Labaro Viola

Notizie Ndour Fiorentina

Orlando: "Paratici innamorato di Ndour, è intoccabile. Se riesce ad alzare il passo ha tutto"

19 maggio 2026 22:43

Ndour sempre più uomo chiave della Fiorentina. Nazione svela: "Il PSG ha mantenuto il 50% sulla rivendita"

19 maggio 2026 12:05

Corriere dello Sport esalta Ndour: "Punto di riferimento della nuova Fiorentina. È un centrocampista totale"

19 maggio 2026 09:54

Nazione: “Due ballottaggi in casa Fiorentina: uno è Ndour-Brescianini, l’altro è Gud-Solomon”

17 maggio 2026 09:37

Corriere dello Sport: "Ndour e Mandragora restano alla Fiorentina. Spazio a loro nella squadra del futuro"

15 maggio 2026 09:31

Gazzetta: “Ndour può restare: la Fiorentina lo considera un investimento su cui puntare”

09 maggio 2026 09:34

Ndour: “La mia miglior scelta in carriera? Andare a giocare all’estero, mi ha cambiato totalmente”

30 aprile 2026 18:42

Gazzetta: "Fagioli insostituibile, via solo per oltre 32 milioni. Anche Ndour sarà un punto fermo"

29 aprile 2026 09:57

Nazione svela: “Ndour tra i pochi sicuri di una conferma anche per la prossima stagione”

26 aprile 2026 07:58

Inchiesta escort, 64 i nomi dei calciatori. Repubblica: “C’è il nome di Ndour ma i giocatori non sono indagati”

23 aprile 2026 09:44

Nazione svela: “Baldini ha messo Comuzzo e Ndour in cima alla lista dei convocati della Nazionale maggiore”

23 aprile 2026 09:10

Fiorentina, annata difficile ma brilla la stella di Cher Ndour, è lui il miglior giovane della Serie A

22 aprile 2026 00:27

Ndour scelto dai tifosi viola come il miglior calciatore dello scorso mese di marzo grazie ad un voto collettivo

19 aprile 2026 16:48

Ndour: “Vogliamo rendere felici i tifosi. Essere tra i migliori giovani? Una sfida da dimostrare sul campo”

16 aprile 2026 14:47

Corriere dello Sport elogia Ndour: "Uno dei perni della Fiorentina del futuro. Paratici non ha dubbi"

15 aprile 2026 09:50

Nazione: “Vanoli con il 4-3-3 oggi. Ndour in regia, torna Mandragora. Avanti Fazzini-Harrison-Piccoli”

13 aprile 2026 09:09

Corriere dello Sport duro: “Kean non pervenuto, Ndour controfigura di quello in U21, Harrison niente di giusto”

05 aprile 2026 09:37

Flachi: "Anche un punto a Verona può fare comodo, Ndour e Kean possono trascinare la Fiorentina"

03 aprile 2026 22:13

Corriere dello Sport esalta Ndour: "È in un'altra dimensione di se stesso. Ora è una certezza"

03 aprile 2026 09:10

Amoruso: "Kean deve ripartire titolare perché vorrà rifarsi dopo l'errore della Bosnia"

02 aprile 2026 19:00

Repubblica: "Ndour protagonista: dalla Fiorentina all’Italia Under 21, sogno nazionale maggiore"

02 aprile 2026 11:04

Nazione: “Ndour un valore aggiunto per l’U21, per Vanoli una certezza. Il feeling con il gol è innato”

02 aprile 2026 09:10

Corriere Fiorentino: “Ndour e Comuzzo rigenerati dalla cura Baldini in U21. Il difensore spera di partire dal 1’”

02 aprile 2026 09:03

Kean deluso, Ndour sorride: due stati d’animo e un’unica missione, la salvezza della Fiorentina

01 aprile 2026 23:01

Ndour non sbaglia e segna il 3-0: gran movimento da centravanti che batte il portiere svedese

