Labaro Viola

Notizie Lazio Fiorentina

Sarri attacca: “Se si gioca domenica alle 12.30 non vengo. Se fossi Lotito non presenterei la squadra”

14 maggio 2026 09:32

Lazio di Sarri inconsistente, si arrende all’Inter: nerazzurri padroni della finale di Coppa Italia

13 maggio 2026 23:00

Dalla Spagna riportano: "Comert del Valencia piace alla Fiorentina, ma c'è tanta concorrenza per il difensore"

07 maggio 2026 14:23

Calciomercato.it riporta: "La Fiorentina sfida Lazio e Bologna per Miretti, in esubero a Torino"

07 maggio 2026 13:57

Derby di Roma a rischio slittamento: si va verso il Lunedì, coinvolgerebbe anche Juve-Fiorentina

06 maggio 2026 22:44

Sarri sul futuro: "Ho 4 partite da giocare poi vedrò se sarà possibile rispettare il mio contratto"

05 maggio 2026 14:28

La Lazio sbanca Cremona per 2-1 ed ora la matematica salvezza dista solo un punto per la Fiorentina

04 maggio 2026 20:42

Match point salvezza della Fiorentina: due combinazioni possono regalare la permanenza matematica

04 maggio 2026 18:17

"Se veramente la Fiorentina avesse voluto Sarri lui sarebbe venuto, ma non è un signorsì"

01 maggio 2026 23:28

Tare racconta Lotito: "Si addormentava durante le trattative, ma si risvegliava sui milioni"

01 maggio 2026 22:43

Coppa Italia, Sarri sbatte fuori Palladino e va in finale. Atalanta ko ai rigori, Motta saracinesca

23 aprile 2026 00:07

Moviola demolisce Fabbri: "Fa lo show durante l'OFR. Sbaglia tanto. Noslin-Mandragora? 'Rigorino'"

14 aprile 2026 09:37

Sarri: "Firenze mi emoziona, mi son sempre stati vicino, forse perché son cresciuto qui dietro"

14 aprile 2026 00:14

Sarri: "Per il mio futuro non sono preoccupato, per la Lazio vediamo i piani del club"

13 aprile 2026 23:47

Gosens regala tre punti pesantissimi alla Fiorentina che vince 1-0 contro la Lazio. Viola a +8 dalla zona rossa

13 aprile 2026 22:48

Paratici: "Faremo fatica ma conquisteremo la salvezza, con Sarri abbiamo fatto un lavoro eccezionale"

13 aprile 2026 20:29

Mandragora: "Le assenze non sono alibi: abbiamo bisogno di fare punti per la salvezza"

13 aprile 2026 20:12

Bucchioni: "Mi aspettavo un segnale da Kean, evidentemente i denti non si stringono più"

13 aprile 2026 20:03

FORMAZIONE FIORENTINA: RUGANI IN DIFESA, MANDRAGORA TORNA A CENTROCAMPO

13 aprile 2026 19:43

Precedenti Fiorentina Lazio: lo scorso anno la decise Gudmundsson con una doppietta all'esordio in viola

13 aprile 2026 14:15

Zaccagni c'è, il capitano laziale rientra tra i convocati di Sarri a tempo di record per Firenze

13 aprile 2026 14:01

Corriere Fiorentino: “Sarri alla Fiorentina? Ci sono le condizioni giuste. Firenze per lui la chiusura del cerchio”

13 aprile 2026 08:49

Lazio in emergenza al Franchi: out Provedel, Gila, Marusic, Rovella e Maldini. Zaccagni è in dubbio

12 aprile 2026 10:38

Casting aperto per la panchina della Fiorentina. Nazione: “Paratici può riprovarci per Sarri”

12 aprile 2026 09:52

Sfida Vanoli-Sarri tra assenze e scelte obbligate: Fiorentina e Lazio a caccia di punti pesanti

11 aprile 2026 22:02

Il Corriere dello Sport riporta: "Maldini in dubbio per lunedì a Firenze, potrebbe essere indisponibile"

11 aprile 2026 15:42

Il Corriere dello Sport sicuro: "In caso di addio alla Lazio Sarri ripenserebbe a Firenze e alla Fiorentina"

09 aprile 2026 13:07

Sarri piega Allegri e fa un favore all'Inter: la Lazio vince 1-0, Milan a -8, corsa scudetto chiusa?

