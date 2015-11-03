Notizie Masina Fiorentina

CorSport, Biraghi vuole l'Inter ad ogni costo. Pradè è a caccia del suo sostituto. Murru e Masina piacciono molto
21 agosto 2019 12:55
CorSport, Biraghi si avvicina ai nerazzurri. Murru o Masina sono le piste più concrete per sostituirlo
18 agosto 2019 11:01
Retroscena Masina, accordo con la Fiorentina, fatte visite mediche in segreto. Ma è saltato tutto, il motivo...
02 luglio 2018 19:10
Mercato, ecco tre nomi per sostituire Olivera: da Baba a Masina, senza dimenticare Antonelli. E Dubois...
27 dicembre 2017 09:19
Masina e Alesaami per dar fiato a Maxi Olivera, a centrocampo resta viva l'dea Kranevitter..
04 agosto 2017 10:57
Repubblica, Corvino vuole Masina per il dopo Milic. L'affare..
25 luglio 2017 10:52
Ceccarini: "Berna, Borja e Badelj sono sulla graticola, un errore perdere anche Vecino. Interesse per Masina"
17 giugno 2017 12:58
La Nazione, il Bologna vuole Ilicic, possibile scambio con Masina o Di Francesco
27 aprile 2017 11:59
Valzer di terzini: Nenad più soldi per Zappacosta. Da Bologna: "Vi diamo Masina"
03 giugno 2016 17:43
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