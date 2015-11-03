Labaro Viola

Notizie Baroni Fiorentina

Di Marzio afferma: “Valutazioni in corso per Baroni, tra i possibili candidati c’è D’Aversa”

22 febbraio 2026 17:08

Il Torino affonda e Barone è in bilico. Non si è presentato alle interviste. Dimissioni o esonero in vista?

22 febbraio 2026 15:21

Baroni: "io credo che la Fiorentina possa salvarsi perché è una squada forte, Vanoli sta facendo bene"

07 febbraio 2026 23:36

Baroni: “Dovremo essere al livello della veemenza e determinazione della Fiorentina”

06 febbraio 2026 15:27

Baroni: "Spero di recuperare qualcuno per la Fiorentina: sappiamo che sarà una partita molto importante"

01 febbraio 2026 17:17

Baroni sbotta con i giornalisti in conferenza dopo Lazio-Torino: “Voi non mi conoscete, non avete rispetto”

05 ottobre 2025 01:09

Scugnizzo Viola: "Sterili in mezzo, spuntati davanti: il nodo resta il centrocampo"

01 settembre 2025 12:54

Baroni in casa non ha mai sconfitto Pioli, 17 vittorie del tecnico viola contro il Torino su 33 sfide

31 agosto 2025 13:47

Baroni: "Siamo in debito con i tifosi, domani ci dovrà essere un Toro diverso"

30 agosto 2025 17:26

Tuttosport: “Il Torino guarda in casa Fiorentina per il mercato: occhi su Sottil, Ikone e Zaniolo”

01 luglio 2025 11:23

Tuttosport: “Ikone interessa al Torino nel caso Ngonge non arrivasse alla corte granata”

25 giugno 2025 10:15

Repubblica annuncia: "Biraghi ha convinto il Torino, l'ex capitano viola resterà in Piemonte anche nella prossima stagione"

08 giugno 2025 14:24

Baroni esce dal radar della Fiorentina: è il nuovo allenatore del Torino. Il comunicato

05 giugno 2025 14:00

Di Marzio riporta: "Folorunsho potrebbe finire al Torino dopo la fine del rapporto con la Fiorentina"

05 giugno 2025 13:24

Ufficiale: Vanoli lascia il Torino. Baroni candidato numero 1 per sostituirlo. Può essere il piano B a Pioli?

05 giugno 2025 11:39

Niente Baroni per la Fiorentina. Cairo lo ha scelto e sarà il nuovo allenatore del Torino

03 giugno 2025 20:50

Lotito: “Baroni non l’ho mandato via io, ha scelto lui. Sarri? Con lui ho un rapporto umano”

03 giugno 2025 16:49

Corriere dello sport: "La deadline per l'allenatore è il 18 giugno, occhio a Baroni nei prossimi giorni"

03 giugno 2025 10:57

Baroni libera la panchina per Sarri, Secondo TMW la Fiorentina guarda interessata.

02 giugno 2025 15:47

TMW rivela: "La Fiorentina valuta 3 allenatori: nella lista di Pradè ci sono Baroni, Farioli e Gilardino"

02 giugno 2025 12:20

Corriere dello Sport: “Baroni o Pioli per la panchina della Fiorentina. Piacciono De Rossi, Gilardino e Farioli”

02 giugno 2025 07:36

Fabiani (ds Lazio): "Baroni ha ritenuto opportuno andare via per motivi suoi. La squadra c'è"

01 giugno 2025 15:00

Tuttosport riporta: "Pioli è il preferito della società per allenare la Fiorentina, Baroni a ruota"

01 giugno 2025 11:54

Corriere dello Sport svela: "Baroni direbbe subito sì alla Fiorentina. Ma prima l'addio alla Lazio"

01 giugno 2025 09:18

Cm.com: "I candidati per sostituire Palladino alla Fiorentina sono Baroni, Pioli, De Rossi e Vieira"

30 maggio 2025 13:20

Repubblica: "Con Palladino ci sarà la risoluzione consensuale. I nomi in lizza sono Pioli, Farioli, Baroni e De Rossi"

30 maggio 2025 11:22

Gazzetta: “Alla Fiorentina piace Baroni così come Tudor. Pioli tornerebbe volentieri in Italia”

30 maggio 2025 08:25

Pedullà: "La Lazio spinge da due giorni per Sarri ma nessun incontro, c'è anche l'Atalanta"

29 maggio 2025 12:55

Corriere Fiorentino: “Nuovo allenatore? Baroni vicino al Torino. Spuntano tre giovani, ma non c’è un favorito”

29 maggio 2025 09:13

Gazzetta non ha dubbi: “Allenatore? La Fiorentina vuole un profilo esperto. Baroni è in pole”

29 maggio 2025 09:10

Tuttomercatoweb: "Baroni in pole per prendere il posto di Palladino. Valutati anche De Rossi, Sarri e Tudor"

28 maggio 2025 15:51

Pedullà: "La Lazio ha fatto un sondaggio per Sarri, l'allenatore vuole riflettere bene prima di scegliere"

