Corona, bomba sulla Fiorentina: "Con Lucci operazioni strane, molto strane" Raiola tira in ballo Pradè

Nel mirino la gestione viola dopo la morte di Joe Barone, gli affari Piccoli e Dzeko e il contratto di Kean

Fabrizio Corona torna sulla scena mediatica e lo fa scegliendo nuovamente il calcio come terreno di scontro. Nella nuova puntata di Falsissimo, pubblicata su YouTube, l’ex re dei paparazzi affronta temi legati al sistema calcistico italiano, soffermandosi anche sulla Fiorentina e sull’operato dell’ex direttore sportivo Daniele Pradè.

Nel corso dell’episodio, Corona diffonde infatti anche una conversazione con Vincenzo Raiola, procuratore sportivo, nella quale vengono avanzate pesanti considerazioni sulle dinamiche interne al club viola dopo la scomparsa di Joe Barone. Questi i passaggi salienti:

“Lo scorso anno, la Fiorentina, quando muore Joe Barone durante la stagione, rimane solo Daniele Pradè in dirigenza e succede il cataclisma. Operazioni senza senso quelle che sono state fatte negli ultimi anni. Lucci ha lavorato molto con i viola, portando prima Moise Kean e dopo la scomparsa di Barone, la stagione successiva, anche Dzeko e Piccoli dal Cagliari per 27 milioni di euro. Tutti giocatori suoi. Una società che ha un procuratore con tre attaccanti io non l'ho mai vista in vita mia. Kean ha fatto molto bene il primo anno e guadagnava circa 2 milioni di euro. Poi, dopo un anno, gli viene aumentato di niente la clausola e alzato a 4 milioni lo stipendio. Cosa che con Barone non era mai successa, perché gli stipendi massimi erano di 2/2,5 milioni di euro. E nella stessa estate arrivano altri due suoi giocatori. Sono tutte situazioni strane, molto strane”.