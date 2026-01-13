Marianella: “Harrison è un esterno che salta l’uomo e fa più assist che gol, sulla fascia fa la differenza”

Intervenuto a Radio Firenzeviola, il giornalista e telecronista di Sky Sport, Massimo Marianella ha commentato i primi giorni di mercato invernale della Fiorentina:

“Harrison è un giocatore che a me piace e che ho commentato tantissimo. E’ un buon acquisto. A Firenze sentivo parlare di Baldanzi e non capivo perché si dovesse prendere un giocatore che poi sarebbe stato da adattare. Harrison invece è esterno puro, quel ruolo lo sa fare. E’ la classica ala inglese, gioca più a destra che a sinistra, l’ha fatto sia nell’Everton che nel Leeds. Quest’anno non ha giocato tantissimo, perché il Leeds ha giocato in modo diverso, però è un giocatore buono, che sulla fascia fa la differenza, che salta l’uomo anche se non fa molti goal. E’ più un esterno da assist. Calcia bene le punizioni, avendo avuto come maestri, in America, Pirlo, David Villa e Lampard. Ha tante nozioni calcistiche di livello. Quando è sulla fascia, abbassa la testa e parte, ma ha meno goal rispetto agli assist anche se penso non sia stato preso per i goal”

Sulle caratteristiche del giocatore

“Paragoni non lo so. E’ un’ala che prende la fascia e punta. Ha una forza agonistica importante che in Serie A può fare la differenza. Sono curioso di vedere quanti goal può fare in Italia per determinare la differenza con la Premier. E’ una bella idea di calcio, in quanto sottoutilizzato nella sua squadra attuale. Ha tanto da dare. Un giocatore così da Premier, da noi, può fare la differenza”.