Notizie Farioli Fiorentina

Galli: "De Gea sbaglia sul terzo gol della Roma, ma poi non ha altre colpe a differenza di tutta la difesa"
05 maggio 2026 14:37
Farioli trionfa in Portogallo. A giugno si era proposto alla Fiorentina ma Pradè lo ignorò per prendere Pioli
03 maggio 2026 11:36
Panchina Fiorentina? Nazione: “Sarri? Troppi nodi. Maresca e Farioli? Impossibili. Tedesco forse più facile”
23 aprile 2026 09:04
Corriere Fiorentino: "Iraola in pole nei pensieri della Fiorentina. Sondaggi per Maresca e Farioli"
22 aprile 2026 10:50
Il presidente del Porto allontana Farioli dalla Fiorentina: "Voglio che resti qua, ci porterà lontano con la sua bravura"
19 aprile 2026 15:08
Panchina Fiorentina? Nazione: "Grosso in pole, ma deve liberarsi. C'è anche Farioli. Sarri sullo sfondo"
18 aprile 2026 10:35
Baldini: "Per crescere serve un allenatore migliore di Vanoli, io punterei forte su Farioli"
04 aprile 2026 14:33
Farioli a giugno sperava nella chiamata della Fiorentina: adesso sogna il triplete con il Porto
24 marzo 2026 12:45
Farioli show al Porto: 15 vittorie e 1 pareggio, solo 4 reti subite. Nessuno aveva mai fatto così bene
30 dicembre 2025 12:41
Farioli è sempre più un rimpianto: 16 vittorie e una sola sconfitta con il Porto, è primo in classifica
01 dicembre 2025 12:17
Inizio clamoroso di Farioli al Porto: 10 vittorie e 1 pareggio con 26 goal fatti e soli 2 subiti
21 ottobre 2025 13:26
Viviano su Farioli: "Solo Pisa e Cremonese lo hanno cercato, di cosa parliamo? In Italia non c'è coraggio"
03 ottobre 2025 17:14
Show di Farioli al Porto: 8 vittorie in 8 partite e 1° posto in campionato. Rimpianto per la Fiorentina?
29 settembre 2025 18:34
Farioli è il nuovo allenatore del Porto, era la prima alternativa a Pioli per la Fiorentina
04 luglio 2025 11:14
Farioli tra i candidati principali per la panchina del Porto, era stato accostato anche alla Fiorentina
27 giugno 2025 11:25
Viviano: "Pioli gioca come Gasperini, uomo a uomo. Io avrei preso Farioli, ma alle prime 2 sconfitte..."
11 giugno 2025 19:24
Viviano: "In Italia si crede che l'esperienza si faccia solo qui, Farioli è stato già in grandi club"
05 giugno 2025 14:44
Graziani: "Sento parlare di Farioli come fosse Klopp. La contestazione? E' arrivata dopo un sesto posto..."
04 giugno 2025 15:11
Da Como rivelano: "Se Fabregas va all'Inter per sostituire Inzaghi per il Como c'è Farioli"
04 giugno 2025 12:20
De Santis: "Farioli è un insegnante di calcio, sarebbe il profilo perfetto per ripartire alla Fiorentina"
03 giugno 2025 14:37
Amoruso difende Pradé: "Lui è il meno colpevole di questa situazione, aveva fatto una buona squadra"
03 giugno 2025 13:49
Corriere dello sport: "La deadline per l'allenatore è il 18 giugno, occhio a Baroni nei prossimi giorni"
03 giugno 2025 10:57
Farioli, visionario della panchina: allenava i portieri alla costruzione dal basso già in Eccellenza
02 giugno 2025 22:51
TMW rivela: "La Fiorentina valuta 3 allenatori: nella lista di Pradè ci sono Baroni, Farioli e Gilardino"
02 giugno 2025 12:20
Farioli sogna e vuole la panchina della Fiorentina. Ma per ora nessuna chiamata e zero contatti dal club
01 giugno 2025 20:58
Repubblica: “Fiorentina su Farioli, era stato seguito anche prima di prendere Palladino”
01 giugno 2025 09:14
Giovane ma con tanta esperienza, Farioli può soddisfare la voglia di bel gioco dei tifosi viola
31 maggio 2025 14:53
Bonan: "La Fiorentina deve essere un punto d'arrivo per gli allenatori e per i calciatori, non un trampolino di lancio"
31 maggio 2025 14:39
Moretto rivela: "Confermo al 100% che Farioli è nella lista dei candidati per la panchina della Fiorentina"
31 maggio 2025 13:40
Viviano: "Stimo Commisso, ma è sbagliato attaccare la Curva perché quello è il tifo vero della Fiorentina"
31 maggio 2025 13:30
Repubblica: "Con Palladino ci sarà la risoluzione consensuale. I nomi in lizza sono Pioli, Farioli, Baroni e De Rossi"
30 maggio 2025 11:22
Corriere dello Sport svela: “Allenatore Fiorentina? Tra i nuovi nomi spunta quello di Farioli”
30 maggio 2025 08:20
Farioli a Firenze, indizio Viola? cena con Tramontano accende i riflettori sulla panchina della Fiorentina
29 maggio 2025 22:36
Scaricato dalla Roma, bocciato dall'Ajax, secondo Di Marzio Tahirovic idea di mercato per Pradè
11 dicembre 2024 22:47
Borghi: "Aquilani e Farioli potrebbero dare continuità al lavoro di Italiano, Palladino farebbe meglio al Torino"
01 maggio 2024 17:08
Milan, idea Farioli per il dopo Pioli: il tecnico del Nizza era stato accostato anche alla Fiorentina
24 aprile 2024 17:25
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