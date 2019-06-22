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L'agente del giocatore Murru della Sampdoria ha avuto contatti con la Fiorentina e il Torino. La Fiorentina lo prenderebbe se Biraghi va in un altro club

Secondo quanto riportato dal giornalista della Gazzetta dello Sport, Nicolò Schira, la Fiorentina e Montella sono interessate a Nicola Murru il difensore della Sampdoria. Il calciatore sostituirebbe B...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 giugno 2019 16:30
L'agente del giocatore Murru della Sampdoria ha avuto contatti con la Fiorentina e il Torino. La Fiorentina lo prenderebbe se Biraghi va in un altro club -
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Secondo quanto riportato dal giornalista della Gazzetta dello Sport, Nicolò Schira, la Fiorentina e Montella sono interessate a Nicola Murru il difensore della Sampdoria. Il calciatore sostituirebbe Biraghi che è considerato in partenza. L'agente Lucci l'ha proposto anche alla Roma e al Milan.

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