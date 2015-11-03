Notizie Lazio Fiorentina

Sarri attacca: “Se si gioca domenica alle 12.30 non vengo. Se fossi Lotito non presenterei la squadra”
14 maggio 2026 09:32
Lazio di Sarri inconsistente, si arrende all’Inter: nerazzurri padroni della finale di Coppa Italia
13 maggio 2026 23:00
Dalla Spagna riportano: "Comert del Valencia piace alla Fiorentina, ma c'è tanta concorrenza per il difensore"
07 maggio 2026 14:23
Calciomercato.it riporta: "La Fiorentina sfida Lazio e Bologna per Miretti, in esubero a Torino"
07 maggio 2026 13:57
Derby di Roma a rischio slittamento: si va verso il Lunedì, coinvolgerebbe anche Juve-Fiorentina
06 maggio 2026 22:44
Sarri sul futuro: "Ho 4 partite da giocare poi vedrò se sarà possibile rispettare il mio contratto"
05 maggio 2026 14:28
La Lazio sbanca Cremona per 2-1 ed ora la matematica salvezza dista solo un punto per la Fiorentina
04 maggio 2026 20:42
Match point salvezza della Fiorentina: due combinazioni possono regalare la permanenza matematica
04 maggio 2026 18:17
"Se veramente la Fiorentina avesse voluto Sarri lui sarebbe venuto, ma non è un signorsì"
01 maggio 2026 23:28
Tare racconta Lotito: "Si addormentava durante le trattative, ma si risvegliava sui milioni"
01 maggio 2026 22:43
Coppa Italia, Sarri sbatte fuori Palladino e va in finale. Atalanta ko ai rigori, Motta saracinesca
23 aprile 2026 00:07
Moviola demolisce Fabbri: "Fa lo show durante l'OFR. Sbaglia tanto. Noslin-Mandragora? 'Rigorino'"
14 aprile 2026 09:37
Sarri: "Firenze mi emoziona, mi son sempre stati vicino, forse perché son cresciuto qui dietro"
14 aprile 2026 00:14
Sarri: "Per il mio futuro non sono preoccupato, per la Lazio vediamo i piani del club"
13 aprile 2026 23:47
Gosens regala tre punti pesantissimi alla Fiorentina che vince 1-0 contro la Lazio. Viola a +8 dalla zona rossa
13 aprile 2026 22:48
Paratici: "Faremo fatica ma conquisteremo la salvezza, con Sarri abbiamo fatto un lavoro eccezionale"
13 aprile 2026 20:29
Mandragora: "Le assenze non sono alibi: abbiamo bisogno di fare punti per la salvezza"
13 aprile 2026 20:12
Bucchioni: "Mi aspettavo un segnale da Kean, evidentemente i denti non si stringono più"
13 aprile 2026 20:03
FORMAZIONE FIORENTINA: RUGANI IN DIFESA, MANDRAGORA TORNA A CENTROCAMPO
13 aprile 2026 19:43
Precedenti Fiorentina Lazio: lo scorso anno la decise Gudmundsson con una doppietta all'esordio in viola
13 aprile 2026 14:15
Zaccagni c'è, il capitano laziale rientra tra i convocati di Sarri a tempo di record per Firenze
13 aprile 2026 14:01
Corriere Fiorentino: “Sarri alla Fiorentina? Ci sono le condizioni giuste. Firenze per lui la chiusura del cerchio”
13 aprile 2026 08:49
Lazio in emergenza al Franchi: out Provedel, Gila, Marusic, Rovella e Maldini. Zaccagni è in dubbio
12 aprile 2026 10:38
Casting aperto per la panchina della Fiorentina. Nazione: “Paratici può riprovarci per Sarri”
12 aprile 2026 09:52
Sfida Vanoli-Sarri tra assenze e scelte obbligate: Fiorentina e Lazio a caccia di punti pesanti
11 aprile 2026 22:02
Il Corriere dello Sport riporta: "Maldini in dubbio per lunedì a Firenze, potrebbe essere indisponibile"
11 aprile 2026 15:42
Il Corriere dello Sport sicuro: "In caso di addio alla Lazio Sarri ripenserebbe a Firenze e alla Fiorentina"
09 aprile 2026 13:07
Sarri piega Allegri e fa un favore all'Inter: la Lazio vince 1-0, Milan a -8, corsa scudetto chiusa?
