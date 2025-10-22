I precedenti con le squadre austriache sorridono ai viola: nell’ultima sfida Nico ribaltò il Rapid Vienna

La Fiorentina, in grande crisi, riparte dall’avventura europea per provare a risollevarsi dopo un andamento drammatico nelle ultime partite. Domani i gigliati sfideranno in Austria il Rapid Vienna per la seconda giornata di Conference, i precedenti contro le compagini austriache sorridono ai viola che, però, non vincono in trasferta dal 1971 quando la Fiorentina espugnò Vienna per 3-0 nella Mitropa.

In totale la Fiorentina ha vinto 10 partite su 16 con 3 pareggi e 3 sconfitte, tra le partite più dimenticabili si cita la sconfitta ad Innsbruck nel 2000 nel primo turno di Coppa Uefa, partita che segnò l’eliminazione della squadra di Terim dalla competizione con un 3-1 che i gigliati non riuscirono a ribaltare a Firenze. L’anno seguente la Fiorentina superò lo stesso avversario con un 2-0 al Franchi e un pareggio per 2-2 nel Tirolo.

L’ultimo precedente con gli austriaci è proprio contro il Rapid Vienna nei preliminari di Conference del 2023 con Italiano in panchina. I viola persero l’andata per 1-0 e poi riuscirono a ribaltare il confronto in casa con la doppietta di Nico Gonzalez.