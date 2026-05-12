Juve-Fiorentina verso lo slittamento a lunedì alle 18, TMW: "Il prefetto vuole spostare il derby di Roma"

Juventus-Fiorentina verso lo slittamento a lunedì alle 18, la partita deve essere giocata in contemporanea con Roma-Lazio

Il match tra Juventus e Fiorentina dovrebbe essere spostato a lunedì alle 18:00. Infatti il prefetto di Roma secondo TMW vuole spostare il derby di Roma vista la concomitanza con gli internazionali d'Italia. DI conseguenza visto l'obbligo di giocare in contemporanea le ultime 2 partite di Serie A per le squadre con gli stessi obbiettivi si dovrebbe spostare anche Juventus-Fiorentina, queste le parole di TMW:

"Nella giornata di oggi verrà quasi certamente messo il punto in merito alla data e soprattutto all'orario del derby di Roma. Nonostante i comunicati di ieri e le parole dei vertici della Serie A, si allontana sempre di più l'ipotesi di vedere Roma-Lazio giocarsi domenica 17 maggio alle 12.30.

Il problema resta quello della sovrapposizione con le finali degli Internazionali di tennis al Foro Italico, evento che richiamerà oltre 20 mila persone: il derby così facendo terminerebbe a meno di 3 ore dall'inizio della finale di tennis, con relativi problemi per l'ordine pubblico. Per questo oggi, in orario ancora da definire, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica si riunirà in Prefettura per prendere una decisione, col sempre più probabile slittamento del derby (e quindi delle altre sfide di campionato da giocare in contemporanea) a lunedì con orario da definire ma senza escludere la possibilità di un match serale."