CorSport, Biraghi vuole l'Inter ad ogni costo. Pradè è a caccia del suo sostituto. Murru e Masina piacciono molto

Secondo Il Corriere dello Sport, la priorità dei viola è trovare un nuovo terzino sinistro visto che Biraghi vuole l'Inter ad ogni costo. Serve però l'offerta giusta ma nel contempo si guarda al suo s...

Secondo Il Corriere dello Sport, la priorità dei viola è trovare un nuovo terzino sinistro visto che Biraghi vuole l'Inter ad ogni costo. Serve però l'offerta giusta ma nel contempo si guarda al suo sostituto. I possibili nomi sono Murru che piace moltissimo e Adam Masina del Watford.