15 marzo 2026 23:05

Ag. Cataldi: “Quando abbiamo chiuso la trattativa per andare alla Fiorentina era un uomo distrutto”

14 marzo 2026 16:07

Super offerta dal Qatar di 600 milioni per comprare la Lazio. Lotito rifiuta: “Non ho bisogno di soldi”

20 febbraio 2026 14:15

Gaffe di Casamonti (architetto Viola Park) per il nuovo stadio della Lazio: “Regalo ai tifosi della Roma”

17 febbraio 2026 16:45

Dai banchi UEFA Rosetti dà lezioni sul fallo di mano, ma con Zauri chiuse entrambi gli occhi

12 febbraio 2026 23:43

Dopo 4 anni Italiano non giocherà le semifinali di Coppa Italia, passa la Lazio ai rigori

11 febbraio 2026 23:41

Bucchioni: "Rugani voleva la Lazio ma Romagnoli è restato, la Fiorentina solo un ripiego"

02 febbraio 2026 23:22

Di Marzio riporta: "Romagnoli resta alla Lazio fino a giugno", niente addio viola per Ranieri

31 gennaio 2026 15:16

Il Genoa rimonta due gol anche alla Lazio, ma Cataldi al 97’ fa un favore alla Fiorentina

30 gennaio 2026 23:06

Bufera in casa Lazio: Romagnoli non si allena e vuole andarsene, scontro frontale con Lotito

29 gennaio 2026 12:03

Scontri ultras in autostrada: dopo Fiorentina e Roma stop alle trasferte per Napoli e Lazio

28 gennaio 2026 23:03

Lady Radio rivela: "La Lazio continua a seguire Ranieri, Romagnoli o Hysaj possibili contropartite"

26 gennaio 2026 15:13

TMW: "La Fiorentina chiede 10 milioni a titolo definitivo per Ranieri, su di lui anche Parma e Cagliari"

26 gennaio 2026 12:06

Comunicato Lazio: salta Romagnoli all'Al-Sadd, questo allontana Ranieri dalla Lazio?

25 gennaio 2026 15:09

TuttoSport titola: "Il Torino spinge per Ranieri, la Lazio è dietro per il difensore viola"

25 gennaio 2026 14:27

Scontri in autostrada tra i tifosi del Napoli e della Lazio: usati anche coltelli, mazze e bastoni

25 gennaio 2026 12:10

Il Via del Mare torna a sorridere: il Lecce blocca la Lazio e sale a +1 sulla Fiorentina

24 gennaio 2026 23:11

Sky Sport riporta: "La Lazio sorpassa la Fiorentina per Diogo Leite, i biancocelesti sono vicini"

24 gennaio 2026 15:43

Lotito e la telefonata col tifoso: "I giocatori vogliono andarsene per colpa di Sarri, non lo vogliono"

24 gennaio 2026 13:02

Polveriera Lazio, duro scontro tra Romagnoli e Lotito: "Sono 3 anni che mi prendi in giro"

23 gennaio 2026 13:06

Gazzetta: “Lazio su Ranieri, la Fiorentina potrebbe accontentarsi di meno di 5 milioni”

23 gennaio 2026 09:11

De Marco a Open Var: "Trattenuta di Pongracic su Gila punibile, non c'è rigore su Gudmundsson"

13 gennaio 2026 17:01

Viviano: "De Gea è il profilo migliore per essere capitano, scelta giustissima di Vanoli"

