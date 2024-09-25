Baroni: "A Firenze una sconfitta dolorosa, ci servirà come insegnamento per il futuro"

Il tecnico laziale è tornato sulla sconfitta di domenica a Firenze che servirà come insegnamento per il futuro

Il tecnico biancoceleste Marco Baroni ha parlato anche della Fiorentina nella conferenza stampa di presentazione dell'esordio europeo di domani contro la Dinamo Kiev: "La sconfitta di Firenze è stata dolorosa, ma ci deve far crescere come squadra perché è da questo che diventiamo più forti. Abbiamo parlato con i ragazzi e abbiamo riflettuto insieme su cosa dovevamo mantenere e su quello che dobbiamo correggere. A Firenze non meritavamo di perdere, in futuro dobbiamo cercare di concretizzare di più e fallire meno occasioni sotto porta."

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