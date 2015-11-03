Notizie Rapid Vienna Fiorentina

Kouadio, talento e personalità da grande, il vivaio viola cresce un nuovo gioiello
24 ottobre 2025 23:11
Viviano: "La Fiorentina può ancora puntare all'Europa, anche la Roma era in zona retrocessione un anno fa"
24 ottobre 2025 14:25
Una bella vittoria e spunti interessanti, la Fiorentina si riscopre vincente e compatta a Vienna
24 ottobre 2025 08:11
Pioli sulle orme di Palladino si affida al doppio play: Fagioli e Nicolussi come Adli e Cataldi
23 ottobre 2025 23:39
Fortini sboccia a Vienna: la Fiorentina ha in casa più di una semplice riserva di Dodô?
23 ottobre 2025 23:09
Pioli: "Non possiamo permetterci di giocare con tre giocatori offensivi. Sono arrivate buone risposte"
23 ottobre 2025 21:28
La Fiorentina affonda il Rapid Vienna! Rapid battuto 3-0. Ndour apre, Gud chiude, nel mezzo in gol Dzeko
23 ottobre 2025 20:37
PAGELLE FIORENTINA: FAGIOLI E NICOLUSSI IN CATTEDRA, MALE PICCOLI. FINALMENTE GUD!
23 ottobre 2025 20:35
FORMAZIONE FIORENTINA: TORNA COMUZZO, GIOCA NDOUR, ATTACCO A DUE CON DZEKO E PICCOLI
23 ottobre 2025 17:38
Parola all'ex portiere austriaco Konsel: "Il punto forte del Rapid Vienna? Al momento nessuno"
23 ottobre 2025 15:01
Orlando: "Rapid Vienna? Serve la vittoria. Gli austriaci stanno peggio della Fiorentina, sono in crisi"
23 ottobre 2025 14:15
Rapid Vienna-Fiorentina le probabili formazioni: occasione importante per Piccoli dal primo minuto
23 ottobre 2025 08:52
Nazione: “Piccoli dal 1’, Dzeko in vantaggio su Gud. Fortini e Parisi sulle fasce, rispunta Viti”
23 ottobre 2025 08:28
Piccoli con Dzeko, attacco pesante per spaventare il Rapid, possibile debutto da titolare per Fortini
23 ottobre 2025 07:12
Marianella: "Rapid-Fiorentina impronosticabile. Due squadre in crisi ma i Viola sono superiori"
22 ottobre 2025 16:49
Seidl (Capitano Rapid Vienna): “Fiorentina super squadra con una super qualità”
22 ottobre 2025 15:42
Manninger: "Anche il Rapid ha deluso, ma contro una Fiorentina in crisi farà la partita della vita"
22 ottobre 2025 15:31
Anche il Rapid Vienna è in crisi: è reduce da 4 sconfitte consecutive. La rosa austriaca vale 51 milioni
22 ottobre 2025 14:41
I precedenti con le squadre austriache sorridono ai viola: nell'ultima sfida Nico ribaltò il Rapid Vienna
22 ottobre 2025 13:57
Stoger (Allenatore Rapid Vienna): “Siamo in calo, difficile uscire da questo momento”
21 ottobre 2025 19:49
Conference League: Il Chelsea passeggia a Varsavia, Betis facile sullo Jagellonia, Rapid corsaro
10 aprile 2025 23:17
In Svezia scrivono: "Isak Jansson del Rapid Vienna obiettivo concreto della Fiorentina per Gennaio"
13 novembre 2024 23:54
Ricordate Grull? Fu accostato alla Fiorentina, ora viene escluso dalla nazionale per offese omofobe
13 marzo 2024 17:43
Grüll in Bundesliga 5 gol e 3 assist in 16 gare. Fa gola alla Fiorentina per gennaio, ecco i motivi
25 dicembre 2023 09:54
Gazzetta: “Grüll a gennaio può diventare realtà per la Fiorentina: ha impressionato, ora è un obiettivo”
10 settembre 2023 09:17
Ricordate Grull? Ha impressionato contro la Fiorentina, ora ha rifiutato la cessione per venire a Firenze
08 settembre 2023 15:10
Scugnizzo viola: ”Grazie Auer. Tra un tentativo di autogol ed un rigore provocato ci hai regalato la qualificazione!”
