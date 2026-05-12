Il Catanzaro di Aquilani sogna la Serie A: 3-0 all'Avellino e ora la sfida al Palermo per la finale del playoff
Vittoria netta del Catanzaro che in casa liquida l'Avellino nel primo turno dei playoff di Serie B
A cura di Redazione Labaroviola
12 maggio 2026 23:04
Vittoria netta del Catanzaro, che batte 3-0 l'Avellino e conquista la semifinale dei playoff di Serie B dove affronterà il Palermo. La squadra di Aquilani ha chiuso in vantaggio il primo tempo grazie alla rete di Pontisso, ad inizio ripresa Di Francesco trova il raddoppio ma il VAR annulla per fuorigioco. L'Avellino prova a riaprire la gara ma nel finale il Catanzaro chiude i giochi con la rete di Cassandro e con il rigore trasformato da Iemmello come riportato da TMW.