Ndour: "Primo tempo buono, poi è mancata la reazione, ma siamo sempre più squadra"

Firenze, Stadio Franchi, 02.10.2025, Fiorentina-Lecce, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Ndour: "Primo tempo buono, poi è mancata la reazione, ma siamo sempre più squadra"

27 Gennaio

27 Gennaio 2026

Dopo la sconfitta con il Como che costa l’eliminazione dalla Coppa Italia, il centrocampista viola analizza la gara e guarda già al Napoli

Al termine della sconfitta interna contro il Como, un ko pesante che ha sancito l’eliminazione della Fiorentina dalla Coppa Italia, Cher Ndour ai canali ufficiali della società viola ha analizzato la prestazione della squadra, soffermandosi soprattutto sul netto calo nella ripresa.

Nel primo tempo non abbiamo fatto male, mentre nel secondo tempo abbiamo lasciato troppo palleggio a una squadra che ha qualità”, ha spiegato il centrocampista viola. “Il Como ha ribaltato la partita con merito: dopo il gol subito è mancata la nostra reazione e loro sono riusciti a chiuderla”.

Ndour ha poi indicato la strada da seguire per ripartire, invitando il gruppo a concentrarsi sugli aspetti positivi mostrati di recente. “Dobbiamo ripartire dal primo tempo di oggi e dalle ultime gare disputate, tenendo la testa già alla partita contro il Napoli. Stiamo lavorando bene in allenamento, giorno dopo giorno siamo sempre più squadra. Dobbiamo continuare su questa strada e lavorare ancora”.

