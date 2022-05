Marianella: “Italiano da Panchina d’Oro. Spero nella Fiorentina in Europa, se la merita”

Massimo Marianella, telecronista Sky, ha preso parola al Teatro Puccini di Firenze per ricordare i 40 anni dallo scudetto rubato per commentare i temi caldi in casa Fiorentina dopo la brutta sconfitta contro la Sampdoria. Ecco le sue parole: “Sono molto amico di Giancarlo Antognoni: sono venuto perché me lo ha detto lui. Sono anziano a sufficienza per ricordarmi quella squadra. Quel finale di campionato fu molto amaro, oggi non ci sarebbe di più quel tipo di polemica. Mi fa piacere che oggi si siano ritrovati tanti calciatori e compagni di quel gruppo. È un peccato che quella squadra non sia stata premiata col terzo scudetto”.

SCONFITTA CONTRO LA SAMPDORIA “Sono sorpreso, la Fiorentina mi piace tanto. Italiano merita la panchina d’oro per quello che ha fatto in questa stagione. C’è ancora possibilità per andare in Europa e questa squadra la merita. Si decide tutto all’ultima giornata, e spero che i viola ce la facciano”.

CALI DI TENSIONE “Tutta questione di testa. Può darsi che oggi la squadra sia andata in campo tesa. Questa annata è un processo di crescita importante, e la fase di maturazione avviene anche attraverso tappe negative. Tutto fa, poi nel caso in cui dovesse raggiungere l’Europa ci sarà da capire chi prendere per andare a rinforzare una squadra già buona”.

SFIDA CONTRO LA JUVENTUS “Non è mai facile, ma giocare in casa contro la Juventus, che non è più quella di una volta, è la situazione ideale. I bianconeri giocano forse il calcio meno bello tra le grandi, però sarà sempre difficile. Credo che comunque la Fiorentina ce la possa fare. Nelle altre sfide i viola non sono mai stati fortunati. Sarà una partita di alto livello e mi aspetto uno spettacolo calcistico sotto tutti i punti di vista”.

LEGGI ANCHE: