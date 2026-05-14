Sarri attacca: “Se si gioca domenica alle 12.30 non vengo. Se fossi Lotito non presenterei la squadra”

“Ci sono 4 squadre che si giocano 80 milioni per entrare in Champions e le fai giocare alle 12 a fine maggio?”

"Se il derby con la Roma si gioca di lunedì vengo, domenica alle 12.30 giocano loro. Se fossi il presidente Lotito non presenterei nemmeno la squadra, tanto per noi è uguale, prendiamo un punto di penalizzazione ed è chiusa ll'. Questa la provocazione dell'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, al termine della finale di Coppa Italia persa con l'Inter. Sarri attacca la Lega - che ha deciso di presentare ricorso al Tar pur di giocare di domenica le cinque partite che riguardano la lotta Champions - per il pasticcio su data e orario della partita con i giallorossi: "Il casino viene da una serie di errori clamorosi della Lega e ora deve rimediare. Però il prefetto è stato chiaro, speriamo che sia lunedì la data. Sbagliare è normale, anche io faccio 3 0 4 errori al giorno. Ci sono quattro squadre che si stanno giocando una partita da 70-80-90 milioni per entrare in Champions e le fai giocare a mezzogiorno a fine maggio? Questo non è calcio, è qualcosa di diverso", ha concluso il tecnico toscano. Lo riporta Repubblica.