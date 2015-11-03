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Notizie Rapid Vienna Fiorentina

Kouadio, talento e personalità da grande, il vivaio viola cresce un nuovo gioiello

24 ottobre 2025 23:11

Viviano: "La Fiorentina può ancora puntare all'Europa, anche la Roma era in zona retrocessione un anno fa"

24 ottobre 2025 14:25

Una bella vittoria e spunti interessanti, la Fiorentina si riscopre vincente e compatta a Vienna

24 ottobre 2025 08:11

Pioli sulle orme di Palladino si affida al doppio play: Fagioli e Nicolussi come Adli e Cataldi

23 ottobre 2025 23:39

Fortini sboccia a Vienna: la Fiorentina ha in casa più di una semplice riserva di Dodô?

23 ottobre 2025 23:09

Pioli: "Non possiamo permetterci di giocare con tre giocatori offensivi. Sono arrivate buone risposte"

23 ottobre 2025 21:28

La Fiorentina affonda il Rapid Vienna! Rapid battuto 3-0. Ndour apre, Gud chiude, nel mezzo in gol Dzeko

23 ottobre 2025 20:37

PAGELLE FIORENTINA: FAGIOLI E NICOLUSSI IN CATTEDRA, MALE PICCOLI. FINALMENTE GUD!

23 ottobre 2025 20:35

FORMAZIONE FIORENTINA: TORNA COMUZZO, GIOCA NDOUR, ATTACCO A DUE CON DZEKO E PICCOLI

23 ottobre 2025 17:38

Parola all'ex portiere austriaco Konsel: "Il punto forte del Rapid Vienna? Al momento nessuno"

23 ottobre 2025 15:01

Orlando: "Rapid Vienna? Serve la vittoria. Gli austriaci stanno peggio della Fiorentina, sono in crisi"

23 ottobre 2025 14:15

Rapid Vienna-Fiorentina le probabili formazioni: occasione importante per Piccoli dal primo minuto

23 ottobre 2025 08:52

Nazione: “Piccoli dal 1’, Dzeko in vantaggio su Gud. Fortini e Parisi sulle fasce, rispunta Viti”

23 ottobre 2025 08:28

Piccoli con Dzeko, attacco pesante per spaventare il Rapid, possibile debutto da titolare per Fortini

23 ottobre 2025 07:12

Marianella: "Rapid-Fiorentina impronosticabile. Due squadre in crisi ma i Viola sono superiori"

22 ottobre 2025 16:49

Seidl (Capitano Rapid Vienna): “Fiorentina super squadra con una super qualità”

22 ottobre 2025 15:42

Manninger: "Anche il Rapid ha deluso, ma contro una Fiorentina in crisi farà la partita della vita"

22 ottobre 2025 15:31

Anche il Rapid Vienna è in crisi: è reduce da 4 sconfitte consecutive. La rosa austriaca vale 51 milioni

22 ottobre 2025 14:41

I precedenti con le squadre austriache sorridono ai viola: nell'ultima sfida Nico ribaltò il Rapid Vienna

22 ottobre 2025 13:57

Stoger (Allenatore Rapid Vienna): “Siamo in calo, difficile uscire da questo momento”

21 ottobre 2025 19:49

Conference League: Il Chelsea passeggia a Varsavia, Betis facile sullo Jagellonia, Rapid corsaro

10 aprile 2025 23:17

In Svezia scrivono: "Isak Jansson del Rapid Vienna obiettivo concreto della Fiorentina per Gennaio"

13 novembre 2024 23:54

Ricordate Grull? Fu accostato alla Fiorentina, ora viene escluso dalla nazionale per offese omofobe

13 marzo 2024 17:43

Grüll in Bundesliga 5 gol e 3 assist in 16 gare. Fa gola alla Fiorentina per gennaio, ecco i motivi

25 dicembre 2023 09:54

Gazzetta: “Grüll a gennaio può diventare realtà per la Fiorentina: ha impressionato, ora è un obiettivo”

10 settembre 2023 09:17

Ricordate Grull? Ha impressionato contro la Fiorentina, ora ha rifiutato la cessione per venire a Firenze

08 settembre 2023 15:10

Scugnizzo viola: ”Grazie Auer. Tra un tentativo di autogol ed un rigore provocato ci hai regalato la qualificazione!”

