L'agente del giocatore Murru della Sampdoria ha avuto contatti con la Fiorentina e il Torino. La Fiorentina lo prenderebbe se Biraghi va in un altro club

Secondo quanto riportato dal giornalista della Gazzetta dello Sport, Nicolò Schira, la Fiorentina e Montella sono interessate a Nicola Murru il difensore della Sampdoria. Il calciatore sostituirebbe B...

Secondo quanto riportato dal giornalista della Gazzetta dello Sport, Nicolò Schira, la Fiorentina e Montella sono interessate a Nicola Murru il difensore della Sampdoria. Il calciatore sostituirebbe Biraghi che è considerato in partenza. L'agente Lucci l'ha proposto anche alla Roma e al Milan.