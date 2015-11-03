Notizie Coppa Italia Fiorentina

Lazio di Sarri inconsistente, si arrende all’Inter: nerazzurri padroni della finale di Coppa Italia
13 maggio 2026 23:00
La Nazione scrive: "La Fiorentina ripartirà a Ferragosto, protagonista dei trentaduesimi di Coppa Italia"
03 maggio 2026 14:24
Coppa Italia, Sarri sbatte fuori Palladino e va in finale. Atalanta ko ai rigori, Motta saracinesca
23 aprile 2026 00:07
Dopo 4 anni Italiano non giocherà le semifinali di Coppa Italia, passa la Lazio ai rigori
11 febbraio 2026 23:41
Conte insulta furioso l'arbitro Manganiello, spunta l'immagine: "Almeno vai a vederla, testa di ca**o"
11 febbraio 2026 00:03
Il Como trionfa contro il Napoli e vola in semifinale contro l'Inter: Fabregas batte Conte ai rigori
10 febbraio 2026 23:21
Il Torino lotta ma non riesce a rimontare l'Inter ed esce dalla Coppa Italia, Che Adams ko in dubbio per Firenze
04 febbraio 2026 23:00
Balbo e l'entusiasmo dopo l’esordio in Coppa Italia contro il Como: "Sogno fin da bambino"
28 gennaio 2026 18:30
Corriere Fiorentino: “Coppa Italia capitolo chiuso, in attesa di conoscere quale sarà il cammino in Conference”
28 gennaio 2026 09:20
Nazione non ha dubbi: “La Coppa Italia un lusso che la Fiorentina non si è potuta permettere”
28 gennaio 2026 08:48
"Forza ragazzi". A fine gara la Curva Fiesole sceglie di restare al fianco della Fiorentina
28 gennaio 2026 00:04
Ndour: "Primo tempo buono, poi è mancata la reazione, ma siamo sempre più squadra"
27 gennaio 2026 23:42
Fiorentina fuori dalla Coppa Italia, Piccoli illude i Viola poi il Como la ribalta e vince 3-1 al Franchi
27 gennaio 2026 22:57
Harrison: "La città è bellissima, i tifosi sono fantastici: spero di dare presto delle soddisfazioni"
27 gennaio 2026 20:52
Vanoli: "Tocca a noi dimostrare a Joseph e Catherine che teniamo alla Fiorentina, il rientro di Kean si avvicina"
27 gennaio 2026 20:44
Bucchioni: "Formazione ragionevole, le 16 partite che mancano alla Fiorentina saranno complicatissime"
27 gennaio 2026 20:22
Corriere Fiorentino punge: “Pensare che la Fiorentina possa puntare la finale è un’utopia”
27 gennaio 2026 10:04
Scugnizzo Viola: "Che fine ha fatto Fazzini? Harrison non è un terzino. Autosabotaggio di Vanoli"
26 gennaio 2026 11:58
Roma, doppio schiaffo tra mercato e campo: sfumano Raspadori e i quarti di Coppa Italia
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Le coppe devono essere la benzina di questa Fiorentina: come con Italiano nella stagione 2022/23
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Ufficializzati Anticipi e Posticipi Serie A e Coppa Italia: Gennaio di fuoco per la Fiorentina
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Como show: Sassuolo annichilito 3-0 e altra sfida con la Fiorentina negli ottavi di Coppa Italia
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Coppa Italia: il Como fatica ma passa, sarà sfida al Sassuolo. Fiorentina spettatrice interessata
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Lecce, Sottil subito convocato in Coppa Italia da Di Francesco: “Lo ritrovo più maturo”
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La Fiorentina in Europa all'ultimo tuffo spedisce il Milan ai preliminari di Coppa Italia
25 maggio 2025 23:43
Peter Barone celebra Italiano: "Fino all'ultima goccia di sudore, poi il verdetto lo darà il campo"
15 maggio 2025 00:22
Adani: "A Firenze qualcuno ha parlato troppo e male, stasera bisogna chiedere scusa a Italiano"
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Bologna nella storia: Italiano conquista la Coppa Italia e riporta la gloria sotto le Due Torri
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Coppa Italia, tifosi del Bologna lasciati a piedi: pullman scomparsi e panico a poche ore dalla finale
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Italiano: "Questa è la settima finale in carriera, ne ho vinto 3 e perse 3. Ma arrivarci è un merito..."
