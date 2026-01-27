Harrison: “La città è bellissima, i tifosi sono fantastici: spero di dare presto delle soddisfazioni”

A pochi minuti dal fischio di inizio di Fiorentina-Como di Coppa Italia, ha parlato Jack Harrison all’interno del pre-partita di SportMediaset.

Ecco le parole del calciatore inglese:

“E’ fantastico essere qui, i ragazzi mi hanno accolto molto bene. La città è bellissima, i tifosi sono fantastici e il centro sportivo è top. Sono molto contento e spero di poter dare il mio contributo alla squadra da qui a fine stagione”.

Sulle differenze tra Serie A e Premier League

“Difficile dire quali siano le differenze tra l’Italia e l’Inghilterra, ho giocato solo una partita. L’atmosfera è fantastica e spero di dare presto delle soddisfazioni”.