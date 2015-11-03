Notizie Jack Harrison Fiorentina

Corriere Fiorentino: “Apporto di Harrison insufficiente, non spinge Paratici a versare i 7 milioni”
30 aprile 2026 09:27
Tuttosport: "Altro risultato utile per la Fiorentina, la salvezza appare sempre più vicina"
21 aprile 2026 10:52
Masini: "Sogno un progetto e un'idea di calcio. Harrison lo riscatterei e lo vedrei bene terzino"
14 aprile 2026 19:08
Harrison gioca spesso ma convince poco, rientro a Leeds scontato in attesa di una nuova avventura
11 aprile 2026 21:48
Moretto: "Dubbi sul riscatto di Solomon, Harrison verso l'addio. Fagioli al centro del progetto viola"
31 marzo 2026 19:03
Harrison: "La città è bellissima, i tifosi sono fantastici: spero di dare presto delle soddisfazioni"
27 gennaio 2026 20:52
Harrison l'altro colpo di Paratici per la Fiorentina. Supporto al centravanti ma anche copertura
19 gennaio 2026 10:05
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