglio 2025 11:14

Farioli tra i candidati principali per la panchina del Porto, era stato accostato anche alla Fiorentina

27 giugno 2025 11:25

Viviano: "Pioli gioca come Gasperini, uomo a uomo. Io avrei preso Farioli, ma alle prime 2 sconfitte..."

11 giugno 2025 19:24

Viviano: "In Italia si crede che l'esperienza si faccia solo qui, Farioli è stato già in grandi club"

05 giugno 2025 14:44

Graziani: "Sento parlare di Farioli come fosse Klopp. La contestazione? E' arrivata dopo un sesto posto..."

04 giugno 2025 15:11

Da Como rivelano: "Se Fabregas va all'Inter per sostituire Inzaghi per il Como c'è Farioli"

04 giugno 2025 12:20

De Santis: "Farioli è un insegnante di calcio, sarebbe il profilo perfetto per ripartire alla Fiorentina"

03 giugno 2025 14:37

Amoruso difende Pradé: "Lui è il meno colpevole di questa situazione, aveva fatto una buona squadra"

03 giugno 2025 13:49

Corriere dello sport: "La deadline per l'allenatore è il 18 giugno, occhio a Baroni nei prossimi giorni"

03 giugno 2025 10:57

Farioli, visionario della panchina: allenava i portieri alla costruzione dal basso già in Eccellenza

02 giugno 2025 22:51

TMW rivela: "La Fiorentina valuta 3 allenatori: nella lista di Pradè ci sono Baroni, Farioli e Gilardino"

02 giugno 2025 12:20

Farioli sogna e vuole la panchina della Fiorentina. Ma per ora nessuna chiamata e zero contatti dal club

01 giugno 2025 20:58

Repubblica: “Fiorentina su Farioli, era stato seguito anche prima di prendere Palladino”

01 giugno 2025 09:14

Giovane ma con tanta esperienza, Farioli può soddisfare la voglia di bel gioco dei tifosi viola

31 maggio 2025 14:53

Bonan: "La Fiorentina deve essere un punto d'arrivo per gli allenatori e per i calciatori, non un trampolino di lancio"

31 maggio 2025 14:39

Moretto rivela: "Confermo al 100% che Farioli è nella lista dei candidati per la panchina della Fiorentina"

31 maggio 2025 13:40

Viviano: "Stimo Commisso, ma è sbagliato attaccare la Curva perché quello è il tifo vero della Fiorentina"

31 maggio 2025 13:30

Repubblica: "Con Palladino ci sarà la risoluzione consensuale. I nomi in lizza sono Pioli, Farioli, Baroni e De Rossi"

30 maggio 2025 11:22

Corriere dello Sport svela: “Allenatore Fiorentina? Tra i nuovi nomi spunta quello di Farioli”

30 maggio 2025 08:20

Farioli a Firenze, indizio Viola? cena con Tramontano accende i riflettori sulla panchina della Fiorentina

29 maggio 2025 22:36

Scaricato dalla Roma, bocciato dall'Ajax, secondo Di Marzio Tahirovic idea di mercato per Pradè

11 dicembre 2024 22:47

Borghi: "Aquilani e Farioli potrebbero dare continuità al lavoro di Italiano, Palladino farebbe meglio al Torino"

01 maggio 2024 17:08

Milan, idea Farioli per il dopo Pioli: il tecnico del Nizza era stato accostato anche alla Fiorentina

24 aprile 2024 17:25

Gazzetta: "Farioli a fine stagione lascia il Nizza, cerca una panchina. Idea Fiorentina?"

28 marzo 2024 08:36

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