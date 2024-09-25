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Baroni: "A Firenze una sconfitta dolorosa, ci servirà come insegnamento per il futuro"

Il tecnico laziale è tornato sulla sconfitta di domenica a Firenze che servirà come insegnamento per il futuro

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 settembre 2024 13:44
Baroni: "A Firenze una sconfitta dolorosa, ci servirà come insegnamento per il futuro" -
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Il tecnico biancoceleste Marco Baroni ha parlato anche della Fiorentina nella conferenza stampa di presentazione dell'esordio europeo di domani contro la Dinamo Kiev: "La sconfitta di Firenze è stata dolorosa, ma ci deve far crescere come squadra perché è da questo che diventiamo più forti. Abbiamo parlato con i ragazzi e abbiamo riflettuto insieme su cosa dovevamo mantenere e su quello che dobbiamo correggere. A Firenze non meritavamo di perdere, in futuro dobbiamo cercare di concretizzare di più e fallire meno occasioni sotto porta."

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