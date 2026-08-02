Sportmediaset: "Joao Mario alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto a 12 milioni"

Per il portoghese contratto fino al 2031 in caso di eventuale riscatto

La Fiorentina è ad un passo da Joao Mario, ultimi dettagli per il suo arrivo dalla Juventus. Operazione che si farà in prestito con diritto di riscatto, operazione da 12 milioni di euro. Per il portoghese contratto fino al 2031 (1 di prestito e 4 dopo per l'eventuale riscatto. Lo scrive Orazio Accomando di Sportmediaset.