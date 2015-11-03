Labaro Viola

Notizie Masina Fiorentina

CorSport, Biraghi vuole l'Inter ad ogni costo. Pradè è a caccia del suo sostituto. Murru e Masina piacciono molto

21 agosto 2019 12:55

CorSport, Biraghi si avvicina ai nerazzurri. Murru o Masina sono le piste più concrete per sostituirlo

18 agosto 2019 11:01

Retroscena Masina, accordo con la Fiorentina, fatte visite mediche in segreto. Ma è saltato tutto, il motivo...

02 luglio 2018 19:10

Mercato, ecco tre nomi per sostituire Olivera: da Baba a Masina, senza dimenticare Antonelli. E Dubois...

27 dicembre 2017 09:19

Masina e Alesaami per dar fiato a Maxi Olivera, a centrocampo resta viva l'dea Kranevitter..

04 agosto 2017 10:57

Repubblica, Corvino vuole Masina per il dopo Milic. L'affare..

25 luglio 2017 10:52

Ceccarini: "Berna, Borja e Badelj sono sulla graticola, un errore perdere anche Vecino. Interesse per Masina"

17 giugno 2017 12:58

La Nazione, il Bologna vuole Ilicic, possibile scambio con Masina o Di Francesco

27 aprile 2017 11:59

Valzer di terzini: Nenad più soldi per Zappacosta. Da Bologna: "Vi diamo Masina"

03 giugno 2016 17:43

Archivio

Esplora l'archivio di Masina

Sett. 34 Sett. 33
Sett. 27
Sett. 52 Sett. 31 Sett. 30 Sett. 24 Sett. 17
Sett. 22