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Bologna in finale di Coppa Italia dopo 51 anni. Italiano punta a spezzare la maledizione
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Se il Milan vincesse la Coppa Italia toglierebbe un posto all'Europa: 6° in Conference e 5° in Europa League
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Jovic Re di Milano! Il Milan vince il Derby e vola in finale di Coppa Italia con doppietta dell'ex viola
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Italiano: "Non penso alla finale, ricordo le partite contro Poznan e Braga quando ero alla Fiorentina"
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Corsi sui fischi del Castellani: "Se qualcuno pensa di vincere la Coppa Italia tifi Fiorentina"
06 aprile 2025 22:11
Coppa Italia: Chalanoglu riprende il Milan, il derby d'andata finisce in parità, 1-1
02 aprile 2025 23:05
La Fiorentina deve tifare Inter in Coppa Italia. Rischia di esserci 1 posto in meno per l'Europa League
02 aprile 2025 13:35
Coppa Italia: il Bologna passeggia ad Empoli, Italiano vicino alla quarta finale in tre anni
01 aprile 2025 23:36
Svolta Var: In Coppa Italia gli arbitri spiegheranno le decisioni allo stadio tramite segnale audio
24 marzo 2025 11:56
Pizarro scherza: "Rifarei la finale col Napoli, se Ilicic avesse segnato non saremmo usciti dallo stadio"
13 marzo 2025 13:48
Fiorentina 6° per semifinali di Coppa Italia disputate nel 21° secolo. Peggio Napoli, Bologna e Atalanta
27 febbraio 2025 15:44
Italiano beffa ancora Gasperini, è in semifinale di Coppa Italia un'altra volta dopo le tre con la Fiorentina
04 febbraio 2025 23:22
De Siervo: "La Supercoppa resta in Arabia, lavoriamo per far giocare una giornata di Serie A all'estero"
05 gennaio 2025 11:41
I tifosi della Juve ci ripensano, striscione e cori per Vlahovic che segna e dedica il gol alla curva
17 dicembre 2024 23:08
Esposito manda una frecciatina ai viola: "I derby non si giocano, i derby si vincono. La Coppa Italia continua"
06 dicembre 2024 12:12
Coppa Italia: Il Napoli di Conte eliminato dalla Lazio, scudetto unico obiettivo
05 dicembre 2024 23:22
Saudati sul derby di Coppa Italia: "Non credo che la Fiorentina debba cambiare stile di gioco. Manca il cinismo sotto porta"
05 dicembre 2024 14:56
Moviola CorSport: "Bravo Giua, nessun fallo da rigore su Sottil. Manca un giallo a Comuzzo"
05 dicembre 2024 09:30
Pradè: "Volevamo dedicare ad Edoardo il passaggio del turno, purtroppo non è andata così"
05 dicembre 2024 00:51
Scanagatta: "Terracciano in tanti anni miracoli ne ha fatti pochi, De Gea in pochi mesi diversi"
05 dicembre 2024 00:31
Bucchioni: "Fiorentina condizionata da quanto avvenuto domenica sera, mancata lucidità"
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D'Aversa: "Sfido a prevedere un epilogo così, questa serata rimarrà nella storia del club"
04 dicembre 2024 23:56
Fiorentina eliminata ai calci di rigore, l'Empoli va ai quarti. Ranieri e Kean sbagliano i calci di rigore
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Criscitiello: "Coppa Italia? Bisogna cambiare. Era la settimana perfetta per recuperare Fiorentina-Inter"
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Vincere la Coppa Italia porterebbe nelle casse 7,6 milioni di euro. Per la finalista 5 milioni
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Cagni: "I giocatori viola metteranno qualcosa in più per Bove. Le notizie positive arrivate portano serenità e carica"
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Fiorentina-Empoli: i precedenti nel derby sorridono ai viola. I migliori marcatori dell'incontro sono Ilicic e Mutu
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I convocati per Fiorentina-Empoli: Mandragora assente per squalifica, ci sono Gudmundsson e Richardson
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Oggi la ripresa dopo lo shock. Fiorentina, il patto del gruppo: “Un regalo per Edoardo”
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Fiorentina, messa alle spalle la paura è sfida all'Empoli in Coppa Italia. In campo per Bove
03 dicembre 2024 22:31
Ciclo cruciale di cinque partite consecutive al Franchi: Fiorentina imbattuta fino ad oggi nel suo stadio
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Derby di Genova nel caos: scontri, diversi feriti e gara a rischio. Decisione attesa in Prefettura
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In Coppa Italia l'Empoli vince a Torino. Agli ottavi di finale sarà scontro con la Fiorentina a Firenze
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Nuno Gomes scherza: "Adani a letto con una ragazza e la Coppa Italia del 2001? Voglio vedere le foto"
