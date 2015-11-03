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Notizie Coppa Italia Fiorentina

Lazio di Sarri inconsistente, si arrende all’Inter: nerazzurri padroni della finale di Coppa Italia

13 maggio 2026 23:00

La Nazione scrive: "La Fiorentina ripartirà a Ferragosto, protagonista dei trentaduesimi di Coppa Italia"

03 maggio 2026 14:24

Coppa Italia, Sarri sbatte fuori Palladino e va in finale. Atalanta ko ai rigori, Motta saracinesca

23 aprile 2026 00:07

Dopo 4 anni Italiano non giocherà le semifinali di Coppa Italia, passa la Lazio ai rigori

11 febbraio 2026 23:41

Conte insulta furioso l'arbitro Manganiello, spunta l'immagine: "Almeno vai a vederla, testa di ca**o"

11 febbraio 2026 00:03

Il Como trionfa contro il Napoli e vola in semifinale contro l'Inter: Fabregas batte Conte ai rigori

10 febbraio 2026 23:21

Il Torino lotta ma non riesce a rimontare l'Inter ed esce dalla Coppa Italia, Che Adams ko in dubbio per Firenze

04 febbraio 2026 23:00

Balbo e l'entusiasmo dopo l’esordio in Coppa Italia contro il Como: "Sogno fin da bambino"

28 gennaio 2026 18:30

Corriere Fiorentino: “Coppa Italia capitolo chiuso, in attesa di conoscere quale sarà il cammino in Conference”

28 gennaio 2026 09:20

Nazione non ha dubbi: “La Coppa Italia un lusso che la Fiorentina non si è potuta permettere”

28 gennaio 2026 08:48

"Forza ragazzi". A fine gara la Curva Fiesole sceglie di restare al fianco della Fiorentina

28 gennaio 2026 00:04

Ndour: "Primo tempo buono, poi è mancata la reazione, ma siamo sempre più squadra"

27 gennaio 2026 23:42

Fiorentina fuori dalla Coppa Italia, Piccoli illude i Viola poi il Como la ribalta e vince 3-1 al Franchi

27 gennaio 2026 22:57

Harrison: "La città è bellissima, i tifosi sono fantastici: spero di dare presto delle soddisfazioni"

27 gennaio 2026 20:52

Vanoli: "Tocca a noi dimostrare a Joseph e Catherine che teniamo alla Fiorentina, il rientro di Kean si avvicina"

27 gennaio 2026 20:44

Bucchioni: "Formazione ragionevole, le 16 partite che mancano alla Fiorentina saranno complicatissime"

27 gennaio 2026 20:22

Corriere Fiorentino punge: “Pensare che la Fiorentina possa puntare la finale è un’utopia”

27 gennaio 2026 10:04

Scugnizzo Viola: "Che fine ha fatto Fazzini? Harrison non è un terzino. Autosabotaggio di Vanoli"

26 gennaio 2026 11:58

Roma, doppio schiaffo tra mercato e campo: sfumano Raspadori e i quarti di Coppa Italia

13 gennaio 2026 23:06

Le coppe devono essere la benzina di questa Fiorentina: come con Italiano nella stagione 2022/23

27 novembre 2025 12:01

Ufficializzati Anticipi e Posticipi Serie A e Coppa Italia: Gennaio di fuoco per la Fiorentina

06 ottobre 2025 23:43

Como show: Sassuolo annichilito 3-0 e altra sfida con la Fiorentina negli ottavi di Coppa Italia

24 settembre 2025 22:57

Coppa Italia: il Como fatica ma passa, sarà sfida al Sassuolo. Fiorentina spettatrice interessata

16 agosto 2025 23:40

Lecce, Sottil subito convocato in Coppa Italia da Di Francesco: “Lo ritrovo più maturo”

14 agosto 2025 23:32

La Fiorentina in Europa all'ultimo tuffo spedisce il Milan ai preliminari di Coppa Italia

25 maggio 2025 23:43

Peter Barone celebra Italiano: "Fino all'ultima goccia di sudore, poi il verdetto lo darà il campo"

15 maggio 2025 00:22

Adani: "A Firenze qualcuno ha parlato troppo e male, stasera bisogna chiedere scusa a Italiano"

14 maggio 2025 23:55

Bologna nella storia: Italiano conquista la Coppa Italia e riporta la gloria sotto le Due Torri

14 maggio 2025 23:20

Coppa Italia, tifosi del Bologna lasciati a piedi: pullman scomparsi e panico a poche ore dalla finale

14 maggio 2025 16:55

Italiano: "Questa è la settima finale in carriera, ne ho vinto 3 e perse 3. Ma arrivarci è un merito..."

13 maggio 2025 19:56

Bologna in finale di Coppa Italia dopo 51 anni. Italiano punta a spezzare la maledizione

24 aprile 2025 23:27

Se il Milan vincesse la Coppa Italia toglierebbe un posto all'Europa: 6° in Conference e 5° in Europa League

23 aprile 2025 23:18

Jovic Re di Milano! Il Milan vince il Derby e vola in finale di Coppa Italia con doppietta dell'ex viola

23 aprile 2025 23:14

Italiano: "Non penso alla finale, ricordo le partite contro Poznan e Braga quando ero alla Fiorentina"

23 aprile 2025 17:35

Corsi sui fischi del Castellani: "Se qualcuno pensa di vincere la Coppa Italia tifi Fiorentina"

06 aprile 2025 22:11

Coppa Italia: Chalanoglu riprende il Milan, il derby d'andata finisce in parità, 1-1

02 aprile 2025 23:05

La Fiorentina deve tifare Inter in Coppa Italia. Rischia di esserci 1 posto in meno per l'Europa League

02 aprile 2025 13:35

Coppa Italia: il Bologna passeggia ad Empoli, Italiano vicino alla quarta finale in tre anni

01 aprile 2025 23:36

Svolta Var: In Coppa Italia gli arbitri spiegheranno le decisioni allo stadio tramite segnale audio

24 marzo 2025 11:56

Pizarro scherza: "Rifarei la finale col Napoli, se Ilicic avesse segnato non saremmo usciti dallo stadio"

13 marzo 2025 13:48

Fiorentina 6° per semifinali di Coppa Italia disputate nel 21° secolo. Peggio Napoli, Bologna e Atalanta

27 febbraio 2025 15:44

Italiano beffa ancora Gasperini, è in semifinale di Coppa Italia un'altra volta dopo le tre con la Fiorentina

04 febbraio 2025 23:22

De Siervo: "La Supercoppa resta in Arabia, lavoriamo per far giocare una giornata di Serie A all'estero"

05 gennaio 2025 11:41

I tifosi della Juve ci ripensano, striscione e cori per Vlahovic che segna e dedica il gol alla curva

17 dicembre 2024 23:08

Esposito manda una frecciatina ai viola: "I derby non si giocano, i derby si vincono. La Coppa Italia continua"

06 dicembre 2024 12:12

Coppa Italia: Il Napoli di Conte eliminato dalla Lazio, scudetto unico obiettivo

05 dicembre 2024 23:22

Saudati sul derby di Coppa Italia: "Non credo che la Fiorentina debba cambiare stile di gioco. Manca il cinismo sotto porta"

05 dicembre 2024 14:56

Moviola CorSport: "Bravo Giua, nessun fallo da rigore su Sottil. Manca un giallo a Comuzzo"

05 dicembre 2024 09:30

Pradè: "Volevamo dedicare ad Edoardo il passaggio del turno, purtroppo non è andata così"

05 dicembre 2024 00:51

Scanagatta: "Terracciano in tanti anni miracoli ne ha fatti pochi, De Gea in pochi mesi diversi"

05 dicembre 2024 00:31

Bucchioni: "Fiorentina condizionata da quanto avvenuto domenica sera, mancata lucidità"

05 dicembre 2024 00:27

D'Aversa: "Sfido a prevedere un epilogo così, questa serata rimarrà nella storia del club"

04 dicembre 2024 23:56

Fiorentina eliminata ai calci di rigore, l'Empoli va ai quarti. Ranieri e Kean sbagliano i calci di rigore

04 dicembre 2024 23:08

Criscitiello: "Coppa Italia? Bisogna cambiare. Era la settimana perfetta per recuperare Fiorentina-Inter"

04 dicembre 2024 15:16

Vincere la Coppa Italia porterebbe nelle casse 7,6 milioni di euro. Per la finalista 5 milioni

04 dicembre 2024 14:55

Cagni: "I giocatori viola metteranno qualcosa in più per Bove. Le notizie positive arrivate portano serenità e carica"

04 dicembre 2024 14:38

Fiorentina-Empoli: i precedenti nel derby sorridono ai viola. I migliori marcatori dell'incontro sono Ilicic e Mutu

04 dicembre 2024 14:21

I convocati per Fiorentina-Empoli: Mandragora assente per squalifica, ci sono Gudmundsson e Richardson

04 dicembre 2024 14:08

Oggi la ripresa dopo lo shock. Fiorentina, il patto del gruppo: “Un regalo per Edoardo”

04 dicembre 2024 08:58

Fiorentina, messa alle spalle la paura è sfida all'Empoli in Coppa Italia. In campo per Bove

03 dicembre 2024 22:31

Ciclo cruciale di cinque partite consecutive al Franchi: Fiorentina imbattuta fino ad oggi nel suo stadio

28 novembre 2024 09:36

Derby di Genova nel caos: scontri, diversi feriti e gara a rischio. Decisione attesa in Prefettura

25 settembre 2024 17:09

In Coppa Italia l'Empoli vince a Torino. Agli ottavi di finale sarà scontro con la Fiorentina a Firenze

24 settembre 2024 23:28

Nuno Gomes scherza: "Adani a letto con una ragazza e la Coppa Italia del 2001? Voglio vedere le foto"

14 settembre 2024 13:05

Adani rivela: "Nel 2001 portai la Coppa Italia a casa mia e la usai per giochi erotici con una ragazza"

11 settembre 2024 14:24

Adani elogia Batistuta: "Era un maniaco della perfezione, viveva solo per fare gol"

18 agosto 2024 17:50

"Grazie di tutto Mister Ranieri" la Fiorentina omaggia chi è di diritto nella sua storia

21 maggio 2024 21:46

Coppa Italia: La Juve schiaccia l'Atalanta, Vlahovic alza il trofeo da migliore in campo

15 maggio 2024 23:16

Gasperini: "Miracolo Atalanta? anche se non hai grandi numeri puoi sognare grandi traguardi"

14 maggio 2024 21:33

Bernabai sul recupero di Atalanta-Fiorentina: "Assurdo che si recuperi a fine campionato. La Lega doveva spostare la finale di Coppa Italia"

30 aprile 2024 18:41

G.Berti: "Italiano criticato tante volte, ma questa squadra se l’è giocata sempre con tutti"

25 aprile 2024 22:30

Furia Nico Gonzalez, pubblica il mancato rigore per il fallo di Carnesecchi e il fuorigioco Lookman

25 aprile 2024 13:12

Biraghi: "Ora più che mai serve unione che la stagione non è finita, abbiamo dato tutto senza rimpianti"

25 aprile 2024 00:01

Fiorentina distrutta dopo la sconfitta, dai tifosi viola cori e sostegno. Nico e Biraghi affranti

24 aprile 2024 23:52

Italiano: "Espulsione determinante. Abbiamo cercato di tenere botta e ci stava quasi per riuscire con Quarta"

