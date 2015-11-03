Notizie Ndour Fiorentina

Orlando: "Paratici innamorato di Ndour, è intoccabile. Se riesce ad alzare il passo ha tutto"
19 maggio 2026 22:43
Ndour sempre più uomo chiave della Fiorentina. Nazione svela: "Il PSG ha mantenuto il 50% sulla rivendita"
19 maggio 2026 12:05
Corriere dello Sport esalta Ndour: "Punto di riferimento della nuova Fiorentina. È un centrocampista totale"
19 maggio 2026 09:54
Nazione: “Due ballottaggi in casa Fiorentina: uno è Ndour-Brescianini, l’altro è Gud-Solomon”
17 maggio 2026 09:37
Corriere dello Sport: "Ndour e Mandragora restano alla Fiorentina. Spazio a loro nella squadra del futuro"
15 maggio 2026 09:31
Gazzetta: “Ndour può restare: la Fiorentina lo considera un investimento su cui puntare”
09 maggio 2026 09:34
Ndour: “La mia miglior scelta in carriera? Andare a giocare all’estero, mi ha cambiato totalmente”
30 aprile 2026 18:42
Gazzetta: "Fagioli insostituibile, via solo per oltre 32 milioni. Anche Ndour sarà un punto fermo"
29 aprile 2026 09:57
Nazione svela: “Ndour tra i pochi sicuri di una conferma anche per la prossima stagione”
26 aprile 2026 07:58
Inchiesta escort, 64 i nomi dei calciatori. Repubblica: “C’è il nome di Ndour ma i giocatori non sono indagati”
23 aprile 2026 09:44
Nazione svela: “Baldini ha messo Comuzzo e Ndour in cima alla lista dei convocati della Nazionale maggiore”
23 aprile 2026 09:10
Fiorentina, annata difficile ma brilla la stella di Cher Ndour, è lui il miglior giovane della Serie A
22 aprile 2026 00:27
Ndour scelto dai tifosi viola come il miglior calciatore dello scorso mese di marzo grazie ad un voto collettivo
19 aprile 2026 16:48
Ndour: “Vogliamo rendere felici i tifosi. Essere tra i migliori giovani? Una sfida da dimostrare sul campo”
16 aprile 2026 14:47
Corriere dello Sport elogia Ndour: "Uno dei perni della Fiorentina del futuro. Paratici non ha dubbi"
15 aprile 2026 09:50
Nazione: “Vanoli con il 4-3-3 oggi. Ndour in regia, torna Mandragora. Avanti Fazzini-Harrison-Piccoli”
13 aprile 2026 09:09
Corriere dello Sport duro: “Kean non pervenuto, Ndour controfigura di quello in U21, Harrison niente di giusto”
05 aprile 2026 09:37
Flachi: "Anche un punto a Verona può fare comodo, Ndour e Kean possono trascinare la Fiorentina"
03 aprile 2026 22:13
Corriere dello Sport esalta Ndour: "È in un'altra dimensione di se stesso. Ora è una certezza"
03 aprile 2026 09:10
Amoruso: "Kean deve ripartire titolare perché vorrà rifarsi dopo l'errore della Bosnia"
02 aprile 2026 19:00
Repubblica: "Ndour protagonista: dalla Fiorentina all’Italia Under 21, sogno nazionale maggiore"
02 aprile 2026 11:04
Nazione: “Ndour un valore aggiunto per l’U21, per Vanoli una certezza. Il feeling con il gol è innato”
02 aprile 2026 09:10
Corriere Fiorentino: “Ndour e Comuzzo rigenerati dalla cura Baldini in U21. Il difensore spera di partire dal 1’”
02 aprile 2026 09:03
Kean deluso, Ndour sorride: due stati d’animo e un’unica missione, la salvezza della Fiorentina
01 aprile 2026 23:01
Ndour non sbaglia e segna il 3-0: gran movimento da centravanti che batte il portiere svedese
31 marzo 2026 19:53
Kean, Comuzzo e Ndour rientreranno domani al Viola Park. Per Pongracic una trasferta lunghissima
31 marzo 2026 12:55
Borghi: "Ndour prima non vinceva un contrasto. Lo vedevi con quel fisico li ma non rincorreva"
