Retroscena Masina, accordo con la Fiorentina, fatte visite mediche in segreto. Ma è saltato tutto, il motivo...

Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Alfredo Pedullà a Radio Bruno, la Fiorentina aveva chiuso per l'arrivo a Firenze di Adam Masina, terzino sinistro classe 94 del Bologna. La trattativa...

Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Alfredo Pedullà a Radio Bruno, la Fiorentina aveva chiuso per l'arrivo a Firenze di Adam Masina, terzino sinistro classe 94 del Bologna. La trattativa era stata portata a termine e il calciatore aveva anche svolto le visite mediche in gran segreto. L'annuncio sarebbe dovuto arrivare nella giornata di oggi ma alla fine tutto è saltato per via di rapporti logori tra il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino e il patron del Bologna Saputo.