31 marzo 2026 19:53

Kean, Comuzzo e Ndour rientreranno domani al Viola Park. Per Pongracic una trasferta lunghissima

31 marzo 2026 12:55

Borghi: "Ndour prima non vinceva un contrasto. Lo vedevi con quel fisico li ma non rincorreva"

27 marzo 2026 12:04

Ndour tra Fiorentina e U21: "A Firenze stagione difficile, ma sto crescendo anche come uomo"

26 marzo 2026 23:46

Nazione esalta Ndour: "Ha uno spiccato senso del gol. La Fiorentina si sta convincendo di avere il centrocampista del futuro"

25 marzo 2026 10:36

Corriere Fiorentino evidenzia: "Ndour preso per 5 milioni, finalmente un investimento azzeccato dalla Fiorentina"

25 marzo 2026 10:22

Ndour è in crescita: è più presente dentro la partita, in stagione ha segnato 5 gol e 3 assist

23 marzo 2026 13:02

Ndour da 7,5. Nazione: “Mezzo voto in più per il gol. In crescita cogente questa stagione”

23 marzo 2026 09:14

Ndour: “Fatto un passo avanti, anche se non siamo ancora fuori dalla zona di pericolo”

23 marzo 2026 00:24

Calamai su Ndour: “Sta crescendo molto. Se è questo possiamo fare a meno di Mandragora”

22 marzo 2026 23:57

Divertente siparietto sull’MVP di Fiorentina-Inter, Fagioli: “Dovevate darlo a Ndour”

22 marzo 2026 23:23

Ndour: "Mancano ancora 9 finali in campionato. Io ho grandi margini di miglioramento"

18 marzo 2026 19:00

Ndour da 7. Nazione: “Se giocasse in campionato come fa il giovedì, Vanoli avrebbe un’alternativa”

13 marzo 2026 09:17

Nazione: “Torna la difesa a 4. Gosens titolare a sinistra. Ballottaggio Ndour-Brescianini”

08 marzo 2026 10:12

Ndour soddisfatto: "Ora giochiamo da squadra, esultiamo tutti insieme. Kean elemento fondamentale per noi".

23 febbraio 2026 22:01

Probabile formazione Fiorentina: “De Gea in porta, a centrocampo ballottaggio Ndour-Fabbian”

22 febbraio 2026 12:53

Ndour da 6. Nazione punge: “Il passaggio indietro resta una specialità poco invidiabile”

20 febbraio 2026 09:15

Ndour apre il suo sito web: "Centrocampista e guerriero, dove c'è battaglia sono pronto a combattere"

13 febbraio 2026 11:13

Corriere dello Sport: "Verso il Torino: ballottaggio tra Brescianini e Ndour. Kean sarà titolare"

04 febbraio 2026 09:44

Marchini: "Senza Fagioli la Viola non gioca, Ndour fa rabbia e non è in grado di sostituirlo"

28 gennaio 2026 15:48

Ferrara: “Ndour in regia? Un dettaglio horror dentro un film demenziale. Fiorentina, niente orgoglio”

28 gennaio 2026 08:53

Ndour: "Il gol del 2-1 ci ha un po' tagliato le gambe e non abbiamo avuto la reazione giusta"

28 gennaio 2026 00:14

Ndour: "Primo tempo buono, poi è mancata la reazione, ma siamo sempre più squadra"

27 gennaio 2026 23:42

Cecchi: “ Fagioli è imprescindibile, ma Mandragora e Ndour non si vedono. Fazzini? Un mistero”

26 gennaio 2026 15:31

Scugnizzo Viola: "Che fine ha fatto Fazzini? Harrison non è un terzino. Autosabotaggio di Vanoli"

26 gennaio 2026 11:58

Cecchi duro: “Mandragora e Ndour come il pallone arancione, non si sono visti quasi mai”

