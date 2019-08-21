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CorSport, Biraghi vuole l'Inter ad ogni costo. Pradè è a caccia del suo sostituto. Murru e Masina piacciono molto

Secondo Il Corriere dello Sport, la priorità dei viola è trovare un nuovo terzino sinistro visto che Biraghi vuole l'Inter ad ogni costo. Serve però l'offerta giusta ma nel contempo si guarda al suo s...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 agosto 2019 12:55
CorSport, Biraghi vuole l'Inter ad ogni costo. Pradè è a caccia del suo sostituto. Murru e Masina piacciono molto -
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Secondo Il Corriere dello Sport, la priorità dei viola è trovare un nuovo terzino sinistro visto che Biraghi vuole l'Inter ad ogni costo. Serve però l'offerta giusta ma nel contempo si guarda al suo sostituto. I possibili nomi sono Murru che piace moltissimo e Adam Masina del Watford.

 

 

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