09 gennaio 2026 13:56

Scugnizzo Viola: “Finalmente la Fiorentina. E ora la dirigenza smetta di nascondersi”

09 gennaio 2026 01:02

Gol di Gosens, botti in curva: arrestato tifoso della Fiorentina coi petardi avanzati a Capodanno

08 gennaio 2026 22:51

Hernanes: "Gudmundsson si butta, non si può fischiare un rigore del genere perché non è calcio"

08 gennaio 2026 13:56

Bucchioni: "La notizia di Paratici ha fatto cambiare l'atteggiamento dei calciatori, è la guida che serviva"

08 gennaio 2026 13:26

Corriere dello Sport duro: "Sozza-Pezzuto da fermare. Delirio sui rigori. Ne manca uno alla Lazio"

08 gennaio 2026 10:09

Nazione: “Lazio-Fiorentina non finiva più. Gioia e delusione tutto al fotofinish”

08 gennaio 2026 09:54

De Gea: "Impensabile questa situazione a gennaio. La strada è lunga ma è quella giusta"

08 gennaio 2026 00:00

Gosens: "Abbiamo sofferto, ma qualche settimana fa avremmo perso già nel primo tempo"

07 gennaio 2026 23:53

Marelli: “Non c’è il rigore della Fiorentina. Corretto quello su Zaccagni, ne manca uno su Gila”

07 gennaio 2026 23:40

Sarri: "Il rigore del primo tempo grida vendetta: i ragazzi sono frustrati. Ratkov non lo conosco"

07 gennaio 2026 23:34

Fagioli: "Non dovevamo concedere il rigore, ma adesso siamo più vivi, siamo più squadra"

07 gennaio 2026 23:22

Gudmundsson illude la Fiorentina, poi la Lazio acciuffa il 2-2 con Pedro. Ingenuità di Comuzzo

07 gennaio 2026 22:45

PAGELLE FIORENTINA: LA DECIDE GUDMUNDSSON, BENTORNATO GOSENS. MALE NDOUR E PICCOLI

07 gennaio 2026 22:43

Vanoli: "Dobbiamo guardare noi stessi. Kean è un top player, sta seguendo un programma di recupero"

07 gennaio 2026 20:41

Kean non ha avuto problemi fisici negli ultimi giorni, è fuori dai titolari per scelta tecnica

07 gennaio 2026 20:14

Parisi: "Ringrazio il mister per la fiducia. Ho le caratteristiche per giocare esterno d'attacco"

07 gennaio 2026 20:00

FORMAZIONE FIORENTINA: FUORI KEAN, GIOCA PICCOLI. GOSENS TORNA TITOLARE, RANIERI PANCA

07 gennaio 2026 19:39

Calisti sicuro: "Questa sera Guendouzi giocherà contro la Fiorentina e darà tutto in campo"

07 gennaio 2026 16:38

Il Messaggero: "La Lazio rischia di salutare Maurizio Sarri a fine stagione. Ecco le motivazioni"

07 gennaio 2026 14:28

Graziani: "Kean è imprescindibile per la Fiorentina, Vanoli lo doveva mettere prima con la Cremonese"

07 gennaio 2026 14:19

Nonostante la cessione ormai fatta al Fenerbache Guendouzi è regolarmente convocato per Lazio-Fiorentina

07 gennaio 2026 13:19

Ceccarini: "Il Bologna valuta Fazzini se cedesse Fabbian alla Lazio per il centrocampo"

07 gennaio 2026 13:18

Nazione svela: "Cataldi bocciato da Pioli. Con Palladino sarebbe stato riscattato"

07 gennaio 2026 09:51

Nazione: “Nessun esodo ma saranno 400 i tifosi viola all’Olimpico per Lazio-Fiorentina”

07 gennaio 2026 09:30

Nazione: “Dubbio in difesa per Vanoli. Ballottaggio tra Comuzzo e Marì”

