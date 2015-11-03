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Notizie Marianella Fiorentina

Marianella: "Fiorentina più forte del Palace, ma l'assenza di Parisi pesa: la difesa Viola preoccupa"

09 aprile 2026 16:28

Marianella: "Parisi il migliore in campo col Rakow, sta attraversando un periodo di forma straordinario"

20 marzo 2026 22:32

Marianella: "Non farei troppo turnover in Conference. La società non ha grandi colpe sul flop"

10 marzo 2026 19:12

Marianella: "La Fiorentina è tornata squadra, oggi lo ha dimostrato. Fazzini un patrimonio calcistico"

20 febbraio 2026 00:11

La frecciata di Marianella a Pioli: “Vanoli ha dovuto rifare da capo la preparazione atletica”

19 febbraio 2026 22:03

"Fiorentina, l'insidia sarà il campo, è secco e duro e pieno di buche. Un campo di patate"

18 febbraio 2026 22:43

Marianella: "La Fiorentina non sbaglierà il finale di stagione, mi è piaciuto il mercato che ha fatto"

12 febbraio 2026 18:03

Marianella: "Harrison è un esterno che salta l'uomo e fa più assist che gol, sulla fascia fa la differenza"

13 gennaio 2026 22:27

Marianella fiducioso: "La Fiorentina si salverà senza fatica e poi potrà concentrarsi sull'Europa"

10 dicembre 2025 21:57

Marianella positivo: "L'eventuale Europa nel prossimo anno passa attraverso il percorso della Conference"

01 dicembre 2025 17:21

Marianella ottimista: "Tra qualche settimana non parleremo più di Fiorentina in zona retrocessione"

01 dicembre 2025 17:10

Marianella: "Grande reazione della Viola contro la Juve. Tra 5-6 partite non parleremo più di retrocessione"

24 novembre 2025 15:16

Marianella prende in giro Gimenez in diretta: "Contento che si sia ripreso da quella botta tremenda"

24 ottobre 2025 21:51

Marianella: "Pioli sbaglia a fare molte rotazioni stasera, ma per battere il Rapid bastano le riserve"

23 ottobre 2025 15:33

Marianella: "Rapid-Fiorentina impronosticabile. Due squadre in crisi ma i Viola sono superiori"

22 ottobre 2025 16:49

Marianella: "Fiorentina fragile, senza personalità. A Vienna ci si gioca tutto, non farei giocare Gud"

20 ottobre 2025 17:34

Marianella fiducioso: “La Fiorentina vera non è lontana. La stagione viola ruota attorno a Gudmundsson e Fagioli”

02 ottobre 2025 16:53

Marianella: "Le parole di Palladino non mi fanno effetto, ha dei meriti ma Pioli è un upgrade"

25 settembre 2025 22:32

Marianella: "Se Pioli fa la difesa a 4 vuol dire che le cose vanno male. Difficile sostenere Piccoli e Kean"

15 settembre 2025 21:42

Marianella: "Lamptey è il Dodo inglese. Con Pioli vedo una Fiorentina veramente ambiziosa"

22 agosto 2025 16:52

Marianella: "Il Milan non pagherà la clausola per Kean, possibile offerta al ribasso dopo il 15 luglio"

25 giugno 2025 18:04

Marianella: "Dzeko: goal, assist ed esperienza. Ottimo l'innesto di Fazzini e la conferma di De Gea"

21 giugno 2025 20:13

Marianella esalta Ranieri: "Si meritava la Nazionale, lo dissi già un anno fa in telecronaca"

01 giugno 2025 22:44

Marianella: "Sarri possibile fuoco d'artificio viola, manca ancora l'ok alla Lazio, non è un caso"

31 maggio 2025 00:16

Marianella: "Le dimissioni Palladino un'opportunità. Si può scegliere un allenatore dà identità e gioco"

28 maggio 2025 17:45

Marianella: "Palladino non ha dato una grande personalità alla Fiorentina, è ancora inesperto"

