Notizie Marianella Fiorentina

Marianella: "Fiorentina più forte del Palace, ma l'assenza di Parisi pesa: la difesa Viola preoccupa"
09 aprile 2026 16:28
Marianella: "Parisi il migliore in campo col Rakow, sta attraversando un periodo di forma straordinario"
20 marzo 2026 22:32
Marianella: "Non farei troppo turnover in Conference. La società non ha grandi colpe sul flop"
10 marzo 2026 19:12
Marianella: "La Fiorentina è tornata squadra, oggi lo ha dimostrato. Fazzini un patrimonio calcistico"
20 febbraio 2026 00:11
La frecciata di Marianella a Pioli: “Vanoli ha dovuto rifare da capo la preparazione atletica”
19 febbraio 2026 22:03
"Fiorentina, l'insidia sarà il campo, è secco e duro e pieno di buche. Un campo di patate"
18 febbraio 2026 22:43
Marianella: "La Fiorentina non sbaglierà il finale di stagione, mi è piaciuto il mercato che ha fatto"
12 febbraio 2026 18:03
Marianella: "Harrison è un esterno che salta l'uomo e fa più assist che gol, sulla fascia fa la differenza"
13 gennaio 2026 22:27
Marianella fiducioso: "La Fiorentina si salverà senza fatica e poi potrà concentrarsi sull'Europa"
10 dicembre 2025 21:57
Marianella positivo: "L'eventuale Europa nel prossimo anno passa attraverso il percorso della Conference"
01 dicembre 2025 17:21
Marianella ottimista: "Tra qualche settimana non parleremo più di Fiorentina in zona retrocessione"
01 dicembre 2025 17:10
Marianella: "Grande reazione della Viola contro la Juve. Tra 5-6 partite non parleremo più di retrocessione"
24 novembre 2025 15:16
Marianella prende in giro Gimenez in diretta: "Contento che si sia ripreso da quella botta tremenda"
24 ottobre 2025 21:51
Marianella: "Pioli sbaglia a fare molte rotazioni stasera, ma per battere il Rapid bastano le riserve"
23 ottobre 2025 15:33
Marianella: "Rapid-Fiorentina impronosticabile. Due squadre in crisi ma i Viola sono superiori"
22 ottobre 2025 16:49
Marianella: "Fiorentina fragile, senza personalità. A Vienna ci si gioca tutto, non farei giocare Gud"
20 ottobre 2025 17:34
Marianella fiducioso: “La Fiorentina vera non è lontana. La stagione viola ruota attorno a Gudmundsson e Fagioli”
02 ottobre 2025 16:53
Marianella: "Le parole di Palladino non mi fanno effetto, ha dei meriti ma Pioli è un upgrade"
25 settembre 2025 22:32
Marianella: "Se Pioli fa la difesa a 4 vuol dire che le cose vanno male. Difficile sostenere Piccoli e Kean"
15 settembre 2025 21:42
Marianella: "Lamptey è il Dodo inglese. Con Pioli vedo una Fiorentina veramente ambiziosa"
22 agosto 2025 16:52
Marianella: "Il Milan non pagherà la clausola per Kean, possibile offerta al ribasso dopo il 15 luglio"
25 giugno 2025 18:04
Marianella: "Dzeko: goal, assist ed esperienza. Ottimo l'innesto di Fazzini e la conferma di De Gea"
21 giugno 2025 20:13
Marianella esalta Ranieri: "Si meritava la Nazionale, lo dissi già un anno fa in telecronaca"
01 giugno 2025 22:44
Marianella: "Sarri possibile fuoco d'artificio viola, manca ancora l'ok alla Lazio, non è un caso"
31 maggio 2025 00:16
Marianella: "Le dimissioni Palladino un'opportunità. Si può scegliere un allenatore dà identità e gioco"
28 maggio 2025 17:45
Marianella: "Palladino non ha dato una grande personalità alla Fiorentina, è ancora inesperto"
16 aprile 2025 13:36