27 maggio 2025 12:10

TMW: "In caso di inatteso esonero di Palladino alla Fiorentina piacciono Sarri, Baroni e De Rossi"

21 maggio 2025 11:41

Il Messaggero scrive: "La Fiorentina sta corteggiando di nascosto Baroni, può lasciare la Lazio"

12 maggio 2025 12:50

Gazzetta: “Meglio di un’aspirina, la Lazio cura ancora una volta una Fiorentina malata”

27 gennaio 2025 08:29

Baroni: "La Fiorentina ci ha attaccato 3 volte e 2 volte abbiamo fatto gol. Voglio il tempo effettivo"

26 gennaio 2025 23:36

Cecchi: "Eravamo convinti di perdere stasera, abbiamo vinto soffrendo ma ritrovando la Fiorentina"

26 gennaio 2025 23:23

Gazzetta: "Lazio e Fiorentina si sfidano per l'Europa. All'andata Palladino vinse la sua prima in viola"

26 gennaio 2025 10:02

Lazio-Fiorentina: Baroni corto in difesa, per Palladino out Colpani e Cataldi, spazio a Sottil e Mandragora

25 gennaio 2025 23:50

Europa League: la Lazio passeggia sulla Real Sociedad. Paura Tavares, assente con la Fiorentina?

23 gennaio 2025 23:04

Serie A: all'Olimpico l'Atalanta riagguanta la Lazio nel finale, Fiorentina a -4 dai biancocelesti

28 dicembre 2024 23:16

Coppa Italia: Il Napoli di Conte eliminato dalla Lazio, scudetto unico obiettivo

05 dicembre 2024 23:22

Baroni: "Siamo vicini a Bove e alla sua famiglia. Un grande abbraccio a nome mio e della Lazio"

04 dicembre 2024 15:59

Bucchioni: "Quando mai avremmo pensato di non saper quasi dove mettere Gudmundsson?"

21 novembre 2024 23:13

Grande spavento per Baroni, colpito da malore mentre era a cena a Gubbio. È stato già dimesso

12 novembre 2024 10:36

Adani: "In Baroni rivedo il Pioli dello scudetto al Milan, Juric non ha dato niente alla Roma"

08 novembre 2024 23:43

Pedullà si scaglia contro Palladino: "Baroni lavora, lui parla. Tra i due c'è un abisso"

30 settembre 2024 09:47

Baroni non ci sta: "Ci mancano dei punti e la sconfitta contro la Fiorentina è stata fondamentale"

29 settembre 2024 15:54

Baroni: "A Firenze una sconfitta dolorosa, ci servirà come insegnamento per il futuro"

25 settembre 2024 13:44

Il Messaggero: "Duro faccia a faccia tra Baroni e l'arbitro, l'allenatore recriminava per il primo rigore"

23 settembre 2024 12:11

Baroni e la Lazio gridano allo scandalo per rigori dati alla Fiorentina. Immagini parlano chiaro, pestoni netti

22 settembre 2024 18:32

Baroni non ci sta: "Penalizzati da due episodi al limite. Guendouzi leva il piede, sono amareggiato"

22 settembre 2024 15:40

Baroni: "Per noi oggi un test importante perchè è una partita complicata, serve compattezza tra i reparti"

22 settembre 2024 12:29

La Nazione: "Baroni domani contro la sua Fiorentina, in estate è stato anche un opzione per la panchina"

21 settembre 2024 12:34

Palladino cala l'asso, contro la Lazio del fiorentino Baroni probabile esordio per Gudmundsson

20 settembre 2024 22:29

Baroni: "Non voglio rischiare niente con Castellanos, al suo posto uno tra Pedro e Noslin"

20 settembre 2024 15:30

Perfetta parità tra Palladino e Baroni, tre testa a testa con una vittoria per parte e un pareggio

20 settembre 2024 12:39

Lazio in ansia per Castellanos, Baroni: "Ha sentito qualcosa, spero non sia nulla di importante"

17 settembre 2024 18:46

La Lazio di Baroni supera l'Hellas all'Olimpico ma perde Castellanos per un infortunio

16 settembre 2024 22:50

Baroni sull'esclusione di Castrovilli dalla lista UEFA: "Scelta condivisa con lui. È tra i più bravi"

15 settembre 2024 23:00

Lotito contestato, lui risponde: "Chi non vuole Baroni gli stessi che mi facevano la guerra per Inzaghi e Pioli"

09 giugno 2024 19:43

Baroni firma con la Lazio e la tifoseria si scaglia contro Lotito: "Liberala. Ostaggi dei tuoi interessi"

07 giugno 2024 19:33

Dopo le dimissioni di Tudor, e Palladino alla Fiorentina, la Lazio sceglie Baroni. Manca solo la firma

06 giugno 2024 18:30

Baroni tentato dal Monza: può essere lui il sostituto di Palladino sulla panchina dei brianzoli

04 giugno 2024 15:34

Di Marzio rivela: "Il Monza su Baroni, in uscita dal Verona". Palladino sempre più vicino alla Fiorentina?

