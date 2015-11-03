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Notizie Lucci Fiorentina

Lucci si difende: "Le pesantissime illazioni di Raiola sono prive di riscontri e gravi diffamazioni"

12 maggio 2026 23:51

Corriere Fiorentino: “Paratici-Fiorentina sensazioni positive. Risposta definitiva nelle prossime ore”

21 dicembre 2025 09:56

Rimandate le visite mediche di Piccoli: nessun allarme, la Fiorentina e l'agente al lavoro

22 agosto 2025 22:37

Piccoli, Kean e Dzeko tutti con Lucci: “Sarebbe un imbarazzo portarli insieme alla Fiorentina”

19 agosto 2025 23:16

La Fiorentina si era mossa per Liberali e adesso il talento del Milan passa ad un agente vicino ai viola

12 gennaio 2025 21:02

Castrovilli conteso da Marsiglia e Lazio. Positivi i contatti tra l'agente e il club di Lotito

07 luglio 2024 22:18

Gazzetta: "Kean, nelle prossime ore visite e firma fino al 2029. Decisivi Palladino e Lucci"

28 giugno 2024 09:46

Castrovilli lascia Minieri e passa a Lucci. Pronto all'addio? No, l'agente è in ottimi rapporti con Pradè

16 febbraio 2022 12:41

Bonucci e Lucci sotto inchiesta, promesso a Castrovilli contratto più ricco e la nazionale

19 maggio 2021 13:32

Guerra tra procuratori per Castrovilli? L'accusa: "Pressioni per passare ad Alessandro Lucci"

06 maggio 2021 19:06

Castrovilli potrebbe cambiare procuratore, ma la Fiorentina può dormire sonni tranquilli

06 maggio 2021 15:29

Schira: "Lucci e Pradè spingono De Rossi verso Firenze. Barone vuole Emery o Spalletti"

05 luglio 2020 14:20

Di Marzio, incontro ai campini tra Lucci e Pradè, la Fiorentina vuole Florenzi. Le ultime

03 luglio 2020 14:01

In estate, grazie al suo procuratore, sarebbe potuto essere viola. Adesso Suso passa a Raiola...

13 novembre 2019 01:32

Sportitalia, Suso è l'alternativa a De Paul per la Fiorentina. Oggi incontto Lucci-Pradè a Firenze

29 agosto 2019 20:37

Incontro Fiorentina-Lucci, si è parlato di Badelj e Bertolacci ma forse anche di un portiere...

04 luglio 2019 16:05

L'agente del giocatore Murru della Sampdoria ha avuto contatti con la Fiorentina e il Torino. La Fiorentina lo prenderebbe se Biraghi va in un altro club

22 giugno 2019 16:30

Corvino discuterà in questi giorni il rinnovo di contratto per Badelj

24 settembre 2017 18:13

Lucci: "Fino alla fine Corvino ha provato a convincere Vecino a restare alla Fiorentina. Dispiace per i viola"

01 agosto 2017 21:31

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