01 settembre 2023 12:57

Scontri tra tifosi, violenza, bottigliate ed auto distrutte a bastonate. Bambino sotto shock

01 settembre 2023 09:56

Nico Gonzalez trascina la Fiorentina ai gironi di Conference con la sua doppietta, Rapid ko

31 agosto 2023 21:55

FORMAZIONE FIORENTINA: IN PORTA GIOCA TERRACCIANO. DAVANTI NZOLA CON NICO GONZALEZ, C'È KOUAMÈ

31 agosto 2023 18:47

I tifosi del Rapid Vienna espongono il loro striscione sul Ponte Vecchio. Sono 2 mila in giro per Firenze

31 agosto 2023 12:43

Barisic: "Sono tornato al Franchi dopo alcuni anni, di nuovo ci sono solo i tappeti. Domani attacchiamo"

30 agosto 2023 20:13

Sentite Barisic (all. Rapid): "Il Lecce ha avuto molta fortuna, ma la Fiorentina deve migliorare tatticamente"

30 agosto 2023 16:10

Milenkovic: "Il nostro obiettivo è fare meglio dello scorso anno. Non prendere tanti tiri è un bene"

30 agosto 2023 14:37

Convocati Fiorentina per il Rapid Vienna: out Infantino, Ikonè non recupera, Sabiri c'è

30 agosto 2023 14:34

Infantino salta la rifinitura per affaticamento al flessore. In dubbio convocazione con il Rapid

30 agosto 2023 11:55

Dal Viola Park: alla rifinitura verso Fiorentina-Rapid assenti Amrabat ed Infantino. Ci sono Jovic, Barak e Sabiri

30 agosto 2023 10:35

Verso il Rapid: Italiano ha praticamente già deciso la formazione. Nzola più di Beltran dal 1'

30 agosto 2023 09:09

Nazione: “Solo un tempo, Fiorentina con le spalle al muro. Errori e tante ingenuità. Infantino spreca il pari”

25 agosto 2023 07:48

Corriere Fiorentino: “Tuffo a bomba nella realtà. Sconfitta pesante, a Firenze serviranno due gol”

25 agosto 2023 07:41

Barisic (all. Rapid Vienna): "Li abbiamo fatti sbagliare. La Fiorentina sarà molto arrabbiata al ritorno"

24 agosto 2023 22:26

PAGELLE FIORENTINA: TERRACCIANO SBAGLIA TANTO, MANDRAGORA DISASTRO. ARTHUR TOP

24 agosto 2023 20:58

Strada in salita per la Fiorentina in Conference, il Rapid Vienna vince 1-0 su calcio di rigore

24 agosto 2023 20:55

FORMAZIONE FIORENTINA: NZOLA IN ATTACCO, TERRACCIANO IN PORTA, GIOCANO RANIERI E BIRAGHI

24 agosto 2023 17:55

Probabile formazione Fiorentina: Parisi dal 1’, Kouamé nel tridente con Nzola e Gonzalez

24 agosto 2023 08:42

Biraghi: "Fiorentina più forte da quando sono qui, bisogna ringraziare società. Vogliamo vincere per i tifosi"

23 agosto 2023 19:33

Italiano: "Nuovi arrivati colmano lacune. Beltran vuole spaccare tutto. Sabiri ha fastidio al ginocchio"

23 agosto 2023 19:15

Dal centro sportivo: alla rifinitura presenti Kokorin e Jovic, assenti Amrabat, Ikone e Kayode

23 agosto 2023 10:38

Iniziata vendita biglietti per Fiorentina-Rapid Vienna: prezzi scontati per abbonati Easy e Pro

21 agosto 2023 18:20

Sarà Fiorentina-Rapid Vienna ai playoff di Conference League. Andata in Austra il 24, ritorno a Firenze il 31

17 agosto 2023 23:05

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