Marianella: "Su De Gea follia United, uno dei più forti al mondo oggi e degli ultimi 10 anni"
11 aprile 2025 22:46
Marianella: "Non ricordo vittorie della Fiorentina con identità di gioco. Palladino non valorizza il mercato"
20 gennaio 2025 20:08
Marianella: "Bel saluto al Chino, ha amato la maglia della Fiorentina con la sua irruenza y passion"
01 gennaio 2025 22:58
Marianella: "Italiano ha sempre esultato cosi. Grazie a lui la Fiorentina ha fatto 3 finali e costruito tanto"
16 dicembre 2024 18:51
Marianella: "Nico non è mai stato totalmente il campione della Fiorentina. È un esterno da big"
07 agosto 2024 15:53
Marianella su Hancko: "La Fiorentina aveva scoperto un difensore a livello internazionale, ma poi non ha avuto il coraggio di puntarci"
21 giugno 2024 20:55
Marianella commenterà la Fiorentina in finale di Conference League: "Sarà bellissimo per me"
21 maggio 2024 17:19
Amrabat torna titolare e lo United perde. Marianella: "Si sarà reso conto di non essere all'altezza"
12 maggio 2024 19:35
Marianella: "La Fiorentina non vince da 23 anni, naturale puntare sulle coppe"
15 aprile 2024 23:51
Marianella distrugge Amrabat: "Mandato a quel paese, pensava di fare la differenza allo United..."
07 aprile 2024 18:36
Marianella scrive: "Joe Barone resterà per sempre nella meravigliosa storia della Fiorentina!"
21 marzo 2024 16:00
Leao prende in giro Marianella, aveva detto: "Se il Milan aspetta il gol di Jovic, aspetta un bel po"
02 dicembre 2023 23:53
Marianella: "Ranieri da Nazionale, ieri tanti giovani come la Fiorentina Ye-Ye. Ricreduto su Beltran"
27 ottobre 2023 15:57
Marianella si arrabbia con commentatore tecnico: "La partita ha molto da dire, la Fiorentina è uno spettacolo"
26 ottobre 2023 22:06
Marianella: "Genk squadra più forte del girone. Acquisto Christensen è stato sbagliato dalla Fiorentina"
22 settembre 2023 19:38
Marianella: "A Firenze non passano i taxi, ho aspettato 45 minuti. Annullata ospitata al Viola Park"
14 settembre 2023 14:33
Marianella: "La Fiorentina con l'1-0 va ai supplementari, con il 2-0 va a Praga. Tutto è ancora aperto"
13 maggio 2023 21:44
Marianella rivela: "Fiorentina ha fatto dei tentativi per un attaccante. Gestione perfetta su Amrabat"
02 febbraio 2023 18:24
Marianella: la Fiorentina è in fiducia, il Milan verrà messo in difficoltà stasera
13 novembre 2022 15:43
Marianella sicuro: "Sono le altre ad aver paura della Fiorentina ai sorteggi: la Conference primo obiettivo"
04 novembre 2022 19:18
Marianella: "Fiorentina, il bilancio migliore. Altri dicono che vogliono abbassare i costi ma non è cosi"
10 agosto 2022 13:57
Marianella non ha dubbi: "Fiorentina più forte del Twente ma sarà un avversario tosto"
02 agosto 2022 18:01
Marianella: "Italiano da Panchina d'Oro. Spero nella Fiorentina in Europa, se la merita"
16 maggio 2022 22:18
Marianella attacca: "Nessuno rimborserà la Fiorentina per il gol in fuorigioco della Lazio, son 2 punti"
03 maggio 2022 17:32
Marianella ammette: "Capisco amarezza tifosi se alla Fiorentina va tutto bene e poi vendi il bomber"
07 febbraio 2022 13:39
Marianella elogia la Fiorentina: "Ikonè colpo, Commisso sta dimostrando di voler investire"
23 dicembre 2021 22:10
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