25 gennaio 2026 09:52

Nazione: “Su Viti c’è la Samp. Richardson? Attende segnali da Nizza. Ndour piace a tre club di A”

09 gennaio 2026 09:52

Nazione bacchetta Ndour: “Spesso sbaglia i tempi delle giocate. In dubbio per il Milan, c’è Brescianini”

09 gennaio 2026 09:37

Probabile formazione Sky Sport: "Fortini titolare come terzino al posto di Ranieri, Ndour confermato da mezzala"

26 dicembre 2025 18:48

Repubblica: "Fiorentina in pressing su Giuntoli. Ndour, Dzeko e Gudmundsson saranno ceduti"

18 dicembre 2025 11:51

Nazione: “Piccoli scalda i motori. Richardson e Ndour chance in mediana. Fazzini vicino al rientro”

17 dicembre 2025 10:02

La Fiorentina riscopre Richardson in Conference League, è così tanto peggio di Ndour?

12 dicembre 2025 16:33

Nazione: “Ndour piace a Torino e Cremonese. Sondaggi di club francesi per Richardson”

09 dicembre 2025 09:01

Niente Under 21 per Martinelli e Ndour: I giocatori non sono al meglio e resteranno al Viola Park

10 novembre 2025 18:23

Nazione: “Nicolussi Caviglia in regia, Ndour in vantaggio su Fagioli. Ballottaggio Parisi-Fortini”

01 novembre 2025 10:22

Ndour: “Speriamo che Pio Esposito oggi non segni, i compagni sapranno difenderlo al meglio”

29 ottobre 2025 20:09

Nazione sicura: “Sohm e Ndour dal 1’. Ballottaggio Comuzzo-Marì in difesa”

29 ottobre 2025 09:09

Meno palleggio, più muscoli e centimetri: occasione per Sohm e Ndour per un approccio più aggressivo

29 ottobre 2025 07:36

Nazione sicura: “Ndour, Fortini e Kouadio sugli scudi: la linea verde non è solo una suggestione”

25 ottobre 2025 10:12

R.Galli: "Ndour deve giocare sempre in campionato. Finalmente si vedono tracce del vero Fagioli"

24 ottobre 2025 15:58

Viviano: "La Fiorentina può ancora puntare all'Europa, anche la Roma era in zona retrocessione un anno fa"

24 ottobre 2025 14:25

Cecchi: “Fagioli e Ndour sugli scudi. Finalmente ha dato l’idea di squadra. Servono riprove per la guarigione ufficiale”

24 ottobre 2025 08:41

Ndour: “Pioli ci ha chiesto grinta, noi l' abbiamo messa in campo. Un gol fortunato, ma importante”

23 ottobre 2025 21:58

Ndour: "Siamo migliorati molto nelle ultime partite. L'anno scorso non giocavo perchè arrivato a gennaio"

22 ottobre 2025 19:26

Nazione: “Fortini e Parisi dal 1’ contro il Rapid. Tornano Ndour e Comuzzo. Fuori Kean, c’è Piccoli”

22 ottobre 2025 08:03

Borghi: "Ndour ha doti da top player, a Firenze devono farlo giocare di più"

16 ottobre 2025 14:27

Corriere Fiorentino: "Modric, che pericolo! Pioli pensa a Fagioli per limitarlo. Ndour e Fazzini le altre opzioni"

16 ottobre 2025 10:10

Ndour, che sfortuna! Prima colpisce il palo, poi si fa parare il rigore, infine esce per infortunio

14 ottobre 2025 19:32

Nazione svela: “Fiorentina con il 3-5-2. Ballottaggio Fazzini-Ndour e Gud-Piccoli”

05 ottobre 2025 09:00

Corriere dello Sport spiega: "Con la Roma 3-4-2-1 con Fazzini e Ndour trequartisti dietro a Kean"

04 ottobre 2025 15:49

Amoruso: "La Fiorentina ha i soliti problemi di costruzione gioco, salvo solo il risultato di giovedì"

