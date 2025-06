TMW rivela: “La Fiorentina valuta 3 allenatori: nella lista di Pradè ci sono Baroni, Farioli e Gilardino”

La Fiorentina deve ripartire da un nuovo allenatore, dopo le dimissioni di Raffaele Palladino della scorsa settimana, e in questi giorni la società viola lavora all’individuazione del profilo giusto al quale affidare la panchina per la stagione 2025/2026. Sfumato il nome di Maurizio Sarri, ormai destinato a fare il suo ritorno alla Lazio, allo stato attuale delle cose rimangono tre nomi più in corsa degli altri per il posto.

Secondo quanto appreso da TMW , in fase di valutazione da parte della Fiorentina ci sono al momento tre allenatori più degli altri: c'è Marco Baroni , che nei prossimi giorni risolverà il proprio contratto con la Lazio, e Francesco Farioli , libero dopo l'addio all'Ajax a seguito dell'amaro finale di campionato in cui ha visto svanire la vittoria dell'Eredivisie sprecando negli ultimi turni il vantaggio che aveva conseguito. A questi due profili va aggiunto anche Alberto Gilardino , fermo da qualche mese dopo l'esonero con il Genoa ma ancora legato contrattualmente alla società ligure e due volte ex Fiorentina, da calciatore. Lo scrive TMW.