15 marzo 2026 23:05
Ag. Cataldi: “Quando abbiamo chiuso la trattativa per andare alla Fiorentina era un uomo distrutto”
14 marzo 2026 16:07
Super offerta dal Qatar di 600 milioni per comprare la Lazio. Lotito rifiuta: “Non ho bisogno di soldi”
20 febbraio 2026 14:15
Gaffe di Casamonti (architetto Viola Park) per il nuovo stadio della Lazio: “Regalo ai tifosi della Roma”
17 febbraio 2026 16:45
Dai banchi UEFA Rosetti dà lezioni sul fallo di mano, ma con Zauri chiuse entrambi gli occhi
12 febbraio 2026 23:43
Dopo 4 anni Italiano non giocherà le semifinali di Coppa Italia, passa la Lazio ai rigori
11 febbraio 2026 23:41
Bucchioni: "Rugani voleva la Lazio ma Romagnoli è restato, la Fiorentina solo un ripiego"
02 febbraio 2026 23:22
Di Marzio riporta: "Romagnoli resta alla Lazio fino a giugno", niente addio viola per Ranieri
31 gennaio 2026 15:16
Il Genoa rimonta due gol anche alla Lazio, ma Cataldi al 97’ fa un favore alla Fiorentina
30 gennaio 2026 23:06
Bufera in casa Lazio: Romagnoli non si allena e vuole andarsene, scontro frontale con Lotito
29 gennaio 2026 12:03
Scontri ultras in autostrada: dopo Fiorentina e Roma stop alle trasferte per Napoli e Lazio
28 gennaio 2026 23:03
Lady Radio rivela: "La Lazio continua a seguire Ranieri, Romagnoli o Hysaj possibili contropartite"
26 gennaio 2026 15:13
TMW: "La Fiorentina chiede 10 milioni a titolo definitivo per Ranieri, su di lui anche Parma e Cagliari"
26 gennaio 2026 12:06
Comunicato Lazio: salta Romagnoli all'Al-Sadd, questo allontana Ranieri dalla Lazio?
25 gennaio 2026 15:09
TuttoSport titola: "Il Torino spinge per Ranieri, la Lazio è dietro per il difensore viola"
25 gennaio 2026 14:27
Scontri in autostrada tra i tifosi del Napoli e della Lazio: usati anche coltelli, mazze e bastoni
25 gennaio 2026 12:10
Il Via del Mare torna a sorridere: il Lecce blocca la Lazio e sale a +1 sulla Fiorentina
24 gennaio 2026 23:11
Sky Sport riporta: "La Lazio sorpassa la Fiorentina per Diogo Leite, i biancocelesti sono vicini"
24 gennaio 2026 15:43
Lotito e la telefonata col tifoso: "I giocatori vogliono andarsene per colpa di Sarri, non lo vogliono"
24 gennaio 2026 13:02
Polveriera Lazio, duro scontro tra Romagnoli e Lotito: "Sono 3 anni che mi prendi in giro"
23 gennaio 2026 13:06
Gazzetta: “Lazio su Ranieri, la Fiorentina potrebbe accontentarsi di meno di 5 milioni”
23 gennaio 2026 09:11
De Marco a Open Var: "Trattenuta di Pongracic su Gila punibile, non c'è rigore su Gudmundsson"
13 gennaio 2026 17:01
Viviano: "De Gea è il profilo migliore per essere capitano, scelta giustissima di Vanoli"
09 gennaio 2026 13:56
Scugnizzo Viola: “Finalmente la Fiorentina. E ora la dirigenza smetta di nascondersi”
09 gennaio 2026 01:02
Gol di Gosens, botti in curva: arrestato tifoso della Fiorentina coi petardi avanzati a Capodanno
08 gennaio 2026 22:51
