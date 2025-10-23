Parola all’ex portiere austriaco Konsel: “Il punto forte del Rapid Vienna? Al momento nessuno”

L’ex portiere del Rapid Vienna, Michael Konsel, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno in merito alla prossima sfida della Fiorentina, che affronterà il suo vecchio club in Conference League. Ecco le sue parole.

“Sarà una partita molto interessante, tra due squadre veramente in crisi. Il Rapid Vienna, in cui ho giocato tanti anni, questa stagione ha cambiato tantissimo, ha moltissimi stranieri, hanno iniziato bene ma poi hanno perso in casa il derby con l’Austria Vienna. Da lì la squadra ha perso fiducia e tante gare successive. I tifosi del Rapid sono sempre vicini alla squadra, la piazza è molto calda, la tifoseria è eccezionale”.

“In Conference lo stadio del Rapid Vienna può essere un uomo in più, il dodicesimo. Il punto forte del Rapid? Al momento nessuno, però dei giocatori interessanti ci sono, vedi il giovanissimo Wurmbrand, che ha già debuttato e segnato con l’Austria, contro San Marino. Poi c’è anche Seidl, altro giocatore piuttosto forte, in questo momento però sono tutti quanti sfiduciati. Contro una squadra di Serie A però non c’è niente da perdere, la Fiorentina è una squadra più importante di quelle che possono trovare in campionato, una motivazione in più”.