27 marzo 2026 12:04
Ndour tra Fiorentina e U21: "A Firenze stagione difficile, ma sto crescendo anche come uomo"
26 marzo 2026 23:46
Nazione esalta Ndour: "Ha uno spiccato senso del gol. La Fiorentina si sta convincendo di avere il centrocampista del futuro"
25 marzo 2026 10:36
Corriere Fiorentino evidenzia: "Ndour preso per 5 milioni, finalmente un investimento azzeccato dalla Fiorentina"
25 marzo 2026 10:22
Ndour è in crescita: è più presente dentro la partita, in stagione ha segnato 5 gol e 3 assist
23 marzo 2026 13:02
Ndour da 7,5. Nazione: “Mezzo voto in più per il gol. In crescita cogente questa stagione”
23 marzo 2026 09:14
Ndour: “Fatto un passo avanti, anche se non siamo ancora fuori dalla zona di pericolo”
23 marzo 2026 00:24
Calamai su Ndour: “Sta crescendo molto. Se è questo possiamo fare a meno di Mandragora”
22 marzo 2026 23:57
Divertente siparietto sull’MVP di Fiorentina-Inter, Fagioli: “Dovevate darlo a Ndour”
22 marzo 2026 23:23
Ndour: "Mancano ancora 9 finali in campionato. Io ho grandi margini di miglioramento"
18 marzo 2026 19:00
Ndour da 7. Nazione: “Se giocasse in campionato come fa il giovedì, Vanoli avrebbe un’alternativa”
13 marzo 2026 09:17
Nazione: “Torna la difesa a 4. Gosens titolare a sinistra. Ballottaggio Ndour-Brescianini”
08 marzo 2026 10:12
Ndour soddisfatto: "Ora giochiamo da squadra, esultiamo tutti insieme. Kean elemento fondamentale per noi".
23 febbraio 2026 22:01
Probabile formazione Fiorentina: “De Gea in porta, a centrocampo ballottaggio Ndour-Fabbian”
22 febbraio 2026 12:53
Ndour da 6. Nazione punge: “Il passaggio indietro resta una specialità poco invidiabile”
20 febbraio 2026 09:15
Ndour apre il suo sito web: "Centrocampista e guerriero, dove c'è battaglia sono pronto a combattere"
13 febbraio 2026 11:13
Corriere dello Sport: "Verso il Torino: ballottaggio tra Brescianini e Ndour. Kean sarà titolare"
04 febbraio 2026 09:44
Marchini: "Senza Fagioli la Viola non gioca, Ndour fa rabbia e non è in grado di sostituirlo"
28 gennaio 2026 15:48
Ferrara: “Ndour in regia? Un dettaglio horror dentro un film demenziale. Fiorentina, niente orgoglio”
28 gennaio 2026 08:53
Ndour: "Il gol del 2-1 ci ha un po' tagliato le gambe e non abbiamo avuto la reazione giusta"
28 gennaio 2026 00:14
Ndour: "Primo tempo buono, poi è mancata la reazione, ma siamo sempre più squadra"
27 gennaio 2026 23:42
Cecchi: “ Fagioli è imprescindibile, ma Mandragora e Ndour non si vedono. Fazzini? Un mistero”
26 gennaio 2026 15:31
Scugnizzo Viola: "Che fine ha fatto Fazzini? Harrison non è un terzino. Autosabotaggio di Vanoli"
26 gennaio 2026 11:58
Cecchi duro: “Mandragora e Ndour come il pallone arancione, non si sono visti quasi mai”
25 gennaio 2026 09:52
Nazione: “Su Viti c’è la Samp. Richardson? Attende segnali da Nizza. Ndour piace a tre club di A”
09 gennaio 2026 09:52
Nazione bacchetta Ndour: “Spesso sbaglia i tempi delle giocate. In dubbio per il Milan, c’è Brescianini”
09 gennaio 2026 09:37
Probabile formazione Sky Sport: "Fortini titolare come terzino al posto di Ranieri, Ndour confermato da mezzala"
26 dicembre 2025 18:48
Repubblica: "Fiorentina in pressing su Giuntoli. Ndour, Dzeko e Gudmundsson saranno ceduti"
18 dicembre 2025 11:51
Nazione: “Piccoli scalda i motori. Richardson e Ndour chance in mediana. Fazzini vicino al rientro”
17 dicembre 2025 10:02
La Fiorentina riscopre Richardson in Conference League, è così tanto peggio di Ndour?
