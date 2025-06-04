Da Como rivelano: "Se Fabregas va all'Inter per sostituire Inzaghi per il Como c'è Farioli"

"Fabregas verso l'Inter, c'è Farioli per il Como". Nella prima pagina di oggi de La Provincia di Como, si parla di calcio e nello specifico del club lariano. Non potrebbe essere altrimenti, consideran...

"Fabregas verso l'Inter, c'è Farioli per il Como". Nella prima pagina di oggi de La Provincia di Como, si parla di calcio e nello specifico del club lariano. Non potrebbe essere altrimenti, considerando che potrebbe presto esserci una svolta in panchina. Fabregas è stato individuato come l'erede di Inzaghi: a breve un incontro con la proprietà comasca. In caso di addio, ecco il nome giusto per dare continuità al progetto iniziato in questi anni.

Farioli inizia come componente dello staff di De Zerbi prima al Benevento e poi al Sassuolo, diventando in seguito capo allenatore sulle panchine di Fatih Karagumruk e Alanyaspor. Nell'estate 2023 il salto in Ligue 1, accettando la chiamata del Nizza che conduce ad un ottimo quinto posto. Il risultato ottenuto e soprattutto il gioco espresso gli valgono la chiamata dell'Ajax: annata esaltante per lunghi tratti quella alla guida dei lancieri, ma chiusa in modo tragico e cioè con il sorpasso last minute in vetta all'Eredivisie per mano del Psv.

Tutto passa comunque dal futuro di Fabregas, che a Como ha chiuso la carriera da calciatore per poi iniziare quella da allenatore. Nel 2023/24, risultando il vice di Osian Roberts essendo sprovvisti di patentino, riporta i lombardi in Serie A e nella stagione appena terminata conquista un a tranquilla salvezza in un crescendo di bel gioco e risultati positivi. Lo riporta Tuttomercatoweb