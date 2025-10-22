22 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 19:02

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Marianella: “Rapid-Fiorentina impronosticabile. Due squadre in crisi ma i Viola sono superiori”

Redazione

22 Ottobre · 16:49

Aggiornamento: 22 Ottobre 2025 · 16:49

Massimo Marianella si proietta sul match di Conference tra Rapid e Fiorentina, pronosticando una gara equilibrata

Il giornalista e telecronista di Sky Sport Massimo Marianella ha fatto il punto sulla gara tra Rapid Vienna e Fiorentina, in programma domani: “C’è un discreto clima, non fa freddo, ma domani l’ambiente sarà caldissimo con lo stadio tutto pieno compresi 1500 tifosi viola. E’ un match coinvolgente e molto importante per entrambe le squadre, che stanno attraversando momenti simili, di difficoltà”.

Poi ha aggiunto: “Difficile pronosticare il risultato, il tecnico del Rapid ha fatto i complimenti a Pioli sottolineando la qualità della Fiorentina, ma si è detto pronto a fare la sua partita. Il Rapid Vienna è una squadra giovane, che si sta costruendo, non puntano al titolo nazionale ma a salire sul podio. Resta una squadra tecnicamente inferiore alla Fiorentina, che dovrebbe giocare con un 4-2-3-1 e probabilmente senza la punta titolare”. 