12 dicembre 2025 16:33
Nazione: “Ndour piace a Torino e Cremonese. Sondaggi di club francesi per Richardson”
09 dicembre 2025 09:01
Niente Under 21 per Martinelli e Ndour: I giocatori non sono al meglio e resteranno al Viola Park
10 novembre 2025 18:23
Nazione: “Nicolussi Caviglia in regia, Ndour in vantaggio su Fagioli. Ballottaggio Parisi-Fortini”
01 novembre 2025 10:22
Ndour: “Speriamo che Pio Esposito oggi non segni, i compagni sapranno difenderlo al meglio”
29 ottobre 2025 20:09
Nazione sicura: “Sohm e Ndour dal 1’. Ballottaggio Comuzzo-Marì in difesa”
29 ottobre 2025 09:09
Meno palleggio, più muscoli e centimetri: occasione per Sohm e Ndour per un approccio più aggressivo
29 ottobre 2025 07:36
Nazione sicura: “Ndour, Fortini e Kouadio sugli scudi: la linea verde non è solo una suggestione”
25 ottobre 2025 10:12
R.Galli: "Ndour deve giocare sempre in campionato. Finalmente si vedono tracce del vero Fagioli"
24 ottobre 2025 15:58
Viviano: "La Fiorentina può ancora puntare all'Europa, anche la Roma era in zona retrocessione un anno fa"
24 ottobre 2025 14:25
Cecchi: “Fagioli e Ndour sugli scudi. Finalmente ha dato l’idea di squadra. Servono riprove per la guarigione ufficiale”
24 ottobre 2025 08:41
Ndour: “Pioli ci ha chiesto grinta, noi l' abbiamo messa in campo. Un gol fortunato, ma importante”
23 ottobre 2025 21:58
Ndour: "Siamo migliorati molto nelle ultime partite. L'anno scorso non giocavo perchè arrivato a gennaio"
22 ottobre 2025 19:26
Nazione: “Fortini e Parisi dal 1’ contro il Rapid. Tornano Ndour e Comuzzo. Fuori Kean, c’è Piccoli”
22 ottobre 2025 08:03
Borghi: "Ndour ha doti da top player, a Firenze devono farlo giocare di più"
16 ottobre 2025 14:27
Corriere Fiorentino: "Modric, che pericolo! Pioli pensa a Fagioli per limitarlo. Ndour e Fazzini le altre opzioni"
16 ottobre 2025 10:10
Ndour, che sfortuna! Prima colpisce il palo, poi si fa parare il rigore, infine esce per infortunio
14 ottobre 2025 19:32
Nazione svela: “Fiorentina con il 3-5-2. Ballottaggio Fazzini-Ndour e Gud-Piccoli”
05 ottobre 2025 09:00
Corriere dello Sport spiega: "Con la Roma 3-4-2-1 con Fazzini e Ndour trequartisti dietro a Kean"
04 ottobre 2025 15:49
Amoruso: "La Fiorentina ha i soliti problemi di costruzione gioco, salvo solo il risultato di giovedì"
04 ottobre 2025 15:29
Corriere dello Sport svela: “Ndour insidia Gudmundsson, Pioli con la Roma potrebbe puntare sul 3-4-1-2”
04 ottobre 2025 09:34
Nazione lancia Ndour: “Si candida per una maglia contro la Roma dopo il gol e l’assist con il Sigma”
04 ottobre 2025 09:30
Novità Fortini fra i convocati dell’Under 21: della Fiorentina presenti anche Martinelli e Ndour
03 ottobre 2025 15:20
