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Notizie Jack Harrison Fiorentina

Corriere Fiorentino: “Apporto di Harrison insufficiente, non spinge Paratici a versare i 7 milioni”

30 aprile 2026 09:27

Tuttosport: "Altro risultato utile per la Fiorentina, la salvezza appare sempre più vicina"

21 aprile 2026 10:52

Masini: "Sogno un progetto e un'idea di calcio. Harrison lo riscatterei e lo vedrei bene terzino"

14 aprile 2026 19:08

Harrison gioca spesso ma convince poco, rientro a Leeds scontato in attesa di una nuova avventura

11 aprile 2026 21:48

Moretto: "Dubbi sul riscatto di Solomon, Harrison verso l'addio. Fagioli al centro del progetto viola"

31 marzo 2026 19:03

Harrison: "La città è bellissima, i tifosi sono fantastici: spero di dare presto delle soddisfazioni"

27 gennaio 2026 20:52

Harrison l'altro colpo di Paratici per la Fiorentina. Supporto al centravanti ma anche copertura

19 gennaio 2026 10:05

Marianella: "Harrison è un esterno che salta l'uomo e fa più assist che gol, sulla fascia fa la differenza"

13 gennaio 2026 22:27

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