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Notizie Murru Fiorentina

Repubblica, nel mirino della Fiorentina ci sono due calciatori della Sampdoria. Ecco di chi si tratta

17 agosto 2020 10:16

TMW, se parte Biraghi prende quota lo scambio Simeone-Murru con la Samp

21 agosto 2019 13:15

CorSport, Biraghi vuole l'Inter ad ogni costo. Pradè è a caccia del suo sostituto. Murru e Masina piacciono molto

21 agosto 2019 12:55

L'Inter non molla Biraghi. Fiorentina a caccia di un sostituto. Bonifazi e Murru sono i possibili nomi

20 agosto 2019 08:53

Pedullà: "Un nome da seguire in difesa è Murru. Tonelli può essere una pista concreta"

19 agosto 2019 15:22

CorSport, Biraghi si avvicina ai nerazzurri. Murru o Masina sono le piste più concrete per sostituirlo

18 agosto 2019 11:01

L'agente del giocatore Murru della Sampdoria ha avuto contatti con la Fiorentina e il Torino. La Fiorentina lo prenderebbe se Biraghi va in un altro club

22 giugno 2019 16:30

Nazione: Tonelli al centro e Murru sulla fascia i nuovi obiettivi

12 maggio 2017 10:10

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