07 gennaio 2026 09:29

Tuttosport: “Ngonge piace alla Fiorentina ma si allontana. Lazio sua priorità per motivi di cuore e non solo”

07 gennaio 2026 09:28

Corriere dello Sport: "Gosens si candida per un posto da titolare contro la Lazio"

06 gennaio 2026 10:21

Gazzetta: "La Lazio piomba su Miretti ma c'è anche la Fiorentina. Juve disposta a cederlo solo in prestito"

06 gennaio 2026 10:19

Il giudice sportivo conferma le squalifiche di Noslin e Marusic contro la Fiorentina. Multata la società viola

05 gennaio 2026 17:40

Sozza arbitrerà Lazio-Fiorentina: con lui 1 vittoria in 7 partite per i viola. Al Var Pezzuto

05 gennaio 2026 12:35

Nazione: “Ritiro finito, tutti subito a casa. Mercoledì partita contro la Lazio”

05 gennaio 2026 10:26

Nazione: “Si sono infittite le voci su Fazzini. Piace a Lazio e a Lecce”

04 gennaio 2026 10:05

Guendouzi via dalla Lazio. Gazzetta: “Sostituto? Tra i nomi c’è quello di Fazzini, vecchio pallino”

04 gennaio 2026 09:50

Lazio senza attaccanti contro la Fiorentina? Castellanos ceduto al West Ham per 30 milioni

02 gennaio 2026 11:28

Fiorentina su Samardzic. Pedullà: "L'Atalanta non fa sconti, servono 18-20 milioni. C'è la Lazio"

01 gennaio 2026 10:49

Corriere dello Sport: "Sarri per la sua Lazio prenderebbe subito Parisi. Deciderà Paratici"

31 dicembre 2025 10:13

Moretto: "Atalanta disposta ad ascoltare offerte su Samardzic, Lazio e Fiorentina interessate"

29 dicembre 2025 16:44

Corriere dello Sport: "Se parte Tavares, Lazio su Parisi. Nuovi rumors sul calciatore della Fiorentina"

27 dicembre 2025 09:06

Sky Sport: "Parisi tra i profili nel mirino della Lazio se parte Nuno Tavares"

27 dicembre 2025 01:04

Gazzetta: "Idea Parisi per la Lazio se Nuno Tavares dovesse lasciare la capitale"

25 dicembre 2025 11:31

Il Corriere dello Sport titola: "Fagioli in dubbio per domani, intanto la Lazio lo monitora ancora"

13 dicembre 2025 15:06

Sarri sul suo futuro: "Vorrei chiudere la mia carriera alla Lazio ed essere in panchina nel nuovo stadio"

28 novembre 2025 21:56

TMW riporta: “Fiorentina e Lazio interessate a Daniel Maldini, prestito da non escludere”

26 novembre 2025 18:16

Lecce sconfitto a Roma dalla Lazio, apre Guendouzi e chiude Noslin: viola a -3 dalla salvezza

23 novembre 2025 19:57

Da Roma: possibile scambio tra Mandas e Fagioli a gennaio? Sarri stravede per il centrocampista

22 novembre 2025 15:18

Gelo tra Sarri e la Lazio: il tecnico si sente tradito, la società è irritata per le sue continue uscite dirette

11 novembre 2025 16:41

Sarri: "In Estate mi chiamò un dirigente della Fiorentina, ma ero già della Lazio, fu inopportuno"

04 novembre 2025 00:30

Sarri: "A Cataldi ha fatto bene l'aria di Firenze. Se avesse un motore superiore sarebbe da Big"

31 ottobre 2025 23:02

La Lazio non passa all'Arena Garibaldi: altro pareggio del Pisa che supera la Fiorentina in classifica

30 ottobre 2025 22:44

TMW: "La Lazio pensa a Parisi in caso di partenza di Nuno Tavares. Sarri è un suo estimatore"

30 ottobre 2025 15:11

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