24 aprile 2024 23:35

La qualificazione alla finale di Coppa Italia porterebbe nelle casse della Fiorentina almeno 5 milioni di euro

24 aprile 2024 19:46

Graziani: "Cosa importa se l'allenatore andrà via? I calciatori determinano le belle e le brutte prestazioni"

24 aprile 2024 14:57

Stasera la Fiorentina oltre alla finale si gioca anche un posto in Supercoppa Italia con Milan, Inter e Juve

24 aprile 2024 12:39

Juventus in finale di Coppa Italia: sfiderà la vincente di Atalanta Fiorentina

23 aprile 2024 23:17

Gritti (Vice Gasperini): "Fiducioso di ribaltarla, i tifosi ci trascineranno. L'andata è stata sottotono"

23 aprile 2024 19:01

Atalanta, Hien pensa alla Fiorentina: "Abbiamo tutte le qualità per vincere. Spingeremo forte dall'inizio"

23 aprile 2024 16:47

La Fiorentina parte per Bergamo. Non c'è Pradè. Siparietto Ikonè, si dimentica la valigia, ci pensa il preparatore

23 aprile 2024 16:06

I convocati per Atalanta-Fiorentina: tornano Nico Gonzalez e gli altri titolari, Nzola unico assente

23 aprile 2024 15:22

Nico si è allenato sta bene e può giocare. Bonaventura ha dolore alla caviglia ed è in forte dubbio

23 aprile 2024 15:02

Probabile formazione Coppa Italia: Nico sta bene, Belotti e Beltran stringono i denti, Bonaventura rischia

23 aprile 2024 14:26

Hien lancia la sfida alla Fiorentina: "Abbiamo la qualità per vincere, dobbiamo spingere forte subito"

22 aprile 2024 11:34

Repka: "Adesso ho il patentino e sogno di allenare la Fiorentina. Col Viktoria Plzen passeranno i viola"

16 aprile 2024 22:55

Commisso seguirà la gara di Conference dagli States. Il rientro del Presidente è previsto a fine mese

10 aprile 2024 22:49

Galloppa: "Orgoglioso di chi è a Firenze fin da quando era bambino, sono cresciuto con alcuni di loro"

05 aprile 2024 18:59

Ranocchia: "La Fiorentina ha fatto una grandissima partita, peccato che sia finita solo 1 a 0"

04 aprile 2024 00:33

Parisi: "C'è rammarico perché potevamo fare più gol. A Bergamo dovremo tenere duro e dare il massimo"

04 aprile 2024 00:10

De Marco analizza: "Scamacca ha rischiato il rosso per il fallo su Milenkovic, intervento a gamba alta"

04 aprile 2024 00:09

Italiano: "2 parate incredibili di Carnesecchi su Nico. A Bergamo dobbiamo fare una partita strepitosa"

03 aprile 2024 23:33

Massimo Mauro: "La Fiorentina ha fatto la differenza con il pressing. Scelgo Belotti a Scamacca"

03 aprile 2024 23:29

Mandragora: "Vogliamo vincere un trofeo, ma c'è da ballare. Il gol? Forse il più bello fatto in carriera"

03 aprile 2024 23:24

De Biasi sicuro: "Vedo l'Atalanta favorita sulla Fiorentina per vincere la Coppa Italia"

03 aprile 2024 17:39

Gazzetta non ha dubbi: “Italiano è bravo ma ora deve vincere qualcosa. Questa coppa Italia un’opportunità”

03 aprile 2024 08:21

Juventus-Lazio: subito polemiche, l'arbitro Massa toglie un rigore ai bianconeri

02 aprile 2024 21:58

Probabili formazioni: Bonaventura e Gonzalez dal primo minuto, Scalvini e CDK out

02 aprile 2024 21:32

Dal Viola Park, Bonaventura e Nico tornano titolari. Arthur ancora in dubbio

02 aprile 2024 19:54

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