Hernanes: "Gudmundsson si butta, non si può fischiare un rigore del genere perché non è calcio"
08 gennaio 2026 13:56
Bucchioni: "La notizia di Paratici ha fatto cambiare l'atteggiamento dei calciatori, è la guida che serviva"
08 gennaio 2026 13:26
Corriere dello Sport duro: "Sozza-Pezzuto da fermare. Delirio sui rigori. Ne manca uno alla Lazio"
08 gennaio 2026 10:09
Nazione: “Lazio-Fiorentina non finiva più. Gioia e delusione tutto al fotofinish”
08 gennaio 2026 09:54
De Gea: "Impensabile questa situazione a gennaio. La strada è lunga ma è quella giusta"
08 gennaio 2026 00:00
Gosens: "Abbiamo sofferto, ma qualche settimana fa avremmo perso già nel primo tempo"
07 gennaio 2026 23:53
Marelli: “Non c’è il rigore della Fiorentina. Corretto quello su Zaccagni, ne manca uno su Gila”
07 gennaio 2026 23:40
Sarri: "Il rigore del primo tempo grida vendetta: i ragazzi sono frustrati. Ratkov non lo conosco"
07 gennaio 2026 23:34
Fagioli: "Non dovevamo concedere il rigore, ma adesso siamo più vivi, siamo più squadra"
07 gennaio 2026 23:22
Gudmundsson illude la Fiorentina, poi la Lazio acciuffa il 2-2 con Pedro. Ingenuità di Comuzzo
07 gennaio 2026 22:45
PAGELLE FIORENTINA: LA DECIDE GUDMUNDSSON, BENTORNATO GOSENS. MALE NDOUR E PICCOLI
07 gennaio 2026 22:43
Vanoli: "Dobbiamo guardare noi stessi. Kean è un top player, sta seguendo un programma di recupero"
07 gennaio 2026 20:41
Kean non ha avuto problemi fisici negli ultimi giorni, è fuori dai titolari per scelta tecnica
07 gennaio 2026 20:14
Parisi: "Ringrazio il mister per la fiducia. Ho le caratteristiche per giocare esterno d'attacco"
07 gennaio 2026 20:00
FORMAZIONE FIORENTINA: FUORI KEAN, GIOCA PICCOLI. GOSENS TORNA TITOLARE, RANIERI PANCA
07 gennaio 2026 19:39
Calisti sicuro: "Questa sera Guendouzi giocherà contro la Fiorentina e darà tutto in campo"
07 gennaio 2026 16:38
Il Messaggero: "La Lazio rischia di salutare Maurizio Sarri a fine stagione. Ecco le motivazioni"
07 gennaio 2026 14:28
Graziani: "Kean è imprescindibile per la Fiorentina, Vanoli lo doveva mettere prima con la Cremonese"
07 gennaio 2026 14:19
Nonostante la cessione ormai fatta al Fenerbache Guendouzi è regolarmente convocato per Lazio-Fiorentina
07 gennaio 2026 13:19
Ceccarini: "Il Bologna valuta Fazzini se cedesse Fabbian alla Lazio per il centrocampo"
07 gennaio 2026 13:18
Nazione svela: "Cataldi bocciato da Pioli. Con Palladino sarebbe stato riscattato"
07 gennaio 2026 09:51
Nazione: “Nessun esodo ma saranno 400 i tifosi viola all’Olimpico per Lazio-Fiorentina”
07 gennaio 2026 09:30
Nazione: “Dubbio in difesa per Vanoli. Ballottaggio tra Comuzzo e Marì”
07 gennaio 2026 09:29
Tuttosport: “Ngonge piace alla Fiorentina ma si allontana. Lazio sua priorità per motivi di cuore e non solo”
07 gennaio 2026 09:28
Corriere dello Sport: "Gosens si candida per un posto da titolare contro la Lazio"
