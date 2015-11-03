Notizie Murru Fiorentina

Repubblica, nel mirino della Fiorentina ci sono due calciatori della Sampdoria. Ecco di chi si tratta
17 agosto 2020 10:16
TMW, se parte Biraghi prende quota lo scambio Simeone-Murru con la Samp
21 agosto 2019 13:15
CorSport, Biraghi vuole l'Inter ad ogni costo. Pradè è a caccia del suo sostituto. Murru e Masina piacciono molto
21 agosto 2019 12:55
L'Inter non molla Biraghi. Fiorentina a caccia di un sostituto. Bonifazi e Murru sono i possibili nomi
20 agosto 2019 08:53
Pedullà: "Un nome da seguire in difesa è Murru. Tonelli può essere una pista concreta"
19 agosto 2019 15:22
CorSport, Biraghi si avvicina ai nerazzurri. Murru o Masina sono le piste più concrete per sostituirlo
18 agosto 2019 11:01
L'agente del giocatore Murru della Sampdoria ha avuto contatti con la Fiorentina e il Torino. La Fiorentina lo prenderebbe se Biraghi va in un altro club
22 giugno 2019 16:30
Nazione: Tonelli al centro e Murru sulla fascia i nuovi obiettivi
12 maggio 2017 10:10
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