Notizie Lucci Fiorentina

Lucci si difende: "Le pesantissime illazioni di Raiola sono prive di riscontri e gravi diffamazioni"
12 maggio 2026 23:51
Corriere Fiorentino: “Paratici-Fiorentina sensazioni positive. Risposta definitiva nelle prossime ore”
21 dicembre 2025 09:56
Rimandate le visite mediche di Piccoli: nessun allarme, la Fiorentina e l'agente al lavoro
22 agosto 2025 22:37
Piccoli, Kean e Dzeko tutti con Lucci: “Sarebbe un imbarazzo portarli insieme alla Fiorentina”
19 agosto 2025 23:16
La Fiorentina si era mossa per Liberali e adesso il talento del Milan passa ad un agente vicino ai viola
12 gennaio 2025 21:02
Castrovilli conteso da Marsiglia e Lazio. Positivi i contatti tra l'agente e il club di Lotito
07 luglio 2024 22:18
Gazzetta: "Kean, nelle prossime ore visite e firma fino al 2029. Decisivi Palladino e Lucci"
28 giugno 2024 09:46
Castrovilli lascia Minieri e passa a Lucci. Pronto all'addio? No, l'agente è in ottimi rapporti con Pradè
16 febbraio 2022 12:41
Bonucci e Lucci sotto inchiesta, promesso a Castrovilli contratto più ricco e la nazionale
19 maggio 2021 13:32
Guerra tra procuratori per Castrovilli? L'accusa: "Pressioni per passare ad Alessandro Lucci"
06 maggio 2021 19:06
Castrovilli potrebbe cambiare procuratore, ma la Fiorentina può dormire sonni tranquilli
06 maggio 2021 15:29
Schira: "Lucci e Pradè spingono De Rossi verso Firenze. Barone vuole Emery o Spalletti"
05 luglio 2020 14:20
Di Marzio, incontro ai campini tra Lucci e Pradè, la Fiorentina vuole Florenzi. Le ultime
03 luglio 2020 14:01
In estate, grazie al suo procuratore, sarebbe potuto essere viola. Adesso Suso passa a Raiola...
13 novembre 2019 01:32
Sportitalia, Suso è l'alternativa a De Paul per la Fiorentina. Oggi incontto Lucci-Pradè a Firenze
29 agosto 2019 20:37
Incontro Fiorentina-Lucci, si è parlato di Badelj e Bertolacci ma forse anche di un portiere...
04 luglio 2019 16:05
L'agente del giocatore Murru della Sampdoria ha avuto contatti con la Fiorentina e il Torino. La Fiorentina lo prenderebbe se Biraghi va in un altro club
22 giugno 2019 16:30
Corvino discuterà in questi giorni il rinnovo di contratto per Badelj
24 settembre 2017 18:13
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