01 settembre 2023 12:57
Scontri tra tifosi, violenza, bottigliate ed auto distrutte a bastonate. Bambino sotto shock
01 settembre 2023 09:56
Nico Gonzalez trascina la Fiorentina ai gironi di Conference con la sua doppietta, Rapid ko
31 agosto 2023 21:55
FORMAZIONE FIORENTINA: IN PORTA GIOCA TERRACCIANO. DAVANTI NZOLA CON NICO GONZALEZ, C'È KOUAMÈ
31 agosto 2023 18:47
I tifosi del Rapid Vienna espongono il loro striscione sul Ponte Vecchio. Sono 2 mila in giro per Firenze
31 agosto 2023 12:43
Barisic: "Sono tornato al Franchi dopo alcuni anni, di nuovo ci sono solo i tappeti. Domani attacchiamo"
30 agosto 2023 20:13
Sentite Barisic (all. Rapid): "Il Lecce ha avuto molta fortuna, ma la Fiorentina deve migliorare tatticamente"
30 agosto 2023 16:10
Milenkovic: "Il nostro obiettivo è fare meglio dello scorso anno. Non prendere tanti tiri è un bene"
30 agosto 2023 14:37
Convocati Fiorentina per il Rapid Vienna: out Infantino, Ikonè non recupera, Sabiri c'è
30 agosto 2023 14:34
Infantino salta la rifinitura per affaticamento al flessore. In dubbio convocazione con il Rapid
30 agosto 2023 11:55
Dal Viola Park: alla rifinitura verso Fiorentina-Rapid assenti Amrabat ed Infantino. Ci sono Jovic, Barak e Sabiri
30 agosto 2023 10:35
Verso il Rapid: Italiano ha praticamente già deciso la formazione. Nzola più di Beltran dal 1'
30 agosto 2023 09:09
Nazione: “Solo un tempo, Fiorentina con le spalle al muro. Errori e tante ingenuità. Infantino spreca il pari”
25 agosto 2023 07:48
Corriere Fiorentino: “Tuffo a bomba nella realtà. Sconfitta pesante, a Firenze serviranno due gol”
25 agosto 2023 07:41
Barisic (all. Rapid Vienna): "Li abbiamo fatti sbagliare. La Fiorentina sarà molto arrabbiata al ritorno"
24 agosto 2023 22:26
PAGELLE FIORENTINA: TERRACCIANO SBAGLIA TANTO, MANDRAGORA DISASTRO. ARTHUR TOP
24 agosto 2023 20:58
Strada in salita per la Fiorentina in Conference, il Rapid Vienna vince 1-0 su calcio di rigore
24 agosto 2023 20:55
FORMAZIONE FIORENTINA: NZOLA IN ATTACCO, TERRACCIANO IN PORTA, GIOCANO RANIERI E BIRAGHI
24 agosto 2023 17:55
Probabile formazione Fiorentina: Parisi dal 1’, Kouamé nel tridente con Nzola e Gonzalez
24 agosto 2023 08:42
Biraghi: "Fiorentina più forte da quando sono qui, bisogna ringraziare società. Vogliamo vincere per i tifosi"
23 agosto 2023 19:33
Italiano: "Nuovi arrivati colmano lacune. Beltran vuole spaccare tutto. Sabiri ha fastidio al ginocchio"
23 agosto 2023 19:15
Dal centro sportivo: alla rifinitura presenti Kokorin e Jovic, assenti Amrabat, Ikone e Kayode
23 agosto 2023 10:38
Iniziata vendita biglietti per Fiorentina-Rapid Vienna: prezzi scontati per abbonati Easy e Pro
21 agosto 2023 18:20
Sarà Fiorentina-Rapid Vienna ai playoff di Conference League. Andata in Austra il 24, ritorno a Firenze il 31
17 agosto 2023 23:05
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