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Coppa Italia: La Juve schiaccia l'Atalanta, Vlahovic alza il trofeo da migliore in campo
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Gasperini: "Miracolo Atalanta? anche se non hai grandi numeri puoi sognare grandi traguardi"
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Bernabai sul recupero di Atalanta-Fiorentina: "Assurdo che si recuperi a fine campionato. La Lega doveva spostare la finale di Coppa Italia"
30 aprile 2024 18:41
G.Berti: "Italiano criticato tante volte, ma questa squadra se l’è giocata sempre con tutti"
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Furia Nico Gonzalez, pubblica il mancato rigore per il fallo di Carnesecchi e il fuorigioco Lookman
25 aprile 2024 13:12
Biraghi: "Ora più che mai serve unione che la stagione non è finita, abbiamo dato tutto senza rimpianti"
25 aprile 2024 00:01
Fiorentina distrutta dopo la sconfitta, dai tifosi viola cori e sostegno. Nico e Biraghi affranti
24 aprile 2024 23:52
Italiano: "Espulsione determinante. Abbiamo cercato di tenere botta e ci stava quasi per riuscire con Quarta"
24 aprile 2024 23:35
La qualificazione alla finale di Coppa Italia porterebbe nelle casse della Fiorentina almeno 5 milioni di euro
24 aprile 2024 19:46
Graziani: "Cosa importa se l'allenatore andrà via? I calciatori determinano le belle e le brutte prestazioni"
24 aprile 2024 14:57
Stasera la Fiorentina oltre alla finale si gioca anche un posto in Supercoppa Italia con Milan, Inter e Juve
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Juventus in finale di Coppa Italia: sfiderà la vincente di Atalanta Fiorentina
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Gritti (Vice Gasperini): "Fiducioso di ribaltarla, i tifosi ci trascineranno. L'andata è stata sottotono"
23 aprile 2024 19:01
Atalanta, Hien pensa alla Fiorentina: "Abbiamo tutte le qualità per vincere. Spingeremo forte dall'inizio"
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La Fiorentina parte per Bergamo. Non c'è Pradè. Siparietto Ikonè, si dimentica la valigia, ci pensa il preparatore
23 aprile 2024 16:06
I convocati per Atalanta-Fiorentina: tornano Nico Gonzalez e gli altri titolari, Nzola unico assente
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Nico si è allenato sta bene e può giocare. Bonaventura ha dolore alla caviglia ed è in forte dubbio
23 aprile 2024 15:02
Probabile formazione Coppa Italia: Nico sta bene, Belotti e Beltran stringono i denti, Bonaventura rischia
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Hien lancia la sfida alla Fiorentina: "Abbiamo la qualità per vincere, dobbiamo spingere forte subito"
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Repka: "Adesso ho il patentino e sogno di allenare la Fiorentina. Col Viktoria Plzen passeranno i viola"
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Commisso seguirà la gara di Conference dagli States. Il rientro del Presidente è previsto a fine mese
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Galloppa: "Orgoglioso di chi è a Firenze fin da quando era bambino, sono cresciuto con alcuni di loro"
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Ranocchia: "La Fiorentina ha fatto una grandissima partita, peccato che sia finita solo 1 a 0"
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Parisi: "C'è rammarico perché potevamo fare più gol. A Bergamo dovremo tenere duro e dare il massimo"
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De Marco analizza: "Scamacca ha rischiato il rosso per il fallo su Milenkovic, intervento a gamba alta"
04 aprile 2024 00:09
Italiano: "2 parate incredibili di Carnesecchi su Nico. A Bergamo dobbiamo fare una partita strepitosa"
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Massimo Mauro: "La Fiorentina ha fatto la differenza con il pressing. Scelgo Belotti a Scamacca"
03 aprile 2024 23:29
Mandragora: "Vogliamo vincere un trofeo, ma c'è da ballare. Il gol? Forse il più bello fatto in carriera"
03 aprile 2024 23:24
De Biasi sicuro: "Vedo l'Atalanta favorita sulla Fiorentina per vincere la Coppa Italia"
03 aprile 2024 17:39
Gazzetta non ha dubbi: “Italiano è bravo ma ora deve vincere qualcosa. Questa coppa Italia un’opportunità”
03 aprile 2024 08:21
Juventus-Lazio: subito polemiche, l'arbitro Massa toglie un rigore ai bianconeri
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Probabili formazioni: Bonaventura e Gonzalez dal primo minuto, Scalvini e CDK out
02 aprile 2024 21:32
Dal Viola Park, Bonaventura e Nico tornano titolari. Arthur ancora in dubbio
02 aprile 2024 19:54
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