04 ottobre 2025 15:29

Corriere dello Sport svela: “Ndour insidia Gudmundsson, Pioli con la Roma potrebbe puntare sul 3-4-1-2”

04 ottobre 2025 09:34

Nazione lancia Ndour: “Si candida per una maglia contro la Roma dopo il gol e l’assist con il Sigma”

04 ottobre 2025 09:30

Novità Fortini fra i convocati dell’Under 21: della Fiorentina presenti anche Martinelli e Ndour

03 ottobre 2025 15:20

Ndour scherza con Piccoli nel post partita dopo avergli fatto l'assist: "Oh se non mi paghi la cena"

03 ottobre 2025 11:33

Cambio di procuratore per Ndour, entra nell'agenzia di Giuffrida. La stessa di Gudmundsson

30 settembre 2025 12:56

La Nazione incensa Ndour: "Non sarà Pogba, ma con lui in campo la Fiorentina non ha mai perso"

24 settembre 2025 11:06

Ndour: "Voglio vincere un trofeo con la Fiorentina. Pioli mi chiede di essere aggressivo sull'avversario"

16 settembre 2025 22:13

Graziani: "Kean deve maturare, ha degli atteggiamenti verso gli avversari che non mi piacciono"

03 settembre 2025 14:57

Ndour: "Da piccolo ero un grande fan di Balotelli. Ricordo bene l'esultanza iconica contro la Germania"

02 settembre 2025 18:35

Scugnizzo Viola: "Cagliari-Fiorentina 1-1: tra rimpianti e speranze, il cuore viola non smette di battere"

25 agosto 2025 13:03

La Repubblica: "Ndour è un giocatore ritrovato con Pioli, vuole sorprendere tutti con il suo talento"

24 agosto 2025 14:13

Ndour: "Oggi abbiamo fatto un'ottima partita, stiamo lavorando bene. Voglio che sia la mia stagione"

21 agosto 2025 22:27

N’Dour: "Test utile, abbiamo commesso degli errori ma cresceremo per arrivare al top”

03 agosto 2025 19:07

Gazzetta rivela: "Ndour potrebbe restare alla Fiorentina, si giocherà tutto nel ritiro in Inghilterra"

28 luglio 2025 09:18

La Nazione riporta: "Fagioli da regista non convince, la Fiorentina va in cerca di un costruttore di gioco"

27 luglio 2025 13:53

Formazione Fiorentina contro la Carrarese: Richardson titolare, Fazzini e Ndour dietro Kean

25 luglio 2025 19:09

Pedullà: "Richardson in cima al borsino dei partenti, Ndour lo vedo più dentro alla Fiorentina"

23 luglio 2025 11:45

Ndour: "Mi sto trovando bene con lo staff. Ho un bel rapporto con Kean, sono felice sia rimasto"

22 luglio 2025 17:03

Tuttosport svela: "Pioli vuole valutare Bianco, Richardson e Ndour prima di fare altri acquisti"

21 luglio 2025 09:23

TMW: "La Fiorentina andrà su un centrocampista, 2 se Pioli boccia Richardson o Ndour"

11 luglio 2025 12:55

La Gazzetta dello Sport annuncia: "Solo uno tra Ndour e Richardson resterà in viola, è corsa a due"

06 luglio 2025 16:11

L'Italia U21 pareggia con la Spagna: grande prestazione di Bianco, Ndour resta in panchina

18 giugno 2025 11:58

L'Italia U21 batte la Slovacchia e vola ai quarti di finale, Ndour premiato come migliore in campo

15 giugno 2025 12:05

Convocati Italia under 21 per gli europei: tra i viola presenti Ndour e Bianco. C'è anche Kayode

04 giugno 2025 18:03

Nunziata annuncia i 28 preconvocati per l’Europeo Under 21: ci sono Ndour e Bianco. Presente anche Kayode

22 maggio 2025 23:42

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