16 aprile 2025 13:36

Marianella: "Su De Gea follia United, uno dei più forti al mondo oggi e degli ultimi 10 anni"

11 aprile 2025 22:46

Marianella: "Non ricordo vittorie della Fiorentina con identità di gioco. Palladino non valorizza il mercato"

20 gennaio 2025 20:08

Marianella: "Bel saluto al Chino, ha amato la maglia della Fiorentina con la sua irruenza y passion"

01 gennaio 2025 22:58

Marianella: "Italiano ha sempre esultato cosi. Grazie a lui la Fiorentina ha fatto 3 finali e costruito tanto"

16 dicembre 2024 18:51

Marianella: "Nico non è mai stato totalmente il campione della Fiorentina. È un esterno da big"

07 agosto 2024 15:53

Marianella su Hancko: "La Fiorentina aveva scoperto un difensore a livello internazionale, ma poi non ha avuto il coraggio di puntarci"

21 giugno 2024 20:55

Marianella commenterà la Fiorentina in finale di Conference League: "Sarà bellissimo per me"

21 maggio 2024 17:19

Amrabat torna titolare e lo United perde. Marianella: "Si sarà reso conto di non essere all'altezza"

12 maggio 2024 19:35

Marianella: "La Fiorentina non vince da 23 anni, naturale puntare sulle coppe"

15 aprile 2024 23:51

Marianella distrugge Amrabat: "Mandato a quel paese, pensava di fare la differenza allo United..."

07 aprile 2024 18:36

Marianella scrive: "Joe Barone resterà per sempre nella meravigliosa storia della Fiorentina!"

21 marzo 2024 16:00

Leao prende in giro Marianella, aveva detto: "Se il Milan aspetta il gol di Jovic, aspetta un bel po"

02 dicembre 2023 23:53

Marianella: "Ranieri da Nazionale, ieri tanti giovani come la Fiorentina Ye-Ye. Ricreduto su Beltran"

27 ottobre 2023 15:57

Marianella si arrabbia con commentatore tecnico: "La partita ha molto da dire, la Fiorentina è uno spettacolo"

26 ottobre 2023 22:06

Marianella: "Genk squadra più forte del girone. Acquisto Christensen è stato sbagliato dalla Fiorentina"

22 settembre 2023 19:38

Marianella: "A Firenze non passano i taxi, ho aspettato 45 minuti. Annullata ospitata al Viola Park"

14 settembre 2023 14:33

Marianella: "La Fiorentina con l'1-0 va ai supplementari, con il 2-0 va a Praga. Tutto è ancora aperto"

13 maggio 2023 21:44

Marianella rivela: "Fiorentina ha fatto dei tentativi per un attaccante. Gestione perfetta su Amrabat"

02 febbraio 2023 18:24

Marianella: la Fiorentina è in fiducia, il Milan verrà messo in difficoltà stasera

13 novembre 2022 15:43

Marianella sicuro: "Sono le altre ad aver paura della Fiorentina ai sorteggi: la Conference primo obiettivo"

04 novembre 2022 19:18

Marianella: "Fiorentina, il bilancio migliore. Altri dicono che vogliono abbassare i costi ma non è cosi"

10 agosto 2022 13:57

Marianella non ha dubbi: "Fiorentina più forte del Twente ma sarà un avversario tosto"

02 agosto 2022 18:01

Marianella: "Italiano da Panchina d'Oro. Spero nella Fiorentina in Europa, se la merita"

16 maggio 2022 22:18

Marianella attacca: "Nessuno rimborserà la Fiorentina per il gol in fuorigioco della Lazio, son 2 punti"

03 maggio 2022 17:32

Marianella ammette: "Capisco amarezza tifosi se alla Fiorentina va tutto bene e poi vendi il bomber"

07 febbraio 2022 13:39

Marianella elogia la Fiorentina: "Ikonè colpo, Commisso sta dimostrando di voler investire"

23 dicembre 2021 22:10

Marianella: "Alla Fiorentina l'oscar del mercato. I Viola sono un'ottima squadra per l'oggi e il domani"

07 settembre 2021 22:04

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