06 gennaio 2026 10:21
Gazzetta: "La Lazio piomba su Miretti ma c'è anche la Fiorentina. Juve disposta a cederlo solo in prestito"
06 gennaio 2026 10:19
Il giudice sportivo conferma le squalifiche di Noslin e Marusic contro la Fiorentina. Multata la società viola
05 gennaio 2026 17:40
Sozza arbitrerà Lazio-Fiorentina: con lui 1 vittoria in 7 partite per i viola. Al Var Pezzuto
05 gennaio 2026 12:35
Nazione: “Ritiro finito, tutti subito a casa. Mercoledì partita contro la Lazio”
05 gennaio 2026 10:26
Nazione: “Si sono infittite le voci su Fazzini. Piace a Lazio e a Lecce”
04 gennaio 2026 10:05
Guendouzi via dalla Lazio. Gazzetta: “Sostituto? Tra i nomi c’è quello di Fazzini, vecchio pallino”
04 gennaio 2026 09:50
Lazio senza attaccanti contro la Fiorentina? Castellanos ceduto al West Ham per 30 milioni
02 gennaio 2026 11:28
Fiorentina su Samardzic. Pedullà: "L'Atalanta non fa sconti, servono 18-20 milioni. C'è la Lazio"
01 gennaio 2026 10:49
Corriere dello Sport: "Sarri per la sua Lazio prenderebbe subito Parisi. Deciderà Paratici"
31 dicembre 2025 10:13
Moretto: "Atalanta disposta ad ascoltare offerte su Samardzic, Lazio e Fiorentina interessate"
29 dicembre 2025 16:44
Corriere dello Sport: "Se parte Tavares, Lazio su Parisi. Nuovi rumors sul calciatore della Fiorentina"
27 dicembre 2025 09:06
Sky Sport: "Parisi tra i profili nel mirino della Lazio se parte Nuno Tavares"
27 dicembre 2025 01:04
Gazzetta: "Idea Parisi per la Lazio se Nuno Tavares dovesse lasciare la capitale"
25 dicembre 2025 11:31
Il Corriere dello Sport titola: "Fagioli in dubbio per domani, intanto la Lazio lo monitora ancora"
13 dicembre 2025 15:06
Sarri sul suo futuro: "Vorrei chiudere la mia carriera alla Lazio ed essere in panchina nel nuovo stadio"
28 novembre 2025 21:56
TMW riporta: “Fiorentina e Lazio interessate a Daniel Maldini, prestito da non escludere”
26 novembre 2025 18:16
Lecce sconfitto a Roma dalla Lazio, apre Guendouzi e chiude Noslin: viola a -3 dalla salvezza
23 novembre 2025 19:57
Da Roma: possibile scambio tra Mandas e Fagioli a gennaio? Sarri stravede per il centrocampista
22 novembre 2025 15:18
Gelo tra Sarri e la Lazio: il tecnico si sente tradito, la società è irritata per le sue continue uscite dirette
11 novembre 2025 16:41
Sarri: "In Estate mi chiamò un dirigente della Fiorentina, ma ero già della Lazio, fu inopportuno"
04 novembre 2025 00:30
Sarri: "A Cataldi ha fatto bene l'aria di Firenze. Se avesse un motore superiore sarebbe da Big"
31 ottobre 2025 23:02
La Lazio non passa all'Arena Garibaldi: altro pareggio del Pisa che supera la Fiorentina in classifica
30 ottobre 2025 22:44
TMW: "La Lazio pensa a Parisi in caso di partenza di Nuno Tavares. Sarri è un suo estimatore"
30 ottobre 2025 15:11
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