30 maggio 2024 14:59

Il Verona si salva meritatamente, nessun miracolo, ma gioco e mercato intelligente

20 maggio 2024 21:33

Oggi c’è Baroni come avversario, un cuore viola. Sicuro sogna una Fiorentina tutta sua 

05 maggio 2024 09:45

Baroni: “Italiano?, esprime un calcio moderno e offensivo. Penso si possa togliere grandi soddisfazioni"

04 maggio 2024 16:15

Baroni: "Per fermare Arthur bisogna prendere un fucile. Mai visto la Fiorentina soffrire cosi"

17 dicembre 2023 18:17

Baroni: "Fiorentina più forte in serie A per ri-aggressione. Non siamo favoriti della loro partita in Conference"

15 dicembre 2023 16:57

Saponara al Verona è un mistero. Baroni lo bacchetta: "Pretendo di più, può dare una mano"

01 dicembre 2023 19:08

Baroni ammette: "La Fiorentina gioca il più bel calcio d'Italia, resterà in alto. Arthur mi ha sorpreso"

14 ottobre 2023 13:12

Baroni: "La sconfitta del Verona non l'ho nemmeno guardata. Tornare a Firenze un'emozione"

19 marzo 2023 17:58

Baroni: "Con la Fiorentina ci aspetta un match molto complicato in uno stadio caldo"

18 marzo 2023 13:35

Mencucci: "Baschirotto d'estate lavora la terra, potrebbe prenderlo anche la Fiorentina a fine stagione"

15 marzo 2023 13:40

Baroni entusiasta dell'ex Fiorentina Maleh: "Sono contentissimo, è la mezzala che volevo"

08 gennaio 2023 18:11

Baroni: "Abbiamo costretto la Fiorentina a difendersi. Poi abbiamo commesso un'ingenuità e sono usciti"

17 ottobre 2022 23:39

Baroni: "Ho esordito nella Fiorentina e fatto il settore giovanile a Firenze, la mia carriera grazie a loro"

16 ottobre 2022 15:07

Siparietto a Dazn, Barzagli a Baroni: "A Firenze sei stato il mio allenatore alla Rondinella da ragazzo"

09 ottobre 2022 23:40

Baroni sulla corsa salvezza: "Fiorentina e Torino quasi al sicuro. Con gare ravvicinate occhi aperti per tutti"

25 giugno 2020 07:17

R. Baroni si è operato dopo l'infortunio riscontrato all'anca. I tempi di recupero? Circa 4 mesi

18 febbraio 2020 21:12

Baroni: "I viola hanno messo a disagio la Juve. Castrovilli? Ha personalità. Chiesa può essere un leader"

17 settembre 2019 19:23

Ufficiale: Baroni è stato ceduto a titolo temporaneo alla Robur Siena

02 settembre 2019 22:06

Baroni: "Federico Chiesa è una patata bollente, ha attirato l'attenzione di gradissimi club"

17 luglio 2019 00:03

Hugo: "Sono contento della tournèe negli Stati Uniti. Baroni e Hiristov sono dei bravi ragazzi"

13 luglio 2019 14:07

Frosinone, Baroni: "La strada è giusta, bisogna crederci daremo tutto quello che abbiamo in campo…"

07 aprile 2019 15:23

Ufficiale, Baroni passa all’Entella a titolo definitivo con diritto di recompra

17 agosto 2018 10:34

Baroni: "Chiesa è un leader e ha qualità superiori rispetto agli altri. Il mio sogno? Tornare alla Fiorentina"

02 marzo 2018 12:05

Baroni: ''Alla Lucchese da protagonista, ma sono un tifoso viola. Con mio padre studio le prestazioni...''

16 novembre 2017 16:04

Baroni, lettera aperta al Benevento: ''Fiero di avervi guidati, io ho sempre creduto nella salvezza della squadra"

24 ottobre 2017 18:48

La Fiorentina dà la scossa, il Benevento esonera Baroni, in panchina al suo posto De Zerbi

23 ottobre 2017 19:57

Baroni: "Per tratti abbiamo dominato il gioco ma dopo il 2-0 ci siamo sciolti. Gli alibi.."

22 ottobre 2017 17:45

I convocati del Benevento: Baroni si gioca la panchina, ma può contare sul dieci Ciciretti contro la viola

21 ottobre 2017 14:51

Il Mattino: trema la panchina di Baroni a Benevento, ma la salvezza è ancora possibile

21 ottobre 2017 12:55

Baroni: "Troppi punti persi fino ad ora, la Fiorentina è molto pericolosa, ecco come possiamo batterla"

19 ottobre 2017 18:51

Parla il papà di Baroni: "Siamo tutti tifosi viola in famiglia, spero solo sia una bella partita..."

19 ottobre 2017 10:27

Il Benevento perde a Verona, è la partenza più brutta di sempre in serie A. Zero punti in otto partite

17 ottobre 2017 01:21

Non solo Montella, anche le panchine di Juric e Baroni traballano pericolosamente.

02 ottobre 2017 12:39

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