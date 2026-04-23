Inchiesta escort, 64 i nomi dei calciatori. Repubblica: “C’è il nome di Ndour ma i giocatori non sono indagati”

Molti dei giocatori che figurano sono di club di Serie A

Secondo Repubblica Milano, figurano 64 nomi di giocatori di ogni club, molti di Serie A, nel decreto di perquisizione dei pm che indagano su "Ma.De", l'agenzia delle escort che organizzava serate e servizi extra nei locali più esclusivi della città. Nell'elenco di parole chiave ci sono Bastoni, difensore dell'Inter e della Nazionale, Calafiori, azzurro che milita nell'Arsenal, l'attaccante del Milan Leao e quello della Juventus Vlahovic.

Verranno fatti approfondimenti su giocatori di Lazio (Cancellieri e Nuno Tavares), Torino (Casadei), Empoli (Degli Innocenti), Udinese (Ehizibue e Okoye), Monza (Mota Carvalho), Sassuolo (Mulattieri e Pinamonti), Fiorentina (Ndour). I giocatori non sono indagati né lo saranno.