Ndour scherza con Piccoli nel post partita dopo avergli fatto l'assist: "Oh se non mi paghi la cena"
03 ottobre 2025 11:33
Cambio di procuratore per Ndour, entra nell'agenzia di Giuffrida. La stessa di Gudmundsson
30 settembre 2025 12:56
La Nazione incensa Ndour: "Non sarà Pogba, ma con lui in campo la Fiorentina non ha mai perso"
24 settembre 2025 11:06
Ndour: "Voglio vincere un trofeo con la Fiorentina. Pioli mi chiede di essere aggressivo sull'avversario"
16 settembre 2025 22:13
Graziani: "Kean deve maturare, ha degli atteggiamenti verso gli avversari che non mi piacciono"
03 settembre 2025 14:57
Ndour: "Da piccolo ero un grande fan di Balotelli. Ricordo bene l'esultanza iconica contro la Germania"
02 settembre 2025 18:35
Scugnizzo Viola: "Cagliari-Fiorentina 1-1: tra rimpianti e speranze, il cuore viola non smette di battere"
25 agosto 2025 13:03
La Repubblica: "Ndour è un giocatore ritrovato con Pioli, vuole sorprendere tutti con il suo talento"
24 agosto 2025 14:13
Ndour: "Oggi abbiamo fatto un'ottima partita, stiamo lavorando bene. Voglio che sia la mia stagione"
21 agosto 2025 22:27
N’Dour: "Test utile, abbiamo commesso degli errori ma cresceremo per arrivare al top”
03 agosto 2025 19:07
Gazzetta rivela: "Ndour potrebbe restare alla Fiorentina, si giocherà tutto nel ritiro in Inghilterra"
28 luglio 2025 09:18
La Nazione riporta: "Fagioli da regista non convince, la Fiorentina va in cerca di un costruttore di gioco"
27 luglio 2025 13:53
Formazione Fiorentina contro la Carrarese: Richardson titolare, Fazzini e Ndour dietro Kean
25 luglio 2025 19:09
Pedullà: "Richardson in cima al borsino dei partenti, Ndour lo vedo più dentro alla Fiorentina"
23 luglio 2025 11:45
Ndour: "Mi sto trovando bene con lo staff. Ho un bel rapporto con Kean, sono felice sia rimasto"
22 luglio 2025 17:03
Tuttosport svela: "Pioli vuole valutare Bianco, Richardson e Ndour prima di fare altri acquisti"
21 luglio 2025 09:23
TMW: "La Fiorentina andrà su un centrocampista, 2 se Pioli boccia Richardson o Ndour"
11 luglio 2025 12:55
La Gazzetta dello Sport annuncia: "Solo uno tra Ndour e Richardson resterà in viola, è corsa a due"
06 luglio 2025 16:11
L'Italia U21 pareggia con la Spagna: grande prestazione di Bianco, Ndour resta in panchina
18 giugno 2025 11:58
L'Italia U21 batte la Slovacchia e vola ai quarti di finale, Ndour premiato come migliore in campo
15 giugno 2025 12:05
Convocati Italia under 21 per gli europei: tra i viola presenti Ndour e Bianco. C'è anche Kayode
04 giugno 2025 18:03
Nunziata annuncia i 28 preconvocati per l’Europeo Under 21: ci sono Ndour e Bianco. Presente anche